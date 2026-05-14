Goal.com
LiveTiket
Live Scores, Stats, and the Latest News
MbappeGetty Images
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

Florentino Perez menegaskan bahwa Kylian Mbappe adalah 'pemain terbaik' Real Madrid dalam membela habis-habisan sang penyerang yang sedang mendapat kritikan

K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga

Florentino Perez telah membela Kylian Mbappe dengan penuh semangat, menyebut pemain asal Prancis itu sebagai "pemain terbaik" Real Madrid meskipun musim ini di Santiago Bernabeu berjalan penuh gejolak. Presiden klub tersebut menanggapi dampak dari musim yang sekali lagi membuat Los Blancos gagal meraih gelar juara besar, dengan menyebut jadwal pertandingan yang padat sebagai penyebab utama penurunan performa mereka.

  • MbappeGetty Images

    Perez menolak menyalahkan Mbappe

    Meskipun Real finis di posisi kedua di bawah Barcelona di La Liga dan tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final untuk tahun kedua berturut-turut, Perez menolak untuk menyalahkan Mbappe. Penyerang asal Prancis itu, yang masih memiliki peluang untuk meraih Sepatu Emas La Liga dan hampir pasti akan menjadi top skor di Liga Champions, telah menjadi sorotan tajam seiring kegagalan tim di kompetisi domestik maupun Eropa. Perez juga dilaporkan merasa frustrasi secara pribadi dengan perilaku sang striker selama masa pemulihan cedera barunya.

    "Saya tidak membicarakan pelatih dengan para pemain. Saya hanya membicarakan mereka dengan keluarga mereka. Saya tidak berbicara dengan Mbappé. Saya menyapa mereka saat latihan," kata Perez dalam wawancara mendalam dengan La Sexta.

    • Iklan
  • Real Madrid Unveils New Signing Kylian MbappeGetty Images Sport

    Dukungan presiden bagi pria asal Prancis itu

    Namun, Perez tetap teguh pada keyakinannya bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain itu adalah bintang utama dalam skuad saat ini. Presiden klub itu menegaskan pendiriannya: "Mbappé adalah pemain terbaik Madrid saat ini. Ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tapi saya tidak akan ikut campur dalam hal itu. Saya rasa dia sudah memahami apa itu Madrid. Dia telah mencetak banyak gol."

  • Fisika dan Piala Dunia Antarklub

    Menyikapi musim 2025-26 yang mengecewakan, di mana Madrid tersingkir oleh Albacete di Copa del Rey dan tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich, Perez mengidentifikasi penyebab utamanya.

    "Akar masalahnya ada di Piala Dunia Antarklub. Kami belum bisa memulihkan kondisi fisik, kami bermain setiap tiga hari dan kami tidak menjaga aspek fisik," jelas Perez.

  • MbappeGetty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Perez juga menanggapi spekulasi mengenai keretakan yang tak terperbaiki di skuad Real Madrid setelah seminggu terakhir yang diwarnai hukuman terhadap Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni akibat dugaan perkelahian di ruang ganti. Presiden klub tersebut mengungkapkan kekhawatirannya atas bocornya insiden internal ke media sebelum tindakan internal dapat diambil, sambil menambahkan: "Kami tahu soal itu, atau setidaknya mencurigainya. Mengungkit hal itu untuk memecah belah Real Madrid... Hal itu seharusnya tetap di ruang ganti."

    Madrid akan menghadapi Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Club dalam tiga pertandingan terakhir mereka di musim La Liga di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, namun masih harus dilihat apakah Mbappe akan pulih dari cedera tepat waktu untuk ikut bermain.

LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI