Jajaran petinggi klub berpacu dengan waktu untuk menunjuk pengganti jelang laga tandang penting liga ke markas Venezia pada Jumat, 11 September. Fiorentina kemudian menjamu Pisa di babak 32 besar Coppa Italia empat hari setelahnya, sebelum menyambut penantang gelar Napoli di Artemio Franchi pada Minggu, 20 September. Meraih poin liga perdana mereka dan memulihkan moral di seluruh skuad yang dibentuk secara besar-besaran akan menjadi hal yang sangat penting sebelum jeda internasional musim gugur dimulai.