Fiorentina, simak pernyataan wakil presiden Trabzonspor: "Kesepakatan telah tercapai dengan sebuah klub terkait Oulai". Apa yang beredar dan sejauh mana perkembangan negosiasi tersebut

Di situs gianlucadimarzio.com, memang dimuat pernyataan yang disampaikan hari ini oleh Zeyyat Kafkas, wakil presiden Trabzonspor, klub yang memegang hak kepemilikan pemain kelahiran 2006 tersebut: “Kami akan melepas Oulai. Kami telah mencapai kesepakatan dengan klub, dan kini sedang menunggu persetujuan dari sang pemain.” Kecurigaan mengarah ke Fiorentina, yang dalam beberapa hari terakhir telah mengintensifkan kontak untuk mencoba merumuskan setiap ketentuan kesepakatan yang, terlepas dari pernyataan yang ada, tampaknya belum sepenuhnya tercapai. Trabzonspor meminta angka mendekati 30 juta euro, sementara klub Italia tersebut ingin menutup kesepakatan di angka 20 juta.





Untuk menjelaskan sikap klub Turki tersebut terhadap transaksi ini—yang akan memungkinkan mereka meraup keuntungan signifikan setelah hanya mengeluarkan 5,5 juta euro untuk membeli Oulai dari Bastia—Zeyyat Kafkas menambahkan, “Jika ada orang yang mendatangi Anda dan menawarkan 6 juta untuk sebuah mobil yang nilainya 2 juta, wajar jika Anda ingin mempertimbangkan tawaran tersebut. Kami pun, ketika tawaran-tawaran besar datang, mulai mempertimbangkan ide penjualan demi kepentingan Trabzonspor.”