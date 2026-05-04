Ada Fiorentina yang tampil sangat buruk baik di dalam maupun di luar lapangan, yang membuat para penggemarnya cemas, karena posisinya di klasemen hanya sedikit di atas zona degradasi ke Serie B. Namun, ada Fiorentina lain yang memuncaki klasemen. Tim tersebut adalah tim Primavera yang tengah menjalani musim dengan target meraih gelar juara bersama para pemain mudanya. Di antara mereka terdapat penyerang Riccardo Braschi yang kini telah bergabung dengan tim utama dan telah melakukan debutnya bersama tim utama saat melawan Roma.
Diterjemahkan oleh
Fiorentina, siapa Riccardo Braschi: penyerang "ala Cavani" yang menjadi motor tim Primavera dan akan melakukan debutnya di Serie A
SELALU MENYUKAI WARNA UNGU
Riccardo Braschi adalah seorang penyerang yang lahir di Firenze pada 24 Agustus 2006, dan warna ungu Fiorentina telah melekat padanya sejak ia masih kecil. Di akademi muda, ia telah melalui seluruh jenjang dengan catatan statistik yang sangat baik baik di tim U-17 maupun U-18, dan menjadi pemain inti yang tak tergantikan di tim Primavera pada musim ini.
BOMBER GAYA CAVANI
Seorang penyerang tengah murni dengan postur tubuh yang kokoh, ia sedang mengembangkan naluri mencetak gol yang sangat baik di kotak penalti dengan memanfaatkan kemampuannya bergerak di ruang sempit, namun ia juga sangat mahir bermain membelakangi gawang untuk membantu membangun serangan. Ia memiliki kepribadian yang kuat, dan tendangan chip dari titik penalti yang ia cetak melawan Parma—hanya dua menit setelah masuk sebagai pemain pengganti—menjadi buktinya. Jika dibandingkan dengan kami, dia mengingatkan pada Edinson Cavani, namun dia sering merayakan gol dengan gaya tendangan voli ala Batistuta.
ANGKA-ANGKA YANG MENONJOL DAN TIM UTAMA
Bakat mencetak gol sudah mengalir dalam darahnya, dan musim ini bersama Primavera 1 ia telah mencetak 17 gol. Penampilannya yang gemilang, setidaknya di bawah asuhan Pioli, membuatnya dipanggil ke tim utama baik dalam dua leg babak kualifikasi Conference League melawan Polissya maupun pada laga pembuka liga melawan Cagliari. Tiga penampilan dari bangku cadangan yang membuat Riccardo bermimpi untuk mewujudkan impiannya. Impian itu terwujud pada 12 Maret 2026, ketika Vanoli memberinya debut pada leg pertama babak 16 besar Conference League melawan Rakow dengan menggantikan Piccoli pada menit ke-82 saat skor sementara 1-1: kemudian Fiorentina menang 2-1 berkat penalti Gudmundsson pada menit ke-93. Pengalaman pertama takkan pernah terlupakan dan membuat talenta muda Fiorentina itu menangis haru di akhir pertandingan.
TIM NASIONAL DAN PERPANJANGAN
Penampilannya bersama Fiorentina juga berhasil meyakinkan tim-tim nasional junior Italia untuk memberinya kesempatan, meskipun ia belum berhasil mencetak gol saat membela tim Italia U-16, U-17, dan U-18. Namun, ada kabar gembira di sisi kontrak, karena Braschi telah memperpanjang kontrak profesionalnya hingga 30 Juni 2027 dengan opsi bagi Fiorentina untuk memperpanjangnya dua musim lagi.
KINI DEBUT DI SERI A
Dan kini, sebuah momen yang mendebarkan: debutnya di Serie A (yang diwarnai dengan bola yang membentur tiang gawang pada tendangan pertamanya ke gawang) di Stadion Olimpico melawan Roma.