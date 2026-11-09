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Atletico Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Flick, kau butuh keberanian ala Guardiola: Sudah tibakah saatnya transformasi radikal untuk Yamal?

FEATURES
Analysis
L. Yamal
Atletico Madrid vs Barcelona
Atletico Madrid
Barcelona
LaLiga
L. Messi
P. Guardiola
H. Flick
Spanyol
Argentina
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Umpan ajaib Lamine Yamal kepada Fermin Lopez dalam gol kemenangan Barcelona atas Atletico Madrid (2-1) bukan sekadar aksi keterampilan baru yang menambah daftar panjang talenta luar biasa, melainkan kilasan yang bisa membuka diskusi taktis mengenai kemungkinan perubahan dalam perjalanan karier bintang muda Spanyol itu.

Dalam laga melawan Atletico Madrid, Yamal kembali menunjukkan bahwa bahayanya tidak terbatas pada dribel dan penetrasi dari sisi sayap, setelah ia mengirimkan umpan terobosan yang luar biasa yang menempatkan Fermin berhadapan dengan Oblak, hingga gelandang itu mengubahnya menjadi gol penentu yang memberi Barcelona kemenangan berharga.

  • Dari sayap ke lini tengah?

    Tak ada yang membantah bahwa Yamal adalah motor serangan terpenting bagi Barcelona, namun ketergantungan terus-menerus kepadanya di sayap kanan mungkin justru membatasi kemampuannya.

    Sebab ketika ia menerima bola di dekat garis samping, ia sering kali berhadapan dengan bek yang dibantu oleh seorang gelandang atau pemain sayap yang turun membantu pertahanan, sementara ia tidak selalu mendapatkan dukungan serangan yang dibutuhkan dari bek Barcelona.

    Masalah ini semakin bertambah ketika Yamal terpaksa mencari solusi seorang diri, terlebih karena para lawan kini sudah benar-benar mengetahui bahayanya saat ia masuk ke jantung pertahanan dengan kaki kirinya, sehingga mereka menjadi lebih siap menutup ruang di hadapannya dan melipatgandakan pengawalan terhadapnya.

    Namun bagaimana jika Yamal tidak lagi perlu menempuh jarak ini dari sisi lapangan untuk sampai ke area yang paling berbahaya? Bagaimana jika ia memulai serangannya dari jantung lini tengah, di mana ia dapat melihat seluruh lapangan, mendistribusikan permainan, mengirim umpan ke belakang pertahanan, dan melepaskan tembakan tanpa perlu melewati lebih dari satu pemain bertahan?

  • Guardiola melakukannya bersama Messi, dan Flick memulai eksperimen tersebut

    Mungkin contoh historis paling menonjol yang layak dihadirkan adalah keputusan Pep Guardiola pada musim 2008-2009, ketika ia memanfaatkan kembali Lionel Messi sebagai penyerang palsu alih-alih sekadar berperan sebagai sayap kanan.

    Laga terkenal melawan Real Madrid yang berakhir dengan kemenangan Barcelona 6-2 di Santiago Bernabeu pada 2 Mei 2009 menjadi momen paling menonjol dalam penerapan ide tersebut, setelah Guardiola memanfaatkan pergerakan mundur Messi ke ruang di antara lini tengah dan pertahanan, bersama pergerakan Thierry Henry dan Samuel Eto'o untuk memanfaatkan ruang di belakang para bek.

    Tujuannya bukan sekadar menambah jumlah gol Messi, melainkan mengubahnya menjadi pusat kreasi permainan dan motor serangan, yang turut melahirkan versi lebih berpengaruh dari bintang Argentina itu.

    Yang menarik, Flick tidak mengabaikan kemungkinan mengulang ide tersebut bersama Yamal.

    Pada Desember 2025, pelatih asal Jerman itu memutuskan menurunkannya di posisi pengatur serangan menghadapi Real Betis, di belakang penyerang Ferran Torres, dan pemain tersebut tampil mengesankan setelah menciptakan dua gol serta mencetak gol dari titik penalti.

    Flick saat itu mengungkapkan bahwa ia telah membahas ide tersebut dengan Yamal dan tim pelatih, serta bahwa sang pemain menunjukkan ketertarikan pada kemungkinan bermain di posisi nomor 10.

    Analis Spanyol Marcos Lopez juga memperkirakan Yamal akan berpindah ke posisi yang lebih sentral cepat atau lambat, dengan menilai bahwa kemampuannya memenuhi syarat untuk bersinar dalam peran pengatur serangan.

  • Apa yang Akan Didapat Barcelona dari Yamal di Posisi Tengah?

    Ada lebih dari satu keuntungan yang mungkin diraih, yang paling menonjol adalah membebaskan pemain dari batasan yang dibentuk oleh garis sayap, serta memberinya pilihan lebih besar dalam mengumpan, bergerak, dan menembak.

    Keberadaan Yamal di belakang penyerang akan membuatnya lebih dekat dengan Pedri, sehingga memungkinkan pertukaran umpan dan menciptakan keunggulan jumlah di lini tengah, sekaligus memberinya kesempatan untuk memanfaatkan pergerakan Raphinha dan sayap lainnya di belakang pertahanan lawan.

    Barcelona pun bisa memperoleh keuntungan dari seorang penyerang murni yang menyibukkan kedua bek tengah dan memberi Yamal ruang untuk bergerak di depan kotak penalti, alih-alih menuntutnya kembali ke sisi lapangan pada setiap serangan.

    Selain itu, bermain di area tengah mungkin memberi Yamal kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam membangun serangan, alih-alih menunggu bola sampai kepadanya di area-area tertentu, yakni gagasan yang diterapkan Guardiola bersama Messi ketika ia menyadari bahwa pemain terbaik di timnya harus hadir di sebanyak mungkin fase permainan.

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  • Kekhawatiran yang beralasan: Akankah Yamal kehilangan senjata terpentingnya?

    Meski gagasan ini menarik, beralih ke area tengah tidak serta-merta menjamin munculnya versi yang lebih baik dari Yamal.

    Salah satu senjata terpenting pemain ini adalah kemampuannya mengisolasi bek dalam duel satu lawan satu, menggiring bola melewatinya, lalu menusuk ke area tengah. Keunggulan ini bisa saja berkurang ketika ia mendapati dirinya dikepung oleh lebih banyak pemain di area sentral.

    Selain itu, menerima bola di area tengah mungkin memaksanya bermain dengan punggung menghadap ke gawang, berbeda dengan situasi yang ia sukai ketika menerima bola di sisi sayap dengan wajah menghadap ke arah pertahanan.

    Lebih dari itu, biaya kehilangan bola di area tengah jauh lebih besar secara defensif, karena saat itu lawan bisa melakukan transisi dengan serangan balik cepat yang mampu menyakiti Barca.

  • Apakah Flick membutuhkan keberanian ala Guardiola?

    Apa yang dilakukan Guardiola dengan Messi bukan sekadar mengubah posisi seorang pemain, melainkan membangun kembali sistem serangan di sekitar talenta terbaik yang dimiliki tim.

    Barcelona mungkin berada di momen serupa dengan Yamal, setelah pemain itu menjadi pusat perhatian para pesaing dan salah satu elemen yang paling sering mendapat pengawalan ganda.

    Hal itu tidak berarti Yamal harus berubah menjadi tiruan dari Messi, atau Barcelona melepaskan daya ancamnya di sayap kanan, tetapi terus mengandalkan gaya yang sama bisa membuat para pesaing lebih mampu membatasi pengaruhnya.

    Momen Fermin melawan Atletico kembali mengingatkan bahwa Yamal memiliki visi seorang pengatur serangan sekaligus keterampilan seorang pemain sayap.

    Pertanyaan yang tersisa di hadapan Flick: apakah ia cukup puas memanfaatkan kemampuan ini di posisi sayap kanan, ataukah ia memiliki keberanian untuk menemukan kembali pemain terbaiknya, seperti yang dilakukan Guardiola dengan Messi bertahun-tahun lalu?

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