Flick membongkar kesombongan Simeone... Atlético terjepit antara impian gelar juara dan bayang-bayang musim yang bencana

.. Semuanya atau tidak sama sekali!

Atlético Madrid mempertaruhkan musimnya dalam sebuah petualangan besar, yang tanda-tanda dan dampak negatifnya telah terlihat di La Liga dalam tiga putaran terakhir.

Kemarin, Atlético kalah dari Sevilla dengan skor 2-1 pada putaran ke-31, yang merupakan kekalahan ketiga berturut-turut bagi Los Rojiblancos di La Liga, setelah sebelumnya dikalahkan oleh Real Madrid dan Barcelona.

Atlético turun peringkat dan kini berada di posisi keempat (57 poin) sehingga harus bersaing untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Tim asuhan pelatih Simeone bersiap menghadapi fase krusial dalam masa depan tim, di mana mereka berambisi melewatinya dengan mulus sambil menargetkan gelar Copa del Rey dan Liga Champions.

  • Taruhan Simeone... Posisi keempat terancam

    Diego Simeone melakukan 10 perubahan pada susunan pemain intinya saat menghadapi Sevilla, yang memberikan harapan baru bagi tim tuan rumah karena kemenangan tersebut memungkinkan tim asal Andalusia itu menjauh satu langkah dari zona degradasi. Namun, pada saat yang sama, langkah berisiko yang diambil pelatih asal Argentina itu justru memperlihatkan rapuhnya strategi yang diandalkan di akhir musim: mengorbankan La Liga demi menghemat tenaga untuk Liga Champions dan final Copa del Rey.

    Setelah 31 putaran, klasemennya adalah: Barcelona memimpin dengan 79 poin, diikuti Real Madrid dengan 70 poin, kemudian Villarreal di posisi ketiga dengan 58 poin, dan Atletico di posisi keempat dengan hanya 57 poin.

    Villarreal akan bertanding melawan Athletic Bilbao malam ini di putaran yang sama, dan jika menang, tim "Kapal Selam Kuning" akan unggul 4 poin, sementara ancaman lain datang dari jauh: Real Betis yang jika menang atas Osasuna hari ini akan memperkecil selisih dengan Los Rojiblancos menjadi 9 poin sebelum 7 putaran terakhir, yang menggandakan tekanan pada tim Simeone... dan itu jelas berarti bahwa setiap kesalahan tambahan di La Liga berarti tim semakin mendekati zona bahaya.

  • Kisah yang berbeda... Keseimbangan Barcelona

    Apa yang terjadi pada putaran yang sama menceritakan kisah yang sama sekali berbeda. Ferran Torres mencetak dua gol di babak pertama untuk Barcelona, kemudian Yamal dan Rashford masing-masing menambah satu gol di menit-menit akhir, sehingga Barcelona meraih kemenangan 4-1 atas Espanyol dan memperlebar jarak dengan Real Madrid menjadi sembilan poin di puncak klasemen.

    Yang paling menonjol adalah kemenangan ini datang hanya tiga hari setelah kekalahan Blaugrana 0-2 dari Atletico Madrid sendiri di leg pertama perempat final Liga Champions.

    Hans Flick melakukan lima pergantian pemain melawan Espanyol dibandingkan dengan pertandingan Liga Champions, namun Araujo, Balde, Gavi, Torres, dan Fermin Lopez semuanya masuk dalam susunan pemain inti.

    Bisa dikatakan bahwa ini bukanlah rotasi pemain cadangan, melainkan manajemen yang bijaksana yang tidak merusak daya saing di dalam tim, sekaligus menegaskan bahwa Flick tidak akan mengorbankan satu lini demi memenangkan lini lainnya.

    Atlético justru memilih sebaliknya, dan Simeone memasukkan ke dalam susunan pemain kemarin sekelompok pemain muda akademi seperti Xavi Bonill, Julio Díaz, Daniel Martínez, dan Ryan Belaid, namun konsekuensinya menunjukkan kurangnya pengganti yang sesungguhnya di hadapan ketangguhan lawan.

  • Minggu yang paling berat... Semuanya atau tidak sama sekali!

    Yang membuat situasi semakin menegangkan dan dramatis bagi Atlético adalah bertumpuknya pertandingan besar yang harus dihadapi tim ini dalam kurun waktu sekitar satu minggu; pada Selasa depan mereka akan memainkan leg kedua perempat final Liga Champions melawan Barcelona di Metropolitano, lalu pada Sabtu berikutnya mereka akan bertanding di final Copa del Rey di Stadion La Cartuja, Sevilla, melawan Real Sociedad.

    Mungkin bisa dimengerti apa yang coba dilakukan Simeone di tengah tantangan berat ini, di mana impian meraih dua gelar menggoda dirinya sehingga La Liga menjadi prioritas kedua musim ini, namun sebaliknya, bagaimana jika ia kalah?

    Jika Atlético kalah di leg kedua melawan Barcelona dan tersingkir dari Liga Champions, atau kalah di final melawan Arsenal (kemungkinan terbesar untuk lolos), maka besarnya kekalahan itu tidak akan tergantikan hanya dengan final Copa del Rey —yang mungkin juga akan kalah—dan dengan kemungkinan penurunan peringkat di La Liga ke posisi kelima dengan laju ini, musim ini akan berakhir dengan rasa kecewa.

  • Pertarungan Kursi Eropa... Siapa yang Layak Mendapatkan Kursi Kelima?

    Saat ini, Spanyol memiliki 4 slot tetap di Liga Champions untuk musim depan, yang diperuntukkan bagi empat klub teratas di La Liga, menurut UEFA.

    Namun, situasinya lebih rumit dari itu, karena sistem "kursi kinerja Eropa" yang disetujui UEFA memungkinkan pemberian kursi kelima tambahan bagi liga-liga dengan kinerja kolektif terbaik di kompetisi Eropa selama musim ini.

    Berdasarkan peringkat saat ini dari asosiasi sepak bola nasional untuk musim 2025-2026, Inggris menempati peringkat pertama dengan 230 poin, dan Spanyol di peringkat kedua dengan 167 poin, yang berarti Liga Inggris dan La Liga akan mendapatkan kursi performa Eropa untuk musim 2026-27, sedangkan kuota Spanyol diberikan kepada tim peringkat kelima di La Liga, yang saat ini adalah Real Betis.

    Hal ini terjadi pada musim lalu 2024-25 ketika La Liga mendapatkan slot kelima setelah Spanyol memastikan posisi kedua pada April 2025, dan Villarreal memanfaatkannya sebagai tim kelima dalam klasemen akhir.

    Namun, tekanan sesungguhnya ada pada Atlético karena jika mereka turun ke peringkat kelima dan kursi kelima tetap tertunda dengan syarat konfirmasi dari UEFA, maka musim mereka secara keseluruhan akan bergantung pada keputusan administratif di luar lapangan, bukan pada hasil di lapangan.