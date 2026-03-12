Ada Fiorentina yang tampil buruk di lapangan dan di luar lapangan, membuat para pendukungnya cemas dengan posisi keempat dari bawah di klasemen, hanya satu peringkat di atas zona degradasi ke Serie B. Namun, ada Fiorentina lain yang berada di posisi ketiga klasemen, hanya dua poin di bawah pemimpin klasemen Roma. Ini adalah tim Primavera yang dipimpin oleh Daniele Galloppa, yang juga sempat duduk di bangku cadangan tim utama antara Pioli dan Vanoli, dan yang sedang mengejar gelar juara dengan para pemain mudanya. Di antara mereka ada penyerang Riccardo Braschi, yang kini juga bergabung dengan tim utama.
Fiorentina, siapa Riccardo Braschi: penyerang "seperti Cavani" yang memimpin tim Primavera dan merasa terharu pada debutnya di Conference League
VIOLA SEJAK DULU
Riccardo Braschi adalah seorang penyerang yang lahir di Florence pada 24 Agustus 2006 dan telah menjadi bagian dari Fiorentina sejak ia masih kecil. Di sektor pemuda, ia telah melalui seluruh jenjang dengan performa yang sangat baik baik di tim U-17 maupun U-18, dan menjadi pemain inti yang tak tergantikan di tim Primavera pada musim ini.
BOMBER SEMUA CAVANI
Penyerang tengah murni, berpostur fisik yang kokoh, sedang mengembangkan insting gol yang sangat baik di area penalti dengan memanfaatkan kemampuannya bergerak di ruang sempit, namun juga sangat pandai bermain dengan punggung menghadap gawang untuk membantu kelancaran serangan. Ia memiliki kepribadian yang kuat, dan tendangan penalti chip yang ia cetak melawan Parma setelah masuk dari bangku cadangan hanya dua menit setelah masuk lapangan menjadi buktinya. Untuk membuat perbandingan, dia mengingatkan kita pada Edinson Cavani, tetapi dia sering dan dengan senang hati merayakan gol dengan gaya Batistuta.
ANGKA TERBAIK DAN TIM UTAMA
Gol sudah menjadi bagian dari darahnya, dan musim ini bersama Primavera 1, ia telah mencetak 15 gol. Penampilannya, setidaknya di bawah asuhan Pioli, telah membawanya dipanggil ke tim utama baik dalam dua leg babak kualifikasi Conference League melawan Polissya maupun pada laga pembuka liga melawan Cagliari. Tiga kali duduk di bangku cadangan membuat Riccardo bermimpi untuk mewujudkan impiannya. Impian itu terwujud pada 12 Maret 2026, ketika Vanoli memainkannya untuk pertama kalinya pada leg pertama babak 16 besar Conference League melawan Rakow, menggantikan Piccoli pada menit ke-82 dengan skor sementara 1-1: kemudian Fiorentina menang 2-1 berkat penalti Gudmundsson pada menit ke-93. Pertama kali tidak pernah terlupakan dan membuat talenta muda Viola itu menangis haru di akhir pertandingan.
NASIONAL DAN PERPANJANGAN
Penampilannya dalam seragam ungu juga meyakinkan tim-tim muda Italia untuk memberinya kesempatan, meskipun ia belum mencetak gol untuk Italia U-16, U-17, dan U-18. Namun, ada kabar gembira di sisi kontrak, karena Braschi telah memperbarui kontrak profesionalnya hingga 30 Juni 2027 dengan opsi bagi tim ungu untuk memperpanjangnya dua musim lagi.