Fiorentina, perampokan di rumah Gudmundsson: pemain asal Islandia itu meminta bantuan dan menawarkan hadiah melalui media sosial

Momen-momen yang sangat menyedihkan bagi Albert Gudmundsson setelah kegembiraan atas gol penalti penentu yang membawa Fiorentina bangkit di leg pertama babak 16 besar Liga Konferensi melawan Rakow dari Polandia. Penyerang asal Islandia itu menceritakan di media sosial bahwa ia menjadi korban pencurian di rumahnya, yang terjadi kemarin.
Diterjemahkan oleh
HADIAH YANG DITAWARKAN
Melalui beberapa unggahan di Instagram, sang pesepakbola menjelaskan bahwa rumahnya telah dibobol dan sejumlah barang berharga telah dicuri. Di antaranya, katanya, terdapat barang-barang pribadi yang sangat berharga. Dalam pesan yang dibagikan kepada para pengikutnya, Gudmundsson mengimbau siapa pun yang memiliki informasi berguna: siapa pun yang mengetahui detail mengenai para pelaku diminta untuk menghubungi dirinya secara langsung atau pihak kepolisian. Pemain tersebut juga mengumumkan bahwa akan ditawarkan hadiah bagi informasi apa pun yang dapat mengarah pada pemulihan barang-barang yang dicuri.
PESAN DALAM CERITA-CERITA
"Rumah saya dibobol kemarin dan beberapa barang berharga dicuri, termasuk beberapa barang pribadi yang sangat penting. Jika ada yang memiliki informasi mengenai pelakunya, mohon hubungi saya atau pihak kepolisian. Akan diberikan hadiah bagi informasi yang mengarah pada penemuan barang-barang yang dicuri."