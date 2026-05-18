Florentino Perez memberikan penghormatan khusus kepada 'legenda' Dani Carvajal setelah Real Madrid mengonfirmasi kepergian bek sayap senior tersebut pada musim panas ini
Perpisahan yang legendaris bagi seorang ikon Madrid
Pengumuman ini menandai berakhirnya sebuah bab bersejarah bagi Los Blancos, karena klub dan sang pemain telah sepakat untuk berpisah saat kontraknya berakhir musim panas ini. Sejak bergabung dengan akademi pada tahun 2002, pemain asal Spanyol ini telah menghabiskan 13 musim di tim utama, dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah olahraga ini. Klub tersebut menyampaikan "rasa terima kasih dan kasih sayang kepada salah satu legenda terbesar klub kami dan sepak bola dunia" saat mereka bersiap untuk transisi di posisi bek kanan.
Keputusan pemain berusia 34 tahun ini untuk pindah muncul di tengah musim di mana cedera yang terus-menerus membatasi penampilannya menjadi hanya 22 kali di semua kompetisi. Setelah memenangkan semua yang mungkin di tingkat domestik dan internasional, termasuk Euro 2024 dan Nations League bersama Spanyol, Carvajal dilaporkan sedang mencari petualangan terakhir di luar negeri sebelum kariernya sebagai pemain berakhir.
Florentino Perez memuji seorang ikon klub
Presiden Real Madrid, Florentino Perez, memimpin ucapan penghormatan untuk kapten yang akan hengkang tersebut, sambil menekankan betapa pentingnya perannya bagi identitas klub. Perez mengatakan kepada situs web resmi klub: “Dani Carvajal adalah legenda dan simbol Real Madrid serta akademinya. Sosoknya yang berdiri berdampingan dengan Alfredo Di Stefano—yang kita cintai dan kenang—saat meletakkan batu pertama Ciudad Real Madrid akan selamanya terukir di hati semua Madridistas dan dalam sejarah klub kita.”
Perez kemudian menyoroti karakter pria yang memimpin Los Blancos melalui beberapa era keemasan. Dia menambahkan: “Carvajal selalu menjadi teladan nilai-nilai Real Madrid. Ini adalah dan akan selalu menjadi rumahnya.” Kata-kata presiden tersebut mencerminkan status luar biasa yang dimiliki Carvajal, yang telah menjadi bagian dari skuad selama 23 tahun, termasuk satu dekade pembentukannya di jajaran pemuda.
Rekam jejak dan gelar juara Eropa yang tak tertandingi
Rak trofi Carvajal sangat penuh, dengan 27 gelar luar biasa yang diraihnya selama berkarier di ibu kota. Ia adalah satu dari hanya lima pemain dalam sejarah yang berhasil memenangkan enam gelar Piala Eropa, sebuah prestasi yang mengukuhkan posisinya sebagai legenda sepak bola. Kontribusinya di Liga Champions semakin diakui pada tahun 2024, ketika ia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik di final setelah mencetak gol krusial yang memastikan gelar juara.
Selain prestasi-prestasi di Eropa, bek sayap ini mengakhiri kariernya dengan enam gelar Piala Dunia Antarklub, lima Piala Super Eropa, empat gelar La Liga, dua trofi Copa del Rey, dan empat Piala Super Spanyol. Secara individu, konsistensinya dihargai dengan masuk ke dalam FIFPro 2024 World XI, membuktikan bahwa bahkan di masa-masa veteran, ia tetap berada di antara para pemain elit dunia di posisinya.
Persiapan untuk era pasca-Carvajal
Meskipun kepergian seorang kapten selalu menjadi peristiwa besar, Madrid sudah siap menghadapi masa depan setelah mendatangkan Trent Alexander-Arnold musim panas lalu. Keputusan untuk menyerahkan posisi sayap kanan kepada bek sayap asal Inggris itu berperan besar dalam keputusan Carvajal untuk mencari tantangan baru daripada harus menerima peran yang lebih terbatas di Bernabeu.
Para pendukung tuan rumah akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan apresiasi mereka pada Sabtu ini selama pertandingan terakhir La Liga musim ini. Setelah mencatatkan 450 penampilan dan 14 gol untuk tim utama, pria yang naik dari akademi hingga ke puncak sepak bola dunia ini akan menerima perpisahan layaknya pahlawan sebelum memulai babak baru dalam kariernya.