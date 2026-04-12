Flick membongkar kesombongan Simeone... Atlético terjepit antara impian gelar juara dan bayang-bayang musim yang bencana

Atlético Madrid mempertaruhkan musimnya dalam sebuah petualangan besar, yang tanda-tanda dan dampak negatifnya telah terlihat di La Liga dalam tiga putaran terakhir.

Kemarin, Atlético kalah dari Sevilla dengan skor 2-1 pada putaran ke-31, yang merupakan kekalahan ketiga berturut-turut bagi Los Rojiblancos di La Liga, setelah sebelumnya dikalahkan oleh Real Madrid dan Barcelona.

Atlético turun peringkat dan kini berada di posisi keempat (57 poin) sehingga harus bersaing untuk memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa.

Tim asuhan pelatih Simeone bersiap menghadapi fase krusial dalam masa depan tim, di mana mereka berambisi melewatinya dengan mulus sambil menargetkan gelar Copa del Rey dan Liga Champions.