Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Florentino Perez terlihat berdebat dengan para pendukung Real Madrid saat petugas keamanan menyita spanduk-spanduk yang mengkritik presiden
Presiden terlibat dalam perdebatan sengit
Dalam adegan yang jarang terjadi di Bernabeu, Presiden Madrid, Perez, terlihat terlibat dalam konfrontasi verbal langsung dengan para pendukung di tribun penonton. Saat para pemain bersiap untuk kick-off di tengah suasana yang memanas, kamera televisi menangkap sang petinggi klub yang telah lama menjabat itu sedang berdebat dengan para pendukung yang berada di dekat kotak presiden.
Konfrontasi tersebut terjadi saat tim asuhan Alvaro Arbeloa sedang melakukan jabat tangan prapertandingan dengan skuad Real Oviedo. Pertengkaran yang terjadi di depan umum ini menyoroti semakin dalamnya jurang pemisah antara jajaran direksi dan basis penggemar, yang terjadi hanya dua hari setelah konferensi pers Perez yang tegang di Valdebebas, di mana ia secara resmi mengumumkan pemilihan presiden yang akan datang.
- Getty Images Sport
Langkah keamanan untuk membungkam para pengunjuk rasa
Suasana di dalam stadion semakin memanas tak lama setelah pertandingan dimulai, ketika para petugas keamanan stadion terlihat turun tangan di tribun penonton. Tujuan mereka adalah untuk menyingkirkan beberapa spanduk yang secara khusus ditujukan kepada petinggi klub, sementara pihak manajemen berusaha mengendalikan citra visual dari aksi protes tersebut.
Foto-foto dari stadion memperlihatkan isi dari materi yang disita, yang mencakup pesan-pesan tajam untuk presiden. Secara khusus, spanduk bertuliskan "Florentino, pergi sekarang" dan "Florentino, bersalah" disita oleh staf.
Sorakan untuk Vinicius dan Mbappé
Bukan hanya sang presiden yang merasakan kemarahan para pendukung di Bernabeu, karena para pemain pun disambut dengan sorakan keras yang tak henti-hentinya. Cemoohan itu dimulai begitu skuad keluar untuk melakukan pemanasan prapertandingan dan mencapai puncaknya saat susunan pemain inti diumumkan melalui sistem pengeras suara stadion.
Dua bintang khususnya yang menjadi sasaran utama kekecewaan tersebut: Vinicius Junior dan Kylian Mbappe. Kedua penyerang ini menjadi sasaran kritik, dengan pemain internasional Brasil itu dicemooh hampir setiap kali menyentuh bola pada awal-awal pertandingan. Reaksi ini muncul setelah serangkaian hasil yang mengecewakan, termasuk kekalahan telak dalam El Clasico melawan Barcelona yang telah menghancurkan musim ini.
- Getty Images Sport
Kekacauan internal memicu kemarahan para penggemar
Suasana yang memanas di ibu kota semakin diperparah oleh laporan-laporan mengenai perselisihan internal yang serius di dalam skuad tim utama. Kemarahan publik pun meluap setelah terungkapnya insiden perkelahian fisik antara Aurelien Tchouameni dan Fede Valverde, sebuah insiden yang dilaporkan membuat gelandang asal Uruguay itu harus dijahit dan membuatnya absen dari pertandingan.