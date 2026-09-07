Fiorentina resmi mendatangkan Vanoli sebagai pelatih baru menggantikan Grosso. Berikut gaji dan durasi kontraknya

Musim lalu, sejak kedatangannya sebagai pengganti Pioli pada November 2025, Vanoli memulai dengan 3-5-2, lalu beralih ke 4-3-3 yang juga digunakan Grosso pada fase-fase awal musim ini. Namun, musim lalu Vanoli praktis tidak memiliki winger murni yang tersedia untuk 4-3-3 dan ia membicarakannya secara terbuka tak lama setelah kedatangannya di Florence: "Grup ini tidak memiliki winger sejati dan itu membuat situasi menjadi rumit: dalam sepak bola modern peran mereka sangat fundamental".





Sekarang justru winger tersedia, dengan pasangan yang sudah ditetapkan: Mastantuono dan Gnonto di kanan, Pedro Gonçalves dan Njie di kiri.





Dari formasi ke para pemain. Sosok yang pertama kali seharusnya diuntungkan dengan kembalinya Vanoli adalah Nicolò Fagioli.





Mantan gelandang Juventus itu termasuk yang paling berkembang sebagai playmaker dalam 4-3-3 dan menjadi salah satu pemain terbaik Fiorentina dari segi performa. Namun, percikan dengan Grosso tidak muncul dan pilihan lain pun diambil.





Dalam wawancara terbaru dengan CorSport, Vanoli melontarkan pujian untuk Fagioli: "Dia pemain bertalenta. Saya menemukan seorang anak muda yang cerdas dari sudut pandang sepak bola dan memiliki kepribadian teknis yang besar. Semua orang berpikir dia tidak bisa menjadi play, tetapi ketika seseorang cerdas dan siap mengorbankan diri, dia bisa menempati peran apa pun. Bersama saya dia benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Pada saat itu dia juga merasakan kepercayaan dan, terkadang, kepercayaan membuat Anda bisa memberi sesuatu yang lebih".





Jadi, wajar untuk berpikir bahwa Fagioli jauh lebih difavoritkan ketimbang Oulai untuk peran play demi memberikan keseimbangan dan kualitas. Dan bersamanya, Ndour juga bisa menemukan kebangkitan lagi, setelah menunjukkan perkembangan yang bagus bersama Vanoli dan kini justru kesulitan.