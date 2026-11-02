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US Sassuolo v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Fiorentina kembali meraih kemenangan: 4-2 atas Sassuolo! Bagi Aquilani, ini kekalahan keempat beruntun

Sassuolo
Fiorentina
Serie A
Sassuolo vs Fiorentina

Fiorentina kembali meraih kemenangan dan menyamai perolehan poin Sassuolo di klasemen.

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Dalam pertandingan yang penuh pasang surut, serangan cepat, dan aksi saling balas, Fiorentina menang 4-2 di kandang lawan atas Sassuolo di Mapei Stadium, Reggio Emilia. Hasil ini mengangkat posisi Fiorentina di klasemen sekaligus mengakhiri periode buruk yang menyeret tim asuhan Paolo Vanoli jauh ke zona degradasi. Sebaliknya, Alberto Aquilani tengah mengalami periode kelam. Timnya menelan kekalahan keempat beruntun dan kini hanya unggul tiga poin dari zona degradasi, sama seperti Fiorentina.

Laga yang diwarnai banyak kesalahan individu dari kedua tim ini dibuka oleh gol pertama Armand Laurienté untuk Sassuolo. Menjelang akhir babak pertama, Mateo Pellegrino menyamakan kedudukan sekaligus membuka keran golnya. Pada babak kedua, Njie mencetak gol untuk kali kedua secara beruntun setelah sebelumnya memberi assist untuk gol 1-1, tetapi ia kemudian mengalami cedera. Keunggulan Fiorentina tak bertahan lama karena gol kedua Laurienté kembali menyamakan skor. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, hasil yang menguntungkan kedua tim, pergantian pemain Vanoli menjadi titik balik. Goncalves masuk dan berperan dalam gol Mastantuono yang mengubah skor menjadi 3-2 serta gol Valdepenas yang memastikan kemenangan 4-2.

SASSUOLO-FIORENTINA 2-4

PENCETAK GOL: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    93' GOL - Saat Sassuolo terlalu maju menyerang, Fiorentina mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-2. Goncalves melesat ke depan, mengirim umpan terobosan kepada Ndour yang menyilangkan bola ke tengah kotak penalti, lalu Valdepenas menuntaskannya dengan sontekan.

    79' GOL - Goncalves menerima bola dari Joao Mario dan memberikan assist kepada Mastantuono, yang langsung mencetak gol dengan sentuhan pertama dan kembali mencatatkan namanya di papan skor.

    67' GOL - Bola kembali dikirim ke depan untuk Laurienté. Saat berduel dengan Jimenez, ia terpeleset, tetapi tetap berhasil mengecoh bek sayap Fiorentina itu. Setelah mengontrol bola ke arah yang dituju, ia melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan ke tiang jauh untuk menyamakan skor menjadi 2-2. VAR melakukan pemeriksaan panjang atas kemungkinan bola mengenai tangan, tetapi gol akhirnya disahkan.

    62' PELUANG - Mastantuono melesat ke depan setelah Sassuolo kembali kehilangan bola di area berbahaya. Ia mencoba melepaskan tembakan menyilang dengan kaki kiri di bawah tekanan Idzes. Tembakan keras yang sedikit berubah arah itu tampak menuju sudut gawang, tetapi Turati meregangkan badan untuk menepisnya menjadi sepak pojok.

    50' GOL - Gol kedua secara beruntun bagi Njie. Ia bergerak dari kiri ke tengah, membidik, lalu menaklukkan Turati dengan tembakan melengkung kaki kanan ke tiang jauh.

    45+2' GOL - Setelah 20 menit tanpa banyak aksi, pertandingan kembali hidup dalam serangan terakhir babak pertama. Di tengah kemelut di kotak penalti, Njie berhasil merebut dan mengolah bola sulit dari sisi kiri, lalu mengirimnya ke tengah. Pellegrino menggunakan tubuhnya untuk menahan Candé, berbalik melepaskan diri, lalu dengan cepat melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang untuk menaklukkan Turati.

    25' GOL - Viery kehilangan bola di area berbahaya. Esposito merebutnya dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Laurienté. Ia berlari tepat di garis offside hingga berhadapan satu lawan satu dengan De Gea, yang tidak cukup sigap saat keluar dari gawang. Tembakan mendatar kaki kanannya melewati sela kaki kiper dan membawa Sassuolo unggul.

    5' PELUANG - Jimenez mengirim umpan terobosan menyambut pergerakan Mastantuono yang berhadapan satu lawan satu dengan Turati, tetapi tembakan menyilangnya terlalu mengarah ke luar dan meleset tipis dari gawang.

    0' Sepak mula di Mapei Stadium, Reggio Emilia, dimulai pukul 18.30.

    SEMUA INFORMASI, STATISTIK, DAN JALANNYA PERTANDINGAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

  • SASSUOLO-FIORENTINA: RINCIAN PERTANDINGAN

    Sassuolo-Fiorentina 2-4

    Pencetak gol: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)

    SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz (77' Cinquegrano), Idzes, Cande, Doig (77' Obrador); Sulemana (46' Bakola), Matic, Adzic (59' Bowie); Berardi, Esposito (89' Kulla), Laurienté.

    Pelatih: Aquilani.

    FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Jiménez, Dragușin, Viery, Joao Mario; Ndour, Fagioli (63' Oulai), Brescianini (77' Goncalves); Mastantuono (89' Valdepenas), Njie (63' Gnonto); Pellegrino (77' Beto).

    Pelatih: Vanoli.

    Wasit: Marcenaro

    Kartu kuning: Sulemana, Dragusin, Njie, Kulla

    Kartu merah: -

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