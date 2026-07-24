Fiorentina telah mengamankan pada bursa transfer kali ini bek Viery (dari Gremio), gelandang Arthur Atta (dari Udinese), dan gelandang Christ Inao Oulai (dari Trabzonspor), serta juga menebus Giovanni Fabbian dan Marco Brescianini. Fiorentina juga telah merampungkan kedatangan dengan status pinjaman Radu Drăgușin dan Álex Jiménez. Fabio Paratici belum mengakhiri kampanye transfernya dengan tujuan menghadirkan skuad berkualitas tinggi untuk Fabio Grosso.
Getty Images
Diterjemahkan oleh
Fiorentina, Paratici bergerak agresif: penjajakan untuk "Diablito" Echeverri dari Manchester City
Jajak pendapat untuk Echeverri
Claudio Echeverri adalah salah satu talenta paling berharga dari sepak bola Argentina. Pemain kelahiran 2006 itu sedang berlatih di bawah arahan Enzo Maresca di Manchester City: pelatih asal Italia itu ingin mengamatinya dari dekat sebelum mengambil keputusan final soal masa depannya. Sang pemain, yang baru menjalani satu musim terbagi antara Bayer Leverkusen dan Girona, memberi sinyal ketertarikan kepada Serie A: Monza sempat meminatinya pada fase awal bursa transfer ini dan kini Fiorentina juga mencoba, setelah melakukan penjajakan dalam beberapa hari terakhir.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami