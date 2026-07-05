Dragusin memulai kariernya dari tim junior Juventus (U-17), kemudian naik ke tim Next Gen, dan akhirnya ke tim utama. Debutnya bersama Juventus terjadi pada 2 Desember 2020, saat ia baru berusia 18 tahun dan masuk sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Champions melawan Dynamo Kiev. Secara total, ia telah bermain selama 232 menit bersama Juventus, sebelum dipinjamkan ke Sampdoria pada musim panas 2021, dan tidak pernah kembali ke Turin. Enam bulan di Genova bersama Sampdoria, kemudian ia dipinjamkan ke Salernitana. Pada tahun 2022, Juve memutuskan untuk meminjamkannya lagi, namun kali ini ke Genoa di Serie B. Dan dari sinilah fase baru bagi Dragusin dimulai; ia menjadi tokoh kunci dalam promosi tim rossoblù, kemudian dibeli secara permanen, dan yang terpenting, ia “meledak” dengan penampilan gemilang selama beberapa bulan bermain bersama Genoa di Serie A antara Agustus 2023 dan Januari 2024.











