Fiorentina bersiap untuk menyelesaikan rekrutan kelima dalam bursa transfernya, setelah kedatangan Arthur Atta, Alex Jimenez, Viery, dan Radu Dragusin yang telah dipastikan. Kabar penting pun datang dari Turki mengenai nasib gelandang asal Pantai Gading, Christ Inao Oulai, yang menjadi bintang baru di Piala Dunia bersama timnasnya dan menjadi incaran utama direktur olahraga Fiorentina, Fabio Paratici.
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Fiorentina, simak pernyataan wakil presiden Trabzonspor: "Kesepakatan telah tercapai dengan sebuah klub terkait Oulai". Apa yang beredar dan sejauh mana perkembangan negosiasi tersebut
PERUNDINGAN
Di situs gianlucadimarzio.com, memang dimuat pernyataan yang disampaikan hari ini oleh Zeyyat Kafkas, wakil presiden Trabzonspor, klub yang memegang hak kepemilikan pemain kelahiran 2006 tersebut: “Kami akan melepas Oulai. Kami telah mencapai kesepakatan dengan klub, dan kini sedang menunggu persetujuan dari sang pemain.” Kecurigaan mengarah ke Fiorentina, yang dalam beberapa hari terakhir telah mengintensifkan kontak untuk mencoba merumuskan setiap ketentuan kesepakatan yang, terlepas dari pernyataan yang ada, tampaknya belum sepenuhnya tercapai. Trabzonspor meminta angka mendekati 30 juta euro, sementara klub Italia tersebut ingin menutup kesepakatan di angka 20 juta.
Untuk menjelaskan sikap klub Turki tersebut terhadap transaksi ini—yang akan memungkinkan mereka meraup keuntungan signifikan setelah hanya mengeluarkan 5,5 juta euro untuk membeli Oulai dari Bastia—Zeyyat Kafkas menambahkan, “Jika ada orang yang mendatangi Anda dan menawarkan 6 juta untuk sebuah mobil yang nilainya 2 juta, wajar jika Anda ingin mempertimbangkan tawaran tersebut. Kami pun, ketika tawaran-tawaran besar datang, mulai mempertimbangkan ide penjualan demi kepentingan Trabzonspor.”
IA TELAH MENYETUJUI PENAWARAN DARI FIORENTINA
Pemain asal Pantai Gading tersebut, yang telah tampil dalam 4 pertandingan di Piala Dunia dan pada musim terakhirnya bersama Trabzonspor mencatatkan 31 penampilan, 2 gol, dan 4 assist, menyatakan kepuasannya sepenuhnya atas kepindahannya ke Fiorentina, dan rombongannya dilaporkan telah mencapai kesepakatan prinsip mengenai nilai kontrak yang akan berlaku hingga Juni 2031.
KEPERCAYAAN VIOLA
Selain gambaran yang secara umum menunjukkan optimisme moderat ini, terdapat pula kabar yang cukup jelas yang dilaporkan oleh TG Regione, yang menyebutkan bahwa Christ Oulai diperkirakan akan tiba di kota Firenze besok, tepatnya dijadwalkan mendarat pada sore hari dengan penerbangan pribadi di Bandara "Amerigo Vespucci". Hal ini menjadi pertanda bahwa negosiasi tersebut tampaknya telah memasuki tahap krusial dan bahwa kesepakatan dapat tercapai sewaktu-waktu.
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