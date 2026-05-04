Fiorentina, siapa Riccardo Braschi: penyerang "ala Cavani" yang menjadi motor tim Primavera dan akan melakukan debutnya di Serie A

Ada Fiorentina yang tampil sangat buruk baik di dalam maupun di luar lapangan, yang membuat para penggemarnya cemas, karena posisinya di klasemen hanya sedikit di atas zona degradasi ke Serie B. Namun, ada Fiorentina lain yang memuncaki klasemen. Tim tersebut adalah tim Primavera yang tengah menjalani musim dengan target meraih gelar juara bersama para pemain mudanya. Di antara mereka terdapat penyerang Riccardo Braschi yang kini telah bergabung dengan tim utama dan telah melakukan debutnya bersama tim utama saat melawan Roma.