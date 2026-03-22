Fiorentina vs Inter, ulasan video: gol Barella dan Kean dianulir. Dua tendangan penalti diminta akibat lengan Pongracic yang menghalangi dan kontak fisik dari Carlos Augusto

Semua keputusan wasit dalam pertandingan tersebut.

Pertandingan Fiorentina vs Inter menutup pekan ke-30 Liga Serie A.

Berikut ini, semua insiden wasit yang terekam dalam tayangan ulang pertandingan.

  • TIM WASIT

    Wasit: Colombo

    Asisten wasit: Bahri - Dei Giudici

    Wasit keempat: Tremolada

    VAR: Maresca

    AVAR: Massa

  • ADEGAN-ADEGAN YANG PATUT DITONTON ULANG

    39' - GOL FIORENTINA DIBATALKAN! Tendangan Fagioli yang dibelokkan oleh Carlos Augusto (yang tidak menyentuh bola) disambut oleh Kean yang mencetak gol dengan mengalahkan Sommer dari jarak dekat. Namun, penyerang Fiorentina itu berada dalam posisi offside saat menerima bola.

    18' - Umpan terobosan yang bagus dari Fagioli yang menemukan Kean di kotak penalti. Penyerang Fiorentina itu terjatuh di dalam kotak penalti setelah bersenggolan dengan Carlos Augusto, yang dianggap sah oleh wasit Colombo.

    10' - Protes keras dari Nerazzurri atas dugaan sentuhan tangan. Umpan silang dari kanan oleh Dumfries yang tidak dijangkau baik oleh Pio Esposito maupun Ranieri: bola kemudian melewati dan disentuh oleh Pongracic, namun Colombo membiarkan permainan berlanjut.

    7' - GOL INTER DIBATALKAN! Gol kedua Inter yang dicetak oleh Nicolò Barella dibatalkan. Kapten malam itu di Franchi menerima umpan akurat dari Dumfries di area penalti dan menendang ke arah gawang hingga masuk ke gawang, dengan defleksi penting dari Brescianini, namun ia berada dalam posisi offside.

