Ada Fiorentina yang tampil buruk di lapangan dan di luar lapangan, membuat para pendukungnya cemas dengan posisi keempat dari bawah di klasemen, hanya satu peringkat di atas zona degradasi ke Serie B. Namun, ada Fiorentina lain yang berada di posisi ketiga klasemen, hanya dua poin di bawah pemimpin klasemen Roma. Ini adalah tim Primavera yang dipimpin oleh Daniele Galloppa, yang juga sempat duduk di bangku cadangan tim utama antara Pioli dan Vanoli, dan yang sedang mengejar gelar juara dengan para pemain mudanya. Di antara mereka ada penyerang Riccardo Braschi, yang kini juga bergabung dengan tim utama.