AFP
Florentino Pérez enggan berkomentar mengenai kemungkinan kembalinya José Mourinho ke Real Madrid saat mengumumkan pemilihan presiden dan mengajak adanya persaingan untuk memperebutkan kendali di Santiago Bernabéu
Perez menegaskan bahwa proses pemilihan telah dimulai
Dalam penampilan langka dan sangat dinanti di hadapan media, Perez menegaskan bahwa ia telah memulai proses pemilihan kepemimpinan di Real Madrid.
Pengumuman ini muncul di akhir musim yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai bencana bersejarah, di mana klub gagal meraih gelar juara besar apa pun sambil berganti-ganti pelatih dan bergulat dengan konflik internal dalam skuad.
Perez secara resmi membahas jadwal pemungutan suara yang akan datang, dengan menyatakan: "Saya telah meminta dewan pemilihan untuk memulai proses pemilihan dewan direksi, di mana kami, Dewan Direksi ini, akan mencalonkan diri. Saya mengumumkan hal ini agar semua orang tahu bahwa pemilihan ini terbuka untuk semua orang, bahwa mereka dapat mencalonkan diri seperti yang saya lakukan. Saya tidak memberikan ceramah, saya tidak pergi ke tempat-tempat yang membuat saya menjadi sorotan."
Kebisuan seputar Mourinho dan staf kepelatihan
Meskipun para pendukung setia Real Madrid sangat menantikan kabar mengenai siapa yang akan memimpin tim musim depan setelah masa jabatan Xabi Alonso dan Alvaro Arbeloa berakhir, Perez enggan memberikan rincian lebih lanjut.
Ketika ditanya secara spesifik mengenai kemungkinan kembalinya Mourinho ke ibu kota Spanyol untuk memulihkan ketertiban, sang presiden tetap enggan membocorkan rencana taktisnya untuk musim panas ini.
"Mengenai kedatangan Mourinho, kami belum sampai pada tahap prosedural itu; kami fokus memastikan bahwa Real Madrid milik para anggotanya. Saya ingin mendiskusikan hal ini dengan mereka, biarkan mereka maju, biarkan mereka menceritakan apa yang telah mereka lakukan untuk Real Madrid sepanjang hidup mereka," jelas Perez. Dia menambahkan: "Saya tidak akan membicarakan pelatih atau pemain. Saya berjuang untuk mengembalikan aset klub kepada para anggotanya."
Membela lembaga tersebut dari kritik dari luar
Presiden tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk membela rekam jejaknya dengan keras, sambil menyiratkan bahwa sebagian media berusaha mengacaukan klub. Perez menyoroti prestasinya dalam menstabilkan keuangan dan meraih kesuksesan, serta memposisikan dirinya sebagai satu-satunya orang yang mampu melindungi klub dari kepentingan pihak luar dan "kampanye-kampanye tak masuk akal" yang bertujuan untuk menggulingkannya.
"Mereka sedang dicuri dari mereka, dari apa yang saya lihat setiap hari, oleh beberapa jurnalis yang ingin saya pergi," kata Perez. "Bukan hanya saya tidak akan pergi, saya mencalonkan diri dalam pemilihan karena saya ingin Real Madrid tetap menjadi milik para anggotanya. Saya mencalonkan diri 26 tahun yang lalu dan harus membayar mereka yang belum dibayar serta membela institusi ini. Saya harus mengakhiri kampanye absurd ini terhadap Real Madrid. Tidak pernah ada Real Madrid yang lebih gemilang dalam sejarah. Saya terpilih sebagai presiden terbaik dalam sejarah klub ini, dan dalam sejarah semua klub."
Menantang para pesaing untuk tampil ke depan
Meskipun belum ada penantang langsung, Perez menegaskan bahwa pemilihan ini merupakan kesempatan yang sah bagi mereka yang mengkritik kepemimpinannya untuk mendaftarkan diri. Ia menyinggung para pengkritik anonim dan kritikus tertentu.
"Saya menyerukan pemilihan tahun ini agar ada calon. Pria yang berbicara dengan perusahaan listrik dan memiliki aksen Amerika Selatan itu, biarkan dia mencalonkan diri. Aksen Meksiko. Mereka mengatakan kami sangat buruk, bahwa kami adalah kediktatoran. Biarkan pria yang kami bicarakan ini mencalonkan diri, dan siapa pun yang ingin mencalonkan diri," kata Perez.
Ia menyimpulkan: "Florentino tidak akan mundur sampai para anggota menginginkannya. Mereka yang ingin mencalonkan diri harus melakukannya dan mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang lebih baik. Itulah yang saya lakukan sebelum tahun 2000, ketika orang-orang yang sudah meninggal pun ikut memilih. Apakah kita akan kembali ke era itu? Tidak. Kami bekerja untuk membuat sepak bola dan Madrid menjadi lebih baik, dan kami akan mencapai banyak hal."