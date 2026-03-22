Fiorentina vs Inter, penilaian CM: Barella dan Sommer, kesalahan yang fatal! Para pemain asal Brescia berlari tanpa henti

Inter bermain imbang 1-1 di kandang Fiorentina.
Berikut ini, semua penilaian untuk pertandingan tersebut.
De Gea 6,5: Tak bisa berbuat apa-apa menghadapi sundulan Esposito. Ia menyelamatkan tim pada menit ke-92, menahan tendangan berbahaya Akanji dan menggagalkan peluang tap-in. Penampilannya juga gemilang pada menit ke-95 saat menghadapi tendangan balik Pio Esposito.
Dodo 6: Sejak awal ia langsung menunjukkan kecepatan yang baik, memberikan umpan matang kepada Gudmundsson, yang sundulannya melebar hanya beberapa sentimeter. Lebih aktif dibandingkan Dimarco.
Ranieri 5: Betapa cerobohnya di area penalti, saat membiarkan Pio Esposito lolos di belakangnya kurang dari satu menit setelah kick-off. Kesalahan yang harus dibayar Fiorentina dengan kebobolan gol. Ia kalah dalam banyak duel melawan Pio Esposito, termasuk pada menit ke-95 yang nyaris berujung gol lagi.
Pongracic 6: Menjadi protagonis dalam banyak duel fisik melawan Thuram, di mana ia selalu keluar sebagai pemenang.
Gosens 5,5: Jauh lebih pasif dibandingkan Dodo, lebih fokus pada pertahanan daripada serangan.
Brescianini 7: Mengawasi Zielinski dengan ketat dan melakukan pekerjaan yang baik. Memberikan peluang bagi Kean untuk mencetak gol, namun rekan setimnya menyia-nyiakannya. Dia menebar kepanikan di barisan pertahanan Nerazzurri dengan transisi yang baik, namun saat akan menendang, dia diantisipasi oleh Bisseck. Dia bermain dengan penuh pengorbanan.
Fagioli 6,5: Bermain dengan kualitas tinggi, sering keluar dari situasi rumit dengan elegan.
(Mulai menit 46 babak kedua Fabbian: s.v.)
Ndour 7: Di tengah lapangan, ia menunjukkan kekuatan fisiknya. Di babak kedua, ia tampil dominan, pertama dengan tendangan jarak jauh yang memaksa Sommer melakukan penyelamatan, lalu menyundul bola rebound dari kiper Swiss itu ke gawang setelah tendangan Gudmundsson, untuk gol yang membuat skor menjadi 1-1.
Parisi 6,5: Dia termasuk yang paling aktif dan menyulitkan baik Carlos Augusto maupun Dimarco. Serangan baliknya mematikan, namun saat bertahan pun dia sangat berpengaruh, memberikan bantuan besar bagi Brescianini. Dia menghabiskan segalanya dan keluar lapangan diiringi tepuk tangan.
(Mulai menit ke-24 babak kedua, Harrison 6,5: Masuk tanpa rasa takut, terus menekan lawan, dan membuat barisan belakang Inter cemas.
Kean 5,5: Akanji sedang tidak dalam performa terbaiknya dan memberinya setidaknya dua peluang gol yang jelas di babak pertama, namun ia tidak memanfaatkannya, lebih karena kelemahannya sendiri daripada keberuntungan. Di babak kedua, Acerbi mengawasinya ketat dan ia mendapat lebih sedikit peluang.
(Mulai menit ke-40 babak kedua Piccoli: s.v.)
Gudmundsson 6,5: Pertandingan yang penuh dedikasi. Hampir mencetak gol lewat sundulan, lalu terlibat dalam aksi gol penyama kedudukan dengan tendangan yang tidak bisa ditahan Sommer dan diselesaikan Ndour menjadi 1-1.
(Mulai menit ke-46 babak kedua Comuzzo: s.v.)
Pelatih Vanoli 6: Tertinggal satu gol bahkan sebelum satu menit berlalu, Fiorentina tidak goyah. Mereka menyamakan kedudukan dan nyaris mencetak gol kemenangan.
Sommer 5: Menahan tendangan Kean dari tengah gawang dalam dua tahap. Reaktif terhadap tendangan jarak jauh Ndour, yang berhasil digagalkan berkat bantuan Bisseck. Tampaknya malam yang tenang, lalu datanglah kesalahan yang merusak segalanya: bola pantul dari tendangan Gudmundsson seperti biasa meluncur tak terkendali, dan Ndour dari jarak dekat tak menyia-nyiakan peluang itu.
Bisseck 7: Mencium bahaya dan menutup pergerakan diagonal Kean, yang seharusnya bisa menendang bola sendirian di depan Sommer. Dia jelas yang terbaik di lini pertahanan.
Akanji 5: Mengambil risiko besar saat Kean berhasil melewatinya, tapi untungnya penyerang tengah Fiorentina itu tidak mengontrol bola dengan baik. Satu menit kemudian, kesalahan fatal lainnya, kali ini terhadap Gudmundsson, yang menyundul bola dan nyaris mengenai tiang. Tak ada dua tanpa tiga, Kean kembali melewatinya dari belakang dan dari umpan silang Parisi, ia gagal menyundul bola ke gawang hanya selisih beberapa sentimeter. Aksi terbaiknya dalam pertandingan ini adalah antisipasi terhadap Kean di area penalti. Di akhir pertandingan, ia mencoba menonjol di area lawan, tetapi De Gea waspada.
Carlos Augusto 5,5: Sayap kiri adalah area yang paling goyah di babak pertama. Ia diganti karena mendapat kartu kuning, tapi juga kelelahan.
(Mulai menit 1 babak kedua: Acerbi 6: Masuk dan mengawal Kean, tampil lebih baik daripada Akanji).
Dumfries 5,5: Hanya satu serangan, yang membuat lawan mendapat kartu kuning. Selebihnya, ia bermain tanpa menonjol.
(Mulai menit ke-41 babak kedua: Luis Henrique: s.v.)
Barella 5: Umpan silang ke kepala Pio Esposito berasal dari kaki kanannya, sentuhan lembut pada bola. Ia mengulanginya pada menit ke-19 dengan assist yang lebih indah, yang mengecoh dua bek tengah Fiorentina, namun Esposito kurang akurat pada kesempatan itu dan membuang peluang besar. Masalah muncul saat ia mulai ingin berlebihan, saat ia menjadi terlalu rumit di tepi kotak penaltinya sendiri. Ia mencoba mengontrol bola dengan dribel alih-alih menghalau bola yang tampak sangat berbahaya, dan Inter kebobolan gol penyama kedudukan.
Calhanoglu 6,5: Kita menyadari betapa pentingnya dia saat dia keluar lapangan; tanpa dia, Nerazzurri kehilangan ritme dan Fiorentina menguasai lini tengah.
(Mulai menit ke-23 babak kedua: Frattesi 5: Pemain ini selalu menjadi misteri; kita sudah tidak tahu lagi apa yang bisa diharapkan darinya. Dia sering tersesat di tengah lapangan).
Zielinski 5,5: Kurang bersinar, tidak mampu membawa bola dan juga tidak bisa menjadi ancaman di area serangan meski mencoba beberapa tembakan dari jarak jauh.
Dimarco 5,5: Mulai terlihat kembali Dimarco yang lesu seperti tahun lalu. Seolah-olah rem tangan ditarik.
Thuram 5: Kemana dia pergi? Rekan-rekannya mencarinya, memanggilnya dengan keras, tapi jejak Marcus yang dulu tak terlihat.
(Mulai menit ke-23 babak kedua, Bonny 5: Masuk dengan performa yang tak bisa lebih buruk lagi).
P. Esposito 6,5: Tak sampai 50 detik, ia sudah siap di kotak penalti saat bola pertama tersedia, sebuah umpan silang dari Barella yang ia sundul untuk skor 1-0. Dia punya peluang untuk menggandakan skor saat berhasil menembus di antara dua bek tengah, tapi saat berhadapan satu lawan satu dengan De Gea, tendangan diagonalnya meleset beberapa sentimeter dari tiang gawang. Dia mencoba lagi di akhir pertandingan, mengalahkan Ranieri dalam duel di kotak penalti, tapi tendangan baliknya ditangkap oleh De Gea.
Pelatih Kolarov (menggantikan Chivu yang diskors) 5: Inter mulai kebingungan. Keluarnya Calhanoglu dari lapangan mengurangi kepercayaan diri tim, sementara Dumfries justru terlalu lama berada di lapangan.