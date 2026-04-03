فlick sebelum laga Atletico: Bintang Barcelona dalam kondisi psikologis buruk.. dan tidak ada tempat bagi orang bodoh di antara kami

Pelatih Jerman memperingatkan agar kesalahan tidak terulang.. dan menetapkan jadwal kembalinya De Jong

Hans Flick, pelatih Barcelona, menegaskan sulitnya laga timnya melawan Atletico Madrid di Liga Spanyol, seraya menekankan penolakannya terhadap nyanyian rasis yang terjadi pada laga uji coba Spanyol vs Mesir pada jeda internasional terakhir.

Hans Flick berbicara kepada media dalam konferensi pers pada Jumat ini, jelang duel penting melawan Atletico Madrid di Stadion "Metropolitano" besok Sabtu. Tim Katalan berupaya mempertahankan selisih empat poin dari Real Madrid, pesaing terdekatnya, atau bahkan memperlebar jarak jika Los Blancos terpeleset saat menghadapi Real Mallorca.

Barcelona akan menghadapi Atletico Madrid sebanyak 3 kali pada April ini; yang pertama besok di La Liga, sebelum dua pertandingan di perempat final Liga Champions.

Baca juga:

Pengacara internasional kepada Kooora: Kasus Maroko dan Senegal lebih rumit daripada yang terlihat.. dan ini prediksi saya untuk putusan "CAS"

Khusus untuk Kooora.. Apakah Senegal akan dihukum karena merayakan Piala Afrika sebelum keputusan "CAS"?

Setelah berpisah dari Oman.. Queiroz mengungkap kepada Kooora fakta soal tawaran Arab Saudi dan Ghana

  • Tidak boleh mengulang kesalahan saat melawan Atlético

    Flick berkata tentang pertandingan melawan Atletico Madrid, "Ya, ini pertandingan melawan salah satu tim terbaik di liga dan di Eropa. Mereka punya kualitas yang sangat tinggi, dan setiap pemain mampu menentukan hasil pertandingan. Sangat penting bahwa kami tidak membuat terlalu banyak kesalahan seperti yang terjadi pada pertandingan terakhir di sana. Saya menyukai sesi latihan hari ini, dan kami memiliki dua bulan yang sangat penting di depan".

    Ditanya apakah pertandingan besok adalah yang paling mudah di antara tiga laga berikutnya melawan Atletico Madrid, ia menjawab, "Tidak, pertandingan melawan mereka selalu sulit, dan mereka memiliki salah satu pelatih terbaik di dunia. Saya suka apa yang mereka tampilkan dan bagaimana mereka bermain. Mereka punya pemain-pemain istimewa seperti Antoine Griezmann. Tim mereka luar biasa, dan atmosfer di stadion mereka juga menakjubkan".

    Ditanya apakah ia khawatir laga digelar di Stadion 'Metropolitano', markas Atletico Madrid, ia berkata, "Kami sudah membicarakannya. Saya mengatakan kepada para pemain bahwa mereka harus waspada dan mungkin mengganti sepatu. Mereka harus bersiap dan beradaptasi".

  • Kami menangani Raphinha secara berbeda

    Ketika Flick ditanya, "Siapa yang bertanggung jawab atas cedera Raphinha bersama tim nasional negaranya Brasil?", ia menjawab, "Ini cedera, dan kami harus menerimanya; itu bagian dari sepak bola dan kehidupan. Waktunya tidak ideal, baik untuknya maupun untuk kami. Dia sangat sedih, dan kami juga tidak senang. Kami punya banyak pemain, dan kita akan lihat bagaimana kami menyikapi absennya dia."

    Soal pemberian izin libur dari tim nasional Brasil, ia menjelaskan, "Itu hal yang wajar. Para pemain pergi ke tim nasional mereka, dan yang lain juga mendapatkan beberapa hari istirahat. Ini bukan cedera pertama musim ini. Saya berbicara dengannya, dan saya melihat dia dalam kondisi psikologis yang buruk, jadi saya memberinya beberapa hari. Dia berada di tangan yang aman."

    Flick melanjutkan, "Keputusan saya adalah dia tetap berada di Brasil bersama keluarganya selama beberapa hari. Dalam kasus ini kami memutuskan untuk menangani dengan cara yang berbeda."

  • Sekelompok orang bodoh

    Terkait komentarnya mengenai yel-yel rasis yang terjadi dalam laga uji coba Spanyol melawan Mesir pada Selasa lalu, dan dampaknya terhadap pemainnya Lamine Yamal, Flick mengatakan, "Saya pikir Lamine mengeluarkan pernyataan yang luar biasa. Dalam sepak bola kami ada untuk inklusivitas. Sangat menyedihkan bahwa ada sekelompok kecil orang bodoh yang tidak memahaminya. Sudah waktunya untuk berpikir dan menjadi lebih baik, tidak hanya dalam sepak bola, tetapi dalam kehidupan."

    Ia menambahkan, "Rasisme tidak punya tempat. Ini tentang semua orang, tentang bersama-sama. Kita semua menginginkan rasa hormat, terlepas dari warna kulit atau ras atau hal lainnya. Sudah waktunya mengubah gagasan-gagasan ini."

  • راشفورد seperti Gavi

    Terkait jadwal kembalinya Frenkie de Jong, pelatih asal Jerman itu mengungkapkan, “Hal positifnya adalah kembalinya Balde dan Kounde, begitu juga Eric. Untuk Frenkie, kami harus menunggu sedikit lagi; mungkin ia akan mulai berlatih pekan depan. Selangkah demi selangkah.”

    Mengenai masa depan Marcus Rashford, yang masa peminjamannya berakhir pada akhir musim ini, Flick menjelaskan, “Saya sudah bilang sebelumnya bahwa saya senang dengannya. Dalam beberapa pekan terakhir ia mengalami beberapa masalah fisik, tetapi sekarang ia punya peluang besar. Ia seperti Gavi, yang sudah kembali ke performanya dalam latihan.”

    Soal apakah ia mengharapkan reaksi kuat dari Robert Lewandowski pada fase krusial musim ini, terutama setelah ia gagal lolos bersama tim nasionalnya ke Piala Dunia 2026, sang pelatih berkata, “Ia bermain 90 menit di kedua pertandingan. Ia pemain yang sangat profesional, dan ketidakmampuannya untuk tampil di Piala Dunia membuatnya sedih, tetapi itu bagian dari hidup. Sekarang ia fokus pada apa yang kami butuhkan darinya dalam beberapa pekan ke depan.”

