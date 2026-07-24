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Claudio EcheverriGetty Images

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Fiorentina, Paratici bergerak agresif: penjajakan untuk "Diablito" Echeverri dari Manchester City

Fiorentina

Fiorentina, pekerjaan Paratici terus berlanjut untuk menghadirkan skuad berkualitas tinggi bagi Grosso: Echeverri jadi ide yang dipertimbangkan

Fiorentina telah mengamankan pada bursa transfer kali ini bek Viery (dari Gremio), gelandang Arthur Atta (dari Udinese), dan gelandang Christ Inao Oulai (dari Trabzonspor), serta juga menebus Giovanni Fabbian dan Marco Brescianini. Fiorentina juga telah merampungkan kedatangan dengan status pinjaman Radu Drăgușin dan Álex Jiménez. Fabio Paratici belum mengakhiri kampanye transfernya dengan tujuan menghadirkan skuad berkualitas tinggi untuk Fabio Grosso.

  • Jajak pendapat untuk Echeverri

    Claudio Echeverri adalah salah satu talenta paling berharga dari sepak bola Argentina. Pemain kelahiran 2006 itu sedang berlatih di bawah arahan Enzo Maresca di Manchester City: pelatih asal Italia itu ingin mengamatinya dari dekat sebelum mengambil keputusan final soal masa depannya. Sang pemain, yang baru menjalani satu musim terbagi antara Bayer Leverkusen dan Girona, memberi sinyal ketertarikan kepada Serie A: Monza sempat meminatinya pada fase awal bursa transfer ini dan kini Fiorentina juga mencoba, setelah melakukan penjajakan dalam beberapa hari terakhir.

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