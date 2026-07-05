Kabar mengejutkan bagi Fiorentina: klub Viola tersebut baru saja menyelesaikan kesepakatan untuk kembalinya Radu Dragusin dari Tottenham ke Serie A. Seperti dilaporkan Fabrizio Romano, telah tercapai kesepakatan lisan untuk menuntaskan transfer ini: bek tengah asal Rumania tersebut akan bergabung dengan status pinjaman yang disertai kewajiban pembelian.
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Fiorentina, rekrutan baru Dragusin di lini belakang: bergabung dengan status pinjaman dengan kewajiban pembelian
ANGKA-ANGKA
Klub Viola telah mencapai kesepakatan berupa peminjaman berbayar senilai 1,5 juta, dengan opsi pembelian wajib di akhir musim yang ditetapkan sebesar 17,5. Direktur olahraga Viola, Fabio Paratici, pun kembali bekerja sama dengan bek asal Rumania tersebut setelah sebelumnya membawanya dari Genoa ke Tottenham pada tahun 2024.
DARI JUVENTUS KE GENOA
Dragusin memulai kariernya dari tim junior Juventus (U-17), kemudian naik ke tim Next Gen, dan akhirnya ke tim utama. Debutnya bersama Juventus terjadi pada 2 Desember 2020, saat ia baru berusia 18 tahun dan masuk sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Champions melawan Dynamo Kiev. Secara total, ia telah bermain selama 232 menit bersama Juventus, sebelum dipinjamkan ke Sampdoria pada musim panas 2021, dan tidak pernah kembali ke Turin. Enam bulan di Genova bersama Sampdoria, kemudian ia dipinjamkan ke Salernitana. Pada tahun 2022, Juve memutuskan untuk meminjamkannya lagi, namun kali ini ke Genoa di Serie B. Dan dari sinilah fase baru bagi Dragusin dimulai; ia menjadi tokoh kunci dalam promosi tim rossoblù, kemudian dibeli secara permanen, dan yang terpenting, ia “meledak” dengan penampilan gemilang selama beberapa bulan bermain bersama Genoa di Serie A antara Agustus 2023 dan Januari 2024.
PEMBEBASAN
Pertumbuhan yang pesat ini menarik perhatian sejumlah klub besar, dengan Bayern Munich dan Tottenham bersaing untuk merekrutnya. Pada akhirnya, klub Inggris itulah yang berhasil, dan bek asal Rumania itu pun pindah ke Liga Premier. Selama beberapa tahun terakhir di London, Dragusin mengalami kesulitan lebih dari yang diperkirakan untuk mendapatkan kesempatan bermain, sebagian karena cedera lutut yang parah: kini ia memiliki peluang untuk membuktikan diri di Florence.
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