Florentino Perez mengaku belum berbicara dengan Jose Mourinho mengenai kembalinya ke Real Madrid, sementara ia sedang mempertimbangkan DUA pelatih untuk menggantikan Alvaro Arbeloa

Presiden Madrid itu juga menyerang saingannya dalam pemilihan presiden, Riquelme. Pérez menampilkan dirinya sebagai sosok yang melindungi Madrid dari ketidakstabilan, dengan berulang kali membandingkan para pesaingnya dengan era Ramón Calderón.

"Saya sangat mencintai Real Madrid, dan ketika saya melihat mereka mengejarnya, di sinilah saya," tambahnya. "Saya mendeteksi gerakan gelap yang bertujuan untuk mengacaukan klub melalui saya. Dan karena saya masih percaya pada para anggota, saya menyerukan pemilihan.

"Dan ketika saya melihat kandidat lain, ternyata mereka adalah orang-orang yang sama dari masa Calderon, yang merupakan periode paling kelam dalam sejarah Real Madrid. Selain itu, mereka mengatakan bahwa pria ini (merujuk pada Riquelme) telah mengambil pinjaman dengan bunga tahunan sebesar 54 persen. Bagaimana mungkin ada orang yang meminta hal seperti itu? Dan saya tidak mengada-ada. Sepertinya dia datang ke sini karena dia membutuhkan klub untuk bisnisnya sendiri."