Fiorentina, Paratici bergerak agresif: penjajakan untuk "Diablito" Echeverri dari Manchester City

Claudio Echeverri adalah salah satu talenta paling berharga dari sepak bola Argentina. Pemain kelahiran 2006 itu sedang berlatih di bawah arahan Enzo Maresca di Manchester City: pelatih asal Italia itu ingin mengamatinya dari dekat sebelum mengambil keputusan final soal masa depannya. Sang pemain, yang baru menjalani satu musim terbagi antara Bayer Leverkusen dan Girona, memberi sinyal ketertarikan kepada Serie A: Monza sempat meminatinya pada fase awal bursa transfer ini dan kini Fiorentina juga mencoba, setelah melakukan penjajakan dalam beberapa hari terakhir.