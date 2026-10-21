Pernyataan Fiorentina: "Fiorentina mencermati tanggapan Lega Serie A, tetapi menilai penjelasan balasannya tidak memuaskan dan tidak menyeluruh karena sama sekali tidak menjelaskan bagaimana tinjauan VAR tidak dilakukan pada gol pertama Como. Tanggapan itu juga tidak menyertakan tayangan video bergerak apa pun yang dapat memastikan secara objektif adanya offside pada gol Pongracic yang dianulir. Klub akan terus menghubungi seluruh lembaga olahraga yang berwenang untuk mendapatkan penjelasan yang diperlukan dan menuntaskan kejelasan mengenai situasi serta insiden serius yang berisiko merusak kredibilitas seluruh sistem".