76' - Fiorentina meminta tendangan penalti karena Esposito menyentuh bola dengan tangan saat menyambut sundulan Gosens setelah tendangan sudut. Namun, lengannya menempel erat pada tubuhnya dan wasit Colombo membiarkan permainan berlanjut.

39' - GOL FIORENTINA DIBATALKAN! Tendangan Fagioli, yang dibelokkan oleh Carlos Augusto (yang tidak menyentuh bola), disambut oleh Kean yang mencetak gol dengan mengalahkan Sommer dari jarak dekat. Namun, penyerang Azzurri itu berada dalam posisi offside saat memulai serangannya.

18' - Umpan panjang yang bagus dari Fagioli yang menemukan Kean di kotak penalti. Penyerang Azzurri itu terjatuh di dalam kotak penalti setelah kontak dengan Carlos Augusto yang dianggap sah oleh wasit Colombo.

10' - Protes keras dari Nerazzurri atas dugaan sentuhan tangan. Umpan silang dari kanan oleh Dumfries yang tidak dijangkau baik oleh Pio Esposito maupun Ranieri: bola kemudian melewati dan disentuh oleh Pongracic, namun Colombo membiarkan permainan berlanjut.

7' - GOL INTER DIBATALKAN! Gol kedua Inter yang dicetak oleh Nicolò Barella dibatalkan. Kapten malam itu di Franchi menerima umpan akurat dari Dumfries di area penalti dan menendang ke arah gawang hingga masuk ke jaring, dengan defleksi penting dari Brescianini, namun ia berada dalam posisi offside.