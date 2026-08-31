Fiorentina mengamankan transfer Beto senilai €18 juta dari Everton setelah ditolak Joshua Zirkzee

Fiorentina berhasil menegosiasikan transfer permanen untuk Beto, dengan nilai kesepakatan dilaporkan mencapai €18 juta. Menurut Sky Sport Italia, penyerang Portugal itu, yang sebelumnya tampil impresif di Serie A saat memperkuat Udinese, diperkirakan akan tiba di Florence pada Senin untuk menjalani tes medis dan merampungkan persyaratan pribadi. Langkah ini menandai perubahan strategi yang signifikan bagi petinggi klub, yang dipimpin direktur teknis Fabio Paratici, setelah tercapainya terobosan dalam negosiasi dengan klub Premier League tersebut pada larut malam.

Upaya mendatangkan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee diwarnai tingkat tekanan yang tinggi di kompleks latihan Viola Park. Meski Fiorentina siap mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memulangkan pemain Belanda itu ke Italia, sang pemain dilaporkan menolak kepindahan tersebut meskipun klub Italia itu mengajukan paket peminjaman yang besar. Laporan menyebutkan Zirkzee masih menunggu kemungkinan pindah ke Juventus, yang telah menunjukkan minat kepada striker tersebut jika mereka berhasil melepas Jonathan David sebelum tenggat waktu.