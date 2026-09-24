Florentino Perez turun tangan! Real Madrid melancarkan serangan finansial besar-besaran untuk mengalahkan Barcelona dalam perburuan wonderkid Manchester United, JJ Gabriel

Gabriel diketahui memiliki kedekatan pribadi yang kuat dengan Barcelona, setelah dalam beberapa tahun terakhir kerap terekam mengenakan jersey Blaugrana. Namun, menurut SPORT, realitas finansial dalam negosiasi mengancam menggagalkan kepindahan ke Catalunya, karena proposal Madrid jauh lebih tinggi daripada tawaran Barca.

Real Madrid sangat ingin menghindari kegagalan mendapatkan talenta top lainnya. Setelah dampak dari kepindahan Rodri pada musim panas ini, jajaran Florentino Perez bertekad untuk tidak kehilangan prospek Eropa berperingkat tinggi lainnya kepada rival terberat mereka.

Meski berada dalam kerugian finansial ini, direktur olahraga Barcelona Deco telah mengintensifkan pembicaraan. Sang pemain dan keluarganya mengunjungi Barcelona pekan lalu, sementara Deco mengadakan pertemuan penting dengan agen Gabriel, Ali Barat, pada Sabtu.