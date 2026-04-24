AFP
Florentino Perez siap mengambil keputusan yang tidak populer terkait Alvaro Arbeloa di tengah kabar yang mengaitkan Real Madrid dengan Jose Mourinho, Jurgen Klopp, dan Didier Deschamps
Pimpinan Real Madrid menghadapi perpecahan internal
Perez dilaporkan telah memutuskan bahwa pergantian manajemen diperlukan setelah musim tanpa gelar yang membuat Madrid tertinggal sembilan poin dari Barcelona di La Liga. Arbeloa, yang menggantikan Xabi Alonso pada Januari 2026, kesulitan menunjukkan konsistensi meskipun menjalin hubungan yang harmonis dengan para pemainnya. Presiden tetap teguh pada keputusannya untuk menunjuk sosok yang lebih berpengalaman, karena ia meyakini bahwa tingkat kemenangan saat ini tidak memadai untuk standar tinggi klub.
Presiden berdiri sendiri dalam hal pemecatan
Meskipun Arbeloa telah meredam ketegangan internal dan memiliki kontrak hingga 2027, keyakinan presiden bahwa dibutuhkan seorang penerus kelas dunia telah menimbulkan perpecahan di dalam jajaran manajemen. Beberapa anggota dewan berpendapat bahwa pria berusia 43 tahun itu layak mendapatkan masa pramusim penuh untuk mewujudkan visi jangka panjangnya dan membangun kembali skuad.
Menanggapi ketegangan saat ini dan sikap presiden yang terisolasi, jurnalis Jorge C Picon menulis di X: “Ada beberapa anggota dewan direksi atau orang-orang yang dekat dengannya yang ingin Arbeloa tetap menjabat. Masalah bagi sang pelatih adalah bahwa saat ini Florentino Pérez adalah orang yang paling jelas memahami bahwa perubahan dalam posisi tersebut diperlukan.”
Musim tanpa gelar menandai akhir dari segalanya
Fakta statistik selama masa kepelatihan Arbeloa membuat posisinya semakin sulit dipertahankan, mengingat pelatih asal Spanyol itu mencatatkan 14 kemenangan dan tujuh kekalahan dari 22 pertandingan yang dipimpinnya. Musim Madrid hancur berantakan setelah kekalahan di final Supercopa de Espana dari Barcelona, tersingkir secara mengejutkan dari Copa del Rey oleh Albacete, dan tersingkir di perempat final Liga Champions oleh Bayern Munich. Akibatnya, Perez mulai menjajaki alternatif-alternatif elit termasuk Jose Mourinho, Jurgen Klopp, Deschamps, Mauricio Pochettino, dan Lionel Scaloni.
Batas waktu bulan Juni untuk proses pencarian manajer
Keputusan akhir mengenai masa depan Arbeloa diperkirakan akan diambil pada bulan Juni, setelah klub dapat mengevaluasi secara menyeluruh ketersediaan target utama mereka serta pendapat kolektif dewan direksi. Madrid harus menjalani sisa pertandingan La Liga dengan harapan yang tipis untuk mengejar Barcelona, dan alih-alih itu, mereka harus fokus pada stabilitas internal menjelang perombakan besar-besaran yang kemungkinan akan terjadi pada musim panas nanti. Jendela transfer mendatang akan menjadi sangat krusial, karena penunjukan pelatih baru mana pun akan membutuhkan dukungan yang signifikan untuk mengejar ketertinggalan dari rival mereka asal Catalunya.