AFP
Diterjemahkan oleh
Florentino Perez mengaku belum berbicara dengan Jose Mourinho mengenai kembalinya ke Real Madrid, sementara ia sedang mempertimbangkan DUA pelatih untuk menggantikan Alvaro Arbeloa
Perez menanggapi proses pencarian manajer baru Madrid
Perez mengungkapkan bahwa Real Madrid hampir memutuskan siapa yang akan menggantikan Arbeloa. Dalam wawancara dengan Televisión Española, presiden Real Madrid itu mengakui bahwa ia sudah memiliki dua kandidat pilihan di benaknya saat klub bersiap memasuki babak baru. Ia juga ditanya secara langsung mengenai kemungkinan kembalinya Mourinho ke Santiago Bernabéu.
- AFP
Perez menanggapi kabar yang mengaitkannya dengan Mourinho
Sambil memuji pelatih asal Portugal itu, ia menegaskan bahwa belum ada pembicaraan resmi yang berlangsung. Presiden klub tersebut menegaskan bahwa ia sedang secara aktif mempertimbangkan berbagai opsi. Perez mengatakan: "Saya sedang memikirkannya. Apakah ada nama yang ada di benak saya? Dua. Mourinho? Dia jelas pelatih yang bagus. Saya tidak akan mengumumkannya karena saya belum berbicara dengannya."
Perez bersikap tegas terkait urusan klub dan kritik terhadap pemilihan
Presiden Madrid itu juga menyerang saingannya dalam pemilihan presiden, Riquelme. Pérez menampilkan dirinya sebagai sosok yang melindungi Madrid dari ketidakstabilan, dengan berulang kali membandingkan para pesaingnya dengan era Ramón Calderón.
"Saya sangat mencintai Real Madrid, dan ketika saya melihat mereka mengejarnya, di sinilah saya," tambahnya. "Saya mendeteksi gerakan gelap yang bertujuan untuk mengacaukan klub melalui saya. Dan karena saya masih percaya pada para anggota, saya menyerukan pemilihan.
"Dan ketika saya melihat kandidat lain, ternyata mereka adalah orang-orang yang sama dari masa Calderon, yang merupakan periode paling kelam dalam sejarah Real Madrid. Selain itu, mereka mengatakan bahwa pria ini (merujuk pada Riquelme) telah mengambil pinjaman dengan bunga tahunan sebesar 54 persen. Bagaimana mungkin ada orang yang meminta hal seperti itu? Dan saya tidak mengada-ada. Sepertinya dia datang ke sini karena dia membutuhkan klub untuk bisnisnya sendiri."
- Getty Images Sport
Waktunya mengambil keputusan semakin dekat di Madrid
Los Blancos kini diperkirakan akan mempercepat upaya mereka untuk mencari pengganti Arbeloa, sementara spekulasi seputar Mourinho dan kandidat lainnya terus berlanjut. Namun, perhatian terlebih dahulu akan tertuju pada pemilihan presiden Real Madrid yang dijadwalkan pada 7 Juni. Hasil pemilihan tersebut berpotensi menentukan siapa yang akan menjadi manajer tim berikutnya.