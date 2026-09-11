"Meski begitu, kami sebagai klub, sebagai kelompok manajemen, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan kami harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar, juga rasa memiliki yang besar. Kami memilikinya terhadap para pemberi kerja kami, terhadap orang-orang yang bekerja di sisi kami, terhadap jutaan suporter yang mengikuti kami, dan mengambil keputusan adalah pekerjaan kami. Tentu saja, yang bisa saya katakan adalah bahwa, sejauh menyangkut kami, sejauh menyangkut saya, saya akan selalu mengambil keputusan terbaik untuk klub, bukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, agar tidak menerima kritik, karena itu lebih trendi atau semacamnya. Jadi kami bergerak ke arah ini. Penggerak pilihan-pilihan saya dalam kehidupan profesional saya sebagai eksekutif selalu adalah melakukan yang terbaik untuk klub. Saya selalu melakukannya dan akan terus melakukannya, dan dalam kasus ini itulah hal yang harus dilakukan".