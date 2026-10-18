66' - Kaiki mendapat peluang untuk mencetak gol keempat, tetapi tembakannya diblok Pongracic

61' - Caqueret memaksa De Gea melakukan penyelamatan, lalu Liberali juga mencoba menyambar bola muntah, tetapi bola berakhir menjadi sepak pojok

56' - Serangan balik yang dibangun dengan brilian oleh Nico Paz, yang kemudian memberikan umpan kepadaDouvikas. Sepakan kaki kanannya melewati sela kaki De Gea yang kurang sigap dan berbuah gol

53' - Peluang lain untuk Fiorentina, tetapiNdour menyia-nyiakannya dengan sepakan kaki kiri lemah yang mudah ditangkap Butez

48' - Peluang pertama selepas jeda didapat Njie. Menerima umpan Fagioli, ia melambungkan bola melewati Butez yang maju, tetapi bola melenceng tipis

45' + 4' babak pertama - Tendangan bebas kaki kiri Mastantuono mengarah tepat ke tiang jauh, tempat Pongracic menyambutnya dengan tendangan voli kaki kanan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, gol itu dianulir karena offside setelah peninjauan VAR yang panjang

43' - Mastantuono mencoba peruntungannya dengan sepakan kaki kanan menyilang yang melenceng tipis dari tiang gawang

42' - Sepakan kaki kananJimenez dibelokkan menjadi sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Pongracic mencetak gol di tengah kemelut

36' - Tim tamu menggandakan keunggulan: umpan silang Valle disambut sundulan Nico Paz yang mengirim bola ke gawang

32' - Liberali mengontrol bola lalu melepaskan sepakan kaki kiri ke tiang jauh untuk menaklukkan De Gea. Awal serangan Como itu menimbulkan tanda tanya karena aksi Kempf terhadap Goncalves yang meragukan

30' - Umpan apik Mastantuono diterima Pellegrino, tetapi tembakannya dihadang oleh aksi bertahan luar biasa Ramon, yang memudahkan Butez melakukan penyelamatan

25' - Sundulan Nico Paz memaksa De Gea menepis bola menjadi sepak pojok

17' - Goncalves mencoba peruntungannya,tetapi Butez menggagalkannya

15' - Da Cunha melepaskan tembakan yang ditepis De Gea menjadi sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Douvikas dan Liberali mendapat peluang

11' - Goncalves kembali beraksi, kali ini mengumpan kepada Fagioli, yang melewati lawan dengan dribel sebelum melepaskan tembakan yang dibelokkan menjadi sepak pojok

10' - Umpan terobosan apik Goncalves mengarah kepada Njie, tetapi ia gagal melepaskan tembakan