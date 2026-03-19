Fiorentina, Vanoli: "Ada ketegangan dengan Kean? Saya senang dia marah, dia ingin bermain. Saya yang jadi pelatih"

Di akhir pertandingan Liga Konferensi yang dimenangkan Fiorentina atas Rakow dengan skor 2-1, yang memastikan The Viola lolos ke perempat final kompetisi tersebut, pelatih Paolo Vanoli berbicara kepada Sky Sport, dengan menyoroti khususnya pergantian Kean (mengingat penyerang timnas Italia itu tidak menerima pergantian tersebut dengan baik, bahkan mengumpat kepada pelatihnya).





Inilah kata-kata sang pelatih: "Saya senang karena dia adalah pemain penting. Ketika ada kemarahan dan keinginan untuk bermain, itu berarti dia ingin berkontribusi dan membantu. Selain itu, saya adalah pelatihnya dan saya juga harus memahami bahwa dia adalah pemain penting bagi kami, dan kami masih memiliki 9 pertandingan penting serta harus lolos ke babak berikutnya."