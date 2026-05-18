Florentino Perez memberikan penghormatan khusus kepada 'legenda' Dani Carvajal setelah Real Madrid mengonfirmasi kepergian bek sayap senior tersebut pada musim panas ini

Pengumuman ini menandai berakhirnya sebuah bab bersejarah bagi Los Blancos, karena klub dan sang pemain telah sepakat untuk berpisah saat kontraknya berakhir musim panas ini. Sejak bergabung dengan akademi pada tahun 2002, pemain asal Spanyol ini telah menghabiskan 13 musim di tim utama, dan membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain dengan gelar terbanyak dalam sejarah olahraga ini. Klub tersebut menyampaikan "rasa terima kasih dan kasih sayang kepada salah satu legenda terbesar klub kami dan sepak bola dunia" saat mereka bersiap untuk transisi di posisi bek kanan.

Keputusan pemain berusia 34 tahun ini untuk pindah muncul di tengah musim di mana cedera yang terus-menerus membatasi penampilannya menjadi hanya 22 kali di semua kompetisi. Setelah memenangkan semua yang mungkin di tingkat domestik dan internasional, termasuk Euro 2024 dan Nations League bersama Spanyol, Carvajal dilaporkan sedang mencari petualangan terakhir di luar negeri sebelum kariernya sebagai pemain berakhir.











