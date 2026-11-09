Mungkin contoh historis paling menonjol yang layak dihadirkan adalah keputusan Pep Guardiola pada musim 2008-2009, ketika ia memanfaatkan kembali Lionel Messi sebagai penyerang palsu alih-alih sekadar berperan sebagai sayap kanan.

Laga terkenal melawan Real Madrid yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 6-2 di Santiago Bernabeu pada 2 Mei 2009 menjadi momen paling menonjol dalam penerapan ide tersebut, setelah Guardiola memanfaatkan pergerakan mundur Messi ke ruang di antara lini tengah dan pertahanan, bersama pergerakan Thierry Henry dan Samuel Eto'o untuk memanfaatkan ruang di belakang para bek.

Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah gol Messi, melainkan mengubahnya menjadi pusat kreasi permainan dan motor serangan, yang turut melahirkan versi lebih berpengaruh dari bintang Argentina itu.

Yang menarik, Flick tidak mengabaikan kemungkinan mengulang ide tersebut bersama Yamal.

Pada Desember 2025, pelatih asal Jerman itu memutuskan menurunkannya di posisi pengatur serangan menghadapi Real Betis, di belakang penyerang Ferran Torres, dan pemain tersebut tampil mengesankan setelah menciptakan dua gol serta mencetak gol dari titik penalti.

Flick saat itu mengungkapkan bahwa ia telah membahas ide tersebut dengan Yamal dan tim pelatih, serta bahwa sang pemain menunjukkan ketertarikan pada kemungkinan bermain di posisi nomor 10.

Analis Spanyol Marcos Lopez juga memperkirakan Yamal akan berpindah ke posisi yang lebih sentral cepat atau lambat, dengan menilai bahwa kemampuannya memenuhi syarat untuk bersinar dalam peran pengatur serangan.