Babak baru dalam perselisihan antara Fiorentina dan Lega Serie A terkait kepemimpinan wasit Di Bello dalam pertandingan saat Fiorentina kalah dari Como pada pekan ketujuh Serie A. Setelah permintaan klarifikasi awal dan jawaban yang dinilai tidak memadai, Fiorentina mengeluarkan pernyataan baru.
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Fiorentina Sampaikan Pernyataan kepada Lega Serie A soal VAR: "Insiden Serius yang Berisiko Merusak Kredibilitas Seluruh Sistem"
Pernyataan Fiorentina: "Fiorentina mencermati tanggapan Lega Serie A, tetapi menilai penjelasan balasannya tidak memuaskan dan tidak menyeluruh karena sama sekali tidak menjelaskan bagaimana tinjauan VAR tidak dilakukan pada gol pertama Como. Tanggapan itu juga tidak menyertakan tayangan video bergerak apa pun yang dapat memastikan secara objektif adanya offside pada gol Pongracic yang dianulir. Klub akan terus menghubungi seluruh lembaga olahraga yang berwenang untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan dan menuntaskan kejelasan mengenai situasi serta insiden serius yang berisiko merusak kredibilitas seluruh sistem".
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