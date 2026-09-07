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Fiorentina pecat Fabio Grosso setelah rentetan kekalahan tiga laga Serie A yang buruk meski menghabiskan €150 juta pada bursa transfer musim panas
Rangkaian hasil buruk memastikan nasibnya
Masa jabatan Grosso di Stadio Artemio Franchi berakhir lebih cepat setelah tiga kekalahan beruntun di liga membuat klub terpuruk di dasar klasemen. Fiorentina menelan kekalahan telak 4-0 pada laga pembuka musim di markas AS Roma, yang kemudian diikuti kekalahan kandang 3-0 yang buruk melawan Frosinone dan kekalahan 2-1 dari Torino. Kebobolan sembilan gol dalam tiga laga pembuka liga mereka membuat kemenangan 4-1 atas Benevento di Coppa Italia sama sekali tidak cukup untuk menyelamatkan pekerjaan sang pelatih.
- Getty Images Sport
Petinggi klub membatalkan rencana itu
Kesabaran dewan menipis, yang mendorong tindakan cepat dan tegas untuk mencegah proyek olahraga ambisius mereka semakin berantakan. Dalam pernyataan resmi yang dipublikasikan di situs web mereka, klub mengonfirmasi: "ACF Fiorentina mengumumkan bahwa Fabio Grosso telah dibebastugaskan dari jabatannya sebagai pelatih kepala tim utama, efektif mulai hari ini."
Investasi besar tidak menghasilkan apa pun
Keputusan untuk memutus kerja sama ini menyusul jendela transfer agresif ketika klub menggelontorkan €150 juta untuk sepenuhnya membentuk ulang tim utama. Meski merekrut Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini, dan Victor Valdepenas, plus perekrutan pinjaman yang menonjol Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez, dan Pedro Goncalves, performa gagal memenuhi ekspektasi. Pakar transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa mantan pelatih Paolo Vanoli kini memimpin persaingan untuk kembali ke Franchi.
- Getty Images Sport
Ujian berat menanti sang penerus
Jajaran petinggi klub berpacu dengan waktu untuk menunjuk pengganti jelang laga tandang penting liga ke markas Venezia pada Jumat, 11 September. Fiorentina kemudian menjamu Pisa di babak 32 besar Coppa Italia empat hari setelahnya, sebelum menyambut penantang gelar Napoli di Artemio Franchi pada Minggu, 20 September. Meraih poin liga perdana mereka dan memulihkan moral di seluruh skuad yang dibentuk secara besar-besaran akan menjadi hal yang sangat penting sebelum jeda internasional musim gugur dimulai.
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