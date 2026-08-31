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Fiorentina mengamankan transfer Beto senilai €18 juta dari Everton setelah ditolak Joshua Zirkzee
Fiorentina beralih ke Beto setelah komplikasi transfer Zirkzee
Fiorentina berhasil menegosiasikan transfer permanen untuk Beto, dengan nilai kesepakatan dilaporkan mencapai €18 juta. Menurut Sky Sport Italia, penyerang Portugal itu, yang sebelumnya tampil impresif di Serie A saat memperkuat Udinese, diperkirakan akan tiba di Florence pada Senin untuk menjalani tes medis dan merampungkan persyaratan pribadi. Langkah ini menandai perubahan strategi yang signifikan bagi petinggi klub, yang dipimpin direktur teknis Fabio Paratici, setelah tercapainya terobosan dalam negosiasi dengan klub Premier League tersebut pada larut malam.
Upaya mendatangkan penyerang Manchester United Joshua Zirkzee diwarnai tingkat tekanan yang tinggi di kompleks latihan Viola Park. Meski Fiorentina siap mengalokasikan sumber daya yang signifikan untuk memulangkan pemain Belanda itu ke Italia, sang pemain dilaporkan menolak kepindahan tersebut meskipun klub Italia itu mengajukan paket peminjaman yang besar. Laporan menyebutkan Zirkzee masih menunggu kemungkinan pindah ke Juventus, yang telah menunjukkan minat kepada striker tersebut jika mereka berhasil melepas Jonathan David sebelum tenggat waktu.
- Getty Images Sport
Kepergian Moise Kean ke Como tuntas
Kedatangan Beto memberi Fiorentina pelapis yang diperlukan untuk menyetujui kepergian Moise Kean. Penyerang timnas Italia itu akan bergabung dengan Como dalam kesepakatan yang total nilainya bisa mencapai €40 juta. Struktur kesepakatan tersebut mencakup biaya tetap sebesar €35 juta ditambah €5 juta dalam bonus terkait performa. Kepindahan Kean ke Lariani bergantung pada Fiorentina dalam mengamankan pengganti, dan dengan kesepakatan Beto kini sudah di ambang rampung, mantan penyerang Juventus dan Paris Saint-Germain itu telah diberi lampu hijau untuk melakukan perjalanan menjalani tes medisnya sendiri.
Kecocokan taktis dan kembalinya Beto ke Italia
Beto kembali ke liga tempat dia sudah membuktikan ketajamannya. Selama membela Udinese antara 2021 dan 2023, penyerang bertipikal fisik itu memantapkan diri sebagai salah satu striker paling berbahaya di kompetisi tersebut, yang kemudian memberinya kepindahan bernilai besar ke Everton. Namun, masanya di Goodison Park berjalan mengecewakan, dengan sang striker kesulitan mengamankan tempat reguler di starting XI.
Bagi Fiorentina, Beto menawarkan profil yang berbeda dibandingkan Zirkzee yang lebih teknis. Sementara pemain Manchester United itu dikenal lewat permainan kombinasinya dan kebiasaannya turun lebih dalam untuk melibatkan rekan-rekannya, Beto menghadirkan sosok target man yang lebih tradisional, yang unggul dalam transisi dan duel udara. Perubahan profil ini mungkin mengharuskan adanya beberapa penyesuaian taktis dari Fabio Grosso, tetapi klub meyakini penyerang internasional Portugal itu adalah sosok yang tepat untuk memimpin lini depan.
- Getty Images Sport
Jam-jam terakhir dari bursa transfer yang hiruk-pikuk
Seiring tenggat waktu yang semakin dekat, Fiorentina tetap menjadi salah satu klub paling aktif di Serie A. Di luar posisi penyerang, klub juga sedang mengupayakan tambahan kekuatan di lini belakang dan berpotensi menambah kreativitas di lini tengah. Upaya untuk mendatangkan Wilfried Gnonto tetap menjadi prioritas, dengan winger Leeds itu dipandang sebagai partner ideal bagi Beto dan Alieu Njie yang baru direkrut. Saga seputar Zirkzee mungkin masih memiliki satu bab terakhir yang akan terjadi di tempat lain, tetapi bagi Fiorentina, fokus kini sepenuhnya tertuju pada upaya mengintegrasikan para rekrutan barunya.
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