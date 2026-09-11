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grafica paratici 2.1Getty Images
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Fiorentina, Paratici: "Grosso tidak percaya kepada tim, tidak ada gunanya melanjutkan. Keputusan soal Vanoli dan proyek 4 tahun"

Fiorentina
F. Grosso
P. Vanoli
Transfers
Venezia vs Fiorentina
Venezia
Serie A

Direktur olahraga itu menjelaskan alasan di balik keputusan pergantian pelatih.

Fiorentina baru asuhan Paolo Vanoli siap menjalani debut di lapangan melawan Venezia dalam laga yang sudah krusial untuk kelanjutan musim. Kedua tim sama-sama menelan 3 kekalahan dari 3 pertandingan, tetapi di kubu Viola juga ada hal baru dan rasa penasaran untuk melihat pelatih baru itu bekerja, yang menggantikan atau lebih tepatnya kembali ke Florence setelah pemecatan Fabio Grosso.

Yang menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut kepada Dazn adalah direktur olahraga Fabio Paratici, yang mengonfirmasi perpisahan dengan pelatih yang kini sudah menjadi mantan itu terutama disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada proyek tersebut.


  • Keputusan sudah diambil, kami melangkah lurus ke depan

    "Setelah keputusan diambil, kami langsung melangkah maju, dalam arti kami harus memikirkan pertandingan, kami harus terus berpikir, bekerja, dan berbuat demi kebaikan klub, baik dalam membangun klub maupun menempatkan pelatih baru, Vanoli, dan staf dalam kondisi sebaik mungkin. Jadi kami fokus pada pertandingan, halamannya sudah dibalik, sudah ditutup, dan kami terus melangkah maju, kami memikirkan laga malam ini"

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  • Perbandingan dengan Grosso

    "Keputusan itu diambil setelah ada pembicaraan yang kami lakukan dengan pelatih, di mana dia menunjukkan minimnya kepercayaan terhadap tim, minimnya keyakinan terhadap proyek ini. Setelah itu kami berdiskusi dan memutuskan bahwa tidak ada gunanya terus memaksakan posisi pelatih seperti ini, karena itu tetap tidak akan menjadi hal yang baik bagi klub. Jadi kami mengambil arah lain"

  • Rasa tanggung jawab

    "Meski begitu, kami sebagai klub, sebagai kelompok manajemen, memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan kami harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar, juga rasa memiliki yang besar. Kami memilikinya terhadap para pemberi kerja kami, terhadap orang-orang yang bekerja di sisi kami, terhadap jutaan suporter yang mengikuti kami, dan mengambil keputusan adalah pekerjaan kami. Tentu saja, yang bisa saya katakan adalah bahwa, sejauh menyangkut kami, sejauh menyangkut saya, saya akan selalu mengambil keputusan terbaik untuk klub, bukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, agar tidak menerima kritik, karena itu lebih trendi atau semacamnya. Jadi kami bergerak ke arah ini. Penggerak pilihan-pilihan saya dalam kehidupan profesional saya sebagai eksekutif selalu adalah melakukan yang terbaik untuk klub. Saya selalu melakukannya dan akan terus melakukannya, dan dalam kasus ini itulah hal yang harus dilakukan".

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  • VANOLI BIS

    "Kami memulai lagi bersama Paolo karena tahun lalu dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, dia mengenal lingkungan ini dengan baik dan kami saling menghargai. Malam ini kami membutuhkan pertandingan untuk menemukan identitas. Proyek ini dimulai pada Februari tahun lalu dengan kedatangan saya, dan kami berhasil meraih keselamatan yang bagus"

  • PROYEK EMPAT TAHUN

    "Ini adalah proyek yang akan berlangsung mulai sekarang selama empat tahun ke depan, jadi kami tahu bahwa dalam perjalanan ini akan ada hambatan, akan ada lubang, akan ada tanjakan. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah kami harus menghadapinya, bahwa tidak ada jalan pintas, bahwa proyek ini terus berjalan dan kami sangat sadar serta yakin dengan apa yang sedang kami lakukan".

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