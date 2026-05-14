Florentino Perez menegaskan bahwa Kylian Mbappe adalah 'pemain terbaik' Real Madrid dalam membela habis-habisan sang penyerang yang sedang mendapat kritikan
Perez menolak menyalahkan Mbappe
Meskipun Real finis di posisi kedua di bawah Barcelona di La Liga dan tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final untuk tahun kedua berturut-turut, Perez menolak untuk menyalahkan Mbappe. Penyerang asal Prancis itu, yang masih memiliki peluang untuk meraih Sepatu Emas La Liga dan hampir pasti akan menjadi top skor di Liga Champions, telah menjadi sorotan tajam seiring kegagalan tim di kompetisi domestik maupun Eropa. Perez juga dilaporkan merasa frustrasi secara pribadi dengan perilaku sang striker selama masa pemulihan cedera barunya.
"Saya tidak membicarakan pelatih dengan para pemain. Saya hanya membicarakan mereka dengan keluarga mereka. Saya tidak berbicara dengan Mbappé. Saya menyapa mereka saat latihan," kata Perez dalam wawancara mendalam dengan La Sexta.
Dukungan presiden bagi pria asal Prancis itu
Namun, Perez tetap teguh pada keyakinannya bahwa mantan pemain Paris Saint-Germain itu adalah bintang utama dalam skuad saat ini. Presiden klub itu menegaskan pendiriannya: "Mbappé adalah pemain terbaik Madrid saat ini. Ada beberapa hal yang harus kami perbaiki, tapi saya tidak akan ikut campur dalam hal itu. Saya rasa dia sudah memahami apa itu Madrid. Dia telah mencetak banyak gol."
Fisika dan Piala Dunia Antarklub
Menyikapi musim 2025-26 yang mengecewakan, di mana Madrid tersingkir oleh Albacete di Copa del Rey dan tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich, Perez mengidentifikasi penyebab utamanya.
"Akar masalahnya ada di Piala Dunia Antarklub. Kami belum bisa memulihkan kondisi fisik, kami bermain setiap tiga hari dan kami tidak menjaga aspek fisik," jelas Perez.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Perez juga menanggapi spekulasi mengenai keretakan yang tak terperbaiki di skuad Real Madrid setelah seminggu terakhir yang diwarnai hukuman terhadap Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni akibat dugaan perkelahian di ruang ganti. Presiden klub tersebut mengungkapkan kekhawatirannya atas bocornya insiden internal ke media sebelum tindakan internal dapat diambil, sambil menambahkan: "Kami tahu soal itu, atau setidaknya mencurigainya. Mengungkit hal itu untuk memecah belah Real Madrid... Hal itu seharusnya tetap di ruang ganti."
Madrid akan menghadapi Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Club dalam tiga pertandingan terakhir mereka di musim La Liga di bawah asuhan Alvaro Arbeloa, namun masih harus dilihat apakah Mbappe akan pulih dari cedera tepat waktu untuk ikut bermain.