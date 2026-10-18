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Mattia Liberali ComoGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fiorentina vs Como LIVE: gol dan momen penting, detail pertandingan

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Ikuti langsung pertandingan di Stadion Franchi dalam laga pekan ketujuh Serie A.

Pada pekan ketujuh Serie A, Fiorentina asuhan Paolo Vanoli menjamu Como asuhan Cesc Fabregas di Franchi. Kedua tim terpaut tujuh poin di klasemen, dengan Como mengoleksi 11 poin dan Fiorentina baru meraih empat poin. Mantan pemain Fiorentina, Kean, absen karena cedera. Como menghadapi laga ini di antara dua pertandingan Liga Champions (pekan ini mereka kalah dari Feyenoord, sementara pekan depan mereka akan menjamu Manchester United). Situasi itu memaksa pelatih asal Spanyol tersebut melakukan rotasi pemain secara terukur, dengan Liberali dan Caqueret kemungkinan menjadi starter. Pertandingan di Firenze dimulai pukul 15.00, dipimpin Di Bello sebagai wasit, dengan Pezzuto bertugas sebagai VAR.


FIORENTINA-COMO 1-3

PENCETAK GOL: 32' Liberali (C), 36' Nico Paz (C), 42' Pongracic (F), 56' Douvikas (C)




  • Gol dan Momen Penting

    66' - Kaiki mendapat peluang untuk mencetak gol keempat, tetapi tembakannya diblok Pongracic

    61' - Caqueret memaksa De Gea melakukan penyelamatan, lalu Liberali juga mencoba menyambar bola muntah, tetapi bola berakhir menjadi sepak pojok

    56' - Serangan balik yang dibangun dengan brilian oleh Nico Paz, yang kemudian memberikan umpan kepadaDouvikas. Sepakan kaki kanannya melewati sela kaki De Gea yang kurang sigap dan berbuah gol

    53' - Peluang lain untuk Fiorentina, tetapiNdour menyia-nyiakannya dengan sepakan kaki kiri lemah yang mudah ditangkap Butez

    48' - Peluang pertama selepas jeda didapat Njie. Menerima umpan Fagioli, ia melambungkan bola melewati Butez yang maju, tetapi bola melenceng tipis

    45' + 4' babak pertama - Tendangan bebas kaki kiri Mastantuono mengarah tepat ke tiang jauh, tempat Pongracic menyambutnya dengan tendangan voli kaki kanan untuk mencetak gol penyama kedudukan. Namun, gol itu dianulir karena offside setelah peninjauan VAR yang panjang

    43' - Mastantuono mencoba peruntungannya dengan sepakan kaki kanan menyilang yang melenceng tipis dari tiang gawang

    42' - Sepakan kaki kananJimenez dibelokkan menjadi sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Pongracic mencetak gol di tengah kemelut

    36' - Tim tamu menggandakan keunggulan: umpan silang Valle disambut sundulan Nico Paz yang mengirim bola ke gawang

    32' - Liberali mengontrol bola lalu melepaskan sepakan kaki kiri ke tiang jauh untuk menaklukkan De Gea. Awal serangan Como itu menimbulkan tanda tanya karena aksi Kempf terhadap Goncalves yang meragukan

    30' - Umpan apik Mastantuono diterima Pellegrino, tetapi tembakannya dihadang oleh aksi bertahan luar biasa Ramon, yang memudahkan Butez melakukan penyelamatan

    25' - Sundulan Nico Paz memaksa De Gea menepis bola menjadi sepak pojok

    17' - Goncalves mencoba peruntungannya,tetapi Butez menggagalkannya

    15' - Da Cunha melepaskan tembakan yang ditepis De Gea menjadi sepak pojok. Dari sepak pojok itu, Douvikas dan Liberali mendapat peluang

    11' - Goncalves kembali beraksi, kali ini mengumpan kepada Fagioli, yang melewati lawan dengan dribel sebelum melepaskan tembakan yang dibelokkan menjadi sepak pojok

    10' - Umpan terobosan apik Goncalves mengarah kepada Njie, tetapi ia gagal melepaskan tembakan

  • SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Viery (63' Valdepenas); Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves (63' Gnonto), Njie; Pellegrino. Pelatih: Vanoli


    Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Kempf, Chalobah (13' Ramon), Valle (46' Kaiki); Milla, Da Cunha; Liberali, Paz (61' Perrone), Caqueret; Douvikas. Pelatih: Fabregas


    WASIT: Di Bello

    KARTU KUNING: Valle (C), Nico Paz (C), Ramon (C), Ndour (F)

    KARTU MERAH:

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