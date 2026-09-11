Fiorentina baru asuhan Paolo Vanoli siap menjalani debut di lapangan melawan Venezia dalam laga yang sudah krusial untuk kelanjutan musim. Kedua tim sama-sama menelan 3 kekalahan dari 3 pertandingan, tetapi di kubu Viola juga ada hal baru dan rasa penasaran untuk melihat pelatih baru itu bekerja, yang menggantikan atau lebih tepatnya kembali ke Florence setelah pemecatan Fabio Grosso.
Yang menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut kepada Dazn adalah direktur olahraga Fabio Paratici, yang mengonfirmasi perpisahan dengan pelatih yang kini sudah menjadi mantan itu terutama disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada proyek tersebut.