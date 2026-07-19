Florian Lipowitz kembali mengalami kemunduran! Tadej Pogacar untuk pertama kalinya kehilangan pesonanya di Tour de France pasca-insiden Vingegaard

Para bintang papan atas, Pogacar dan Vingegaard, menghadapi tantangan Etape ke-15 setelah malam yang terpaksa singkat. Pemeriksaan doping mendadak membangunkan para pembalap profesional tersebut dari tidur mereka. Menurut pengakuannya sendiri, Vingegaard dibangunkan pada pukul 02.00, sedangkan petugas pemeriksaan datang ke kamar Pogacar pada pukul 05.00.

"Saya tidur nyenyak, tapi kemudian ada yang mengetuk pintu. Itu benar-benar kejutan besar bagi saya," kata Vingegaard kepada Eurosport: "Baiklah mereka melakukan tes. Tapi tentu saja hal itu memengaruhi performa menjelang etape seperti ini," kata Vingegaard—dan saat itu ia belum menyadari nasib yang menantinya.

Pogacar mengaku hanya tidur selama empat jam. “Tentu saja tidak menyenangkan dibangunkan di tengah mimpi indah,” kata Pogacar di garis start dan menambahkan: “Saya tidak bisa tidur lagi. Jadi, saya mendengarkan lagu-lagu lama Eminem dan membuat kopi. Sekarang saya cukup kelebihan kafein.”

Menjelang hari istirahat kedua pada hari Senin, bukan hanya duo teratas yang kelelahan itu yang harus mengerahkan sisa tenaga mereka. Seperti yang sering terjadi di Tour 2026, peloton melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi — meskipun ada ketinggian hampir 4.000 meter dalam agenda hari itu. Berbagai upaya pelarian gagal, baru pada paruh tengah balapan sebuah kelompok yang diisi pembalap-pembalap tangguh berhasil memisahkan diri, termasuk kembali kandidat 10 besar asal Inggris, Thomas Pidcock. Tak satu pun dari para pembalap yang memimpin itu berhasil meraih kemenangan hari itu.

Sekitar 20 km sebelum garis finis, seluruh jalannya Tour mengalami perubahan dramatis: Vingegaard, pemenang umum dua kali, terjatuh parah di sebuah bundaran saat mendekati tanjakan terakhir. Pembalap asal Denmark itu tergeletak di aspal sambil memegangi bahu kanannya. Tak lama kemudian, ia masuk ke ambulans sambil menahan rasa sakit yang hebat. Del Toro juga termasuk di antara para pembalap yang terjatuh.

Kelompok favorit utama sempat mengurangi kecepatan sejenak, namun segera kembali mempercepat laju. Keputusan akhir terjadi di tanjakan terakhir sepanjang 11,3 kilometer — dengan konsekuensi bagi Lipowitz. Di jalan sempit yang berkelok-kelok melintasi desa-desa di Massif des Bornes, pembalap asal Jerman itu sudah kehilangan kontak dengan Pogacar dan kawan-kawan tujuh kilometer sebelum garis finis.

Pogacar, pemenang etape ke-14 pada hari Sabtu, Del Toro, dan Evenepoel melaju bersama menuju garis finis. Pembalap asal Belgia itu melancarkan serangan, hanya Pogacar yang mampu mengikutinya, namun ia hanya membalas sprint tersebut dengan ragu-ragu.