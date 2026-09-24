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Florentino Perez turun tangan! Real Madrid melancarkan serangan finansial besar-besaran untuk mengalahkan Barcelona dalam perburuan wonderkid Manchester United, JJ Gabriel
Persaingan untuk wonderkid Manchester United
Perburuan untuk mengamankan tanda tangan wonderkid United Gabriel kian memanas. Pemain 15 tahun itu beserta rombongannya telah dengan tegas memutuskan untuk tidak mengikat masa depan mereka dengan Old Trafford, yang memicu perebutan transfer besar-besaran di seluruh Eropa.
Meski Bayern Munich dan Paris Saint-Germain sama-sama menunjukkan minat serius, mereka telah diberi tahu bahwa prioritas olahraga sang remaja adalah pindah ke Spanyol. Konsekuensinya, perang penawaran kini mengerucut menjadi duel langsung antara rival El Clasico, Barcelona dan Real Madrid.
- Getty Images
Madrid mengungguli raksasa Catalan dalam persaingan tawaran
Gabriel diketahui memiliki kedekatan pribadi yang kuat dengan Barcelona, setelah dalam beberapa tahun terakhir kerap terekam mengenakan jersey Blaugrana. Namun, menurut SPORT, realitas finansial dalam negosiasi mengancam menggagalkan kepindahan ke Catalunya, karena proposal Madrid jauh lebih tinggi daripada tawaran Barca.
Real Madrid sangat ingin menghindari kegagalan mendapatkan talenta top lainnya. Setelah dampak dari kepindahan Rodri pada musim panas ini, jajaran Florentino Perez bertekad untuk tidak kehilangan prospek Eropa berperingkat tinggi lainnya kepada rival terberat mereka.
Meski berada dalam kerugian finansial ini, direktur olahraga Barcelona Deco telah mengintensifkan pembicaraan. Sang pemain dan keluarganya mengunjungi Barcelona pekan lalu, sementara Deco mengadakan pertemuan penting dengan agen Gabriel, Ali Barat, pada Sabtu.
Jalan cepat menuju ketenaran
Argumen tandingan Barcelona terhadap paket finansial Madrid yang lebih unggul sepenuhnya berfokus pada proyek olahraga. Klub Catalan itu menjamin Gabriel akan mendapat perkembangan cepat menuju skuad tim utama, yang bisa menjadi faktor penentu bagi pemain yang akan berusia 16 tahun pada 6 Oktober itu.
Lebih lanjut, Barca meyakini sistem taktis mereka sangat cocok untuk sang remaja. Gabriel memiliki teknik yang luar biasa dan mendominasi penguasaan bola di sekitar area penalti lawan, kualitas-kualitas yang sangat selaras dengan gaya bermain tradisional klub.
Hubungan antara klub dan perwakilan pemain juga bisa memengaruhi hasil akhirnya. Barat dikabarkan akan menjadi penasihat baru untuk kapten Barcelona Raphinha, penunjukan yang semakin memperkuat hubungan kerjanya dengan Deco.
- Getty
Keputusan final diperkirakan akan segera diambil
Untuk saat ini, Barat telah meyakinkan pihak-pihak yang berminat bahwa ia hanya mengumpulkan proposal untuk diteruskan kepada Gabriel dan keluarganya. Agen asal Iran itu sebelumnya pernah difoto di ruang rapat Santiago Bernabeu saat presentasi Denzel Dumfries, yang menegaskan koneksinya yang kuat di ibu kota Spanyol.
Namun, keinginan Gabriel untuk mengenakan seragam Barcelona dan ketertarikan besar klub terhadap sang pemain pada akhirnya bisa mengalahkan kekuatan finansial Madrid. Dengan tawaran elite dari kedua pihak kini sudah benar-benar diajukan, situasinya bergerak cepat.
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