ACF Fiorentina v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

Fiorentina, Vanoli: "Ada ketegangan dengan Kean? Saya senang dia marah, dia ingin bermain. Saya yang jadi pelatih"

Pernyataan pelatih Fiorentina setelah kemenangan 2-1 atas Rakow

Di akhir pertandingan Liga Konferensi yang dimenangkan Fiorentina atas Rakow dengan skor 2-1, yang memastikan The Viola lolos ke perempat final kompetisi tersebut, pelatih Paolo Vanoli berbicara kepada Sky Sport, dengan menyoroti khususnya pergantian Kean (mengingat penyerang timnas Italia itu tidak menerima pergantian tersebut dengan baik, bahkan mengumpat kepada pelatihnya).


Inilah kata-kata sang pelatih: "Saya senang karena dia adalah pemain penting. Ketika ada kemarahan dan keinginan untuk bermain, itu berarti dia ingin berkontribusi dan membantu. Selain itu, saya adalah pelatihnya dan saya juga harus memahami bahwa dia adalah pemain penting bagi kami, dan kami masih memiliki 9 pertandingan penting serta harus lolos ke babak berikutnya."

  • TENTANG PERTANDINGAN

    "Malam ini, pada babak pertama, kami kesulitan memahami gaya permainan apa yang harus kami terapkan. Kami ingin mencoba bermain, tetapi kondisi lapangan tidak memungkinkan. Kami terlambat bereaksi terhadap bola-bola pantul, dan kami lambat menyadari bagaimana cara memastikan lolos ke babak berikutnya. Namun, pada babak kedua situasinya jauh lebih baik. Meskipun kami sempat tertinggal, tim ini kini memiliki keunggulan: mereka tahu cara bereaksi."

  • TENTANG KEAN MENJELANG PLAYOFF

    "Menurut saya, pelatih tim nasional kita lebih hebat daripada saya. Dia sangat menyadari bahwa Moise adalah pemain penting, yang ingin membantu baik Fiorentina maupun tim nasional. Dia adalah pemain yang akan sangat dibutuhkan Italia."

  • TENTANG DODO DAN PARISI

    "Saat harus mengatur susunan pemain, terkadang kita juga perlu melakukan perubahan agar para pemain bisa beristirahat. Mereka berdua tingginya 170 cm dan sangat kompak, dan saya harus akui bahwa mereka benar-benar membuat perbedaan."

