Florentino Pérez enggan berkomentar mengenai kemungkinan kembalinya José Mourinho ke Real Madrid saat mengumumkan pemilihan presiden dan mengajak adanya persaingan untuk memperebutkan kendali di Santiago Bernabéu

Dalam penampilan langka dan sangat dinanti di hadapan media, Perez menegaskan bahwa ia telah memulai proses pemilihan kepemimpinan di Real Madrid.

Pengumuman ini muncul di akhir musim yang oleh banyak pihak digambarkan sebagai bencana bersejarah, di mana klub gagal meraih gelar juara besar apa pun sambil berganti-ganti pelatih dan bergulat dengan konflik internal dalam skuad.

Perez secara resmi membahas jadwal pemungutan suara yang akan datang, dengan menyatakan: "Saya telah meminta dewan pemilihan untuk memulai proses pemilihan dewan direksi, di mana kami, Dewan Direksi ini, akan mencalonkan diri. Saya mengumumkan hal ini agar semua orang tahu bahwa pemilihan ini terbuka untuk semua orang, bahwa mereka dapat mencalonkan diri seperti yang saya lakukan. Saya tidak memberikan ceramah, saya tidak pergi ke tempat-tempat yang membuat saya menjadi sorotan."



