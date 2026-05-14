Florentino Perez terlihat berdebat dengan para pendukung Real Madrid saat petugas keamanan menyita spanduk-spanduk yang mengkritik presiden

Dalam adegan yang jarang terjadi di Bernabeu, Presiden Madrid, Perez, terlihat terlibat dalam konfrontasi verbal langsung dengan para pendukung di tribun penonton. Saat para pemain bersiap untuk kick-off di tengah suasana yang memanas, kamera televisi menangkap sang petinggi klub yang telah lama menjabat itu sedang berdebat dengan para pendukung yang berada di dekat kotak presiden.

Konfrontasi tersebut terjadi saat tim asuhan Alvaro Arbeloa sedang melakukan jabat tangan prapertandingan dengan skuad Real Oviedo. Pertengkaran yang terjadi di depan umum ini menyoroti semakin dalamnya jurang pemisah antara jajaran direksi dan basis penggemar, yang terjadi hanya dua hari setelah konferensi pers Perez yang tegang di Valdebebas, di mana ia secara resmi mengumumkan pemilihan presiden yang akan datang.



