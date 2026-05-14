Meskipun Real finis di posisi kedua di bawah Barcelona di La Liga dan tersingkir dari Liga Champions di babak perempat final untuk tahun kedua berturut-turut, Perez menolak untuk menyalahkan Mbappe. Penyerang asal Prancis itu, yang masih memiliki peluang untuk meraih Sepatu Emas La Liga dan hampir pasti akan menjadi top skor di Liga Champions, telah menjadi sorotan tajam seiring kegagalan tim di kompetisi domestik maupun Eropa. Perez juga dilaporkan merasa frustrasi secara pribadi dengan perilaku sang striker selama masa pemulihan cedera barunya.

"Saya tidak membicarakan pelatih dengan para pemain. Saya hanya membicarakan mereka dengan keluarga mereka. Saya tidak berbicara dengan Mbappé. Saya menyapa mereka saat latihan," kata Perez dalam wawancara mendalam dengan La Sexta.