Fiorentina vs Inter, penilaian CM: Barella dan Sommer, kesalahan yang fatal! Para pemain asal Brescia berlari tanpa henti

Sommer 5: Menahan tendangan Kean dari tengah gawang dalam dua tahap. Reaktif terhadap tendangan jarak jauh Ndour, yang berhasil digagalkan berkat bantuan Bisseck. Tampaknya malam yang tenang, lalu datanglah kesalahan yang merusak segalanya: bola pantul dari tendangan Gudmundsson seperti biasa meluncur tak terkendali, dan Ndour dari jarak dekat tak menyia-nyiakan peluang itu.



Bisseck 7: Mencium bahaya dan menutup pergerakan diagonal Kean, yang seharusnya bisa menendang bola sendirian di depan Sommer. Dia jelas yang terbaik di lini pertahanan.



Akanji 5: Mengambil risiko besar saat Kean berhasil melewatinya, tapi untungnya penyerang tengah Fiorentina itu tidak mengontrol bola dengan baik. Satu menit kemudian, kesalahan fatal lainnya, kali ini terhadap Gudmundsson, yang menyundul bola dan nyaris mengenai tiang. Tak ada dua tanpa tiga, Kean kembali melewatinya dari belakang dan dari umpan silang Parisi, ia gagal menyundul bola ke gawang hanya selisih beberapa sentimeter. Aksi terbaiknya dalam pertandingan ini adalah antisipasi terhadap Kean di area penalti. Di akhir pertandingan, ia mencoba menonjol di area lawan, tetapi De Gea waspada.



Carlos Augusto 5,5: Sayap kiri adalah area yang paling goyah di babak pertama. Ia diganti karena mendapat kartu kuning, tapi juga kelelahan.



(Mulai menit 1 babak kedua: Acerbi 6: Masuk dan mengawal Kean, tampil lebih baik daripada Akanji).



Dumfries 5,5: Hanya satu serangan, yang membuat lawan mendapat kartu kuning. Selebihnya, ia bermain tanpa menonjol.



(Mulai menit ke-41 babak kedua: Luis Henrique: s.v.)



Barella 5: Umpan silang ke kepala Pio Esposito berasal dari kaki kanannya, sentuhan lembut pada bola. Ia mengulanginya pada menit ke-19 dengan assist yang lebih indah, yang mengecoh dua bek tengah Fiorentina, namun Esposito kurang akurat pada kesempatan itu dan membuang peluang besar. Masalah muncul saat ia mulai ingin berlebihan, saat ia menjadi terlalu rumit di tepi kotak penaltinya sendiri. Ia mencoba mengontrol bola dengan dribel alih-alih menghalau bola yang tampak sangat berbahaya, dan Inter kebobolan gol penyama kedudukan.





Calhanoglu 6,5: Kita menyadari betapa pentingnya dia saat dia keluar lapangan; tanpa dia, Nerazzurri kehilangan ritme dan Fiorentina menguasai lini tengah.



(Mulai menit ke-23 babak kedua: Frattesi 5: Pemain ini selalu menjadi misteri; kita sudah tidak tahu lagi apa yang bisa diharapkan darinya. Dia sering tersesat di tengah lapangan).



Zielinski 5,5: Kurang bersinar, tidak mampu membawa bola dan juga tidak bisa menjadi ancaman di area serangan meski mencoba beberapa tembakan dari jarak jauh.



Dimarco 5,5: Mulai terlihat kembali Dimarco yang lesu seperti tahun lalu. Seolah-olah rem tangan ditarik.



Thuram 5: Kemana dia pergi? Rekan-rekannya mencarinya, memanggilnya dengan keras, tapi jejak Marcus yang dulu tak terlihat.



(Mulai menit ke-23 babak kedua, Bonny 5: Masuk dengan performa yang tak bisa lebih buruk lagi).



P. Esposito 6,5: Tak sampai 50 detik, ia sudah siap di kotak penalti saat bola pertama tersedia, sebuah umpan silang dari Barella yang ia sundul untuk skor 1-0. Dia punya peluang untuk menggandakan skor saat berhasil menembus di antara dua bek tengah, tapi saat berhadapan satu lawan satu dengan De Gea, tendangan diagonalnya meleset beberapa sentimeter dari tiang gawang. Dia mencoba lagi di akhir pertandingan, mengalahkan Ranieri dalam duel di kotak penalti, tapi tendangan baliknya ditangkap oleh De Gea.





Pelatih Kolarov (menggantikan Chivu yang diskors) 5: Inter mulai kebingungan. Keluarnya Calhanoglu dari lapangan mengurangi kepercayaan diri tim, sementara Dumfries justru terlalu lama berada di lapangan.