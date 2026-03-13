Fiorentina, perampokan di rumah Gudmundsson: pemain asal Islandia itu meminta bantuan dan menawarkan hadiah melalui media sosial

Melalui beberapa unggahan di Instagram, sang pesepakbola menjelaskan bahwa rumahnya telah dibobol dan sejumlah barang berharga telah dicuri. Di antaranya, katanya, terdapat barang-barang pribadi yang sangat berharga. Dalam pesan yang dibagikan kepada para pengikutnya, Gudmundsson mengimbau siapa pun yang memiliki informasi berguna: siapa pun yang mengetahui detail mengenai para pelaku diminta untuk menghubungi dirinya secara langsung atau pihak kepolisian. Pemain tersebut juga mengumumkan bahwa akan ditawarkan hadiah bagi informasi apa pun yang dapat mengarah pada pemulihan barang-barang yang dicuri.