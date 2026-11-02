93' GOL - Saat Sassuolo terlalu maju menyerang, Fiorentina mencetak gol untuk mengubah skor menjadi 4-2. Goncalves melesat ke depan, mengirim umpan terobosan kepada Ndour yang menyilangkan bola ke tengah kotak penalti, lalu Valdepenas menuntaskannya dengan sontekan.

79' GOL - Goncalves menerima bola dari Joao Mario dan memberikan assist kepada Mastantuono, yang langsung mencetak gol dengan sentuhan pertama dan kembali mencatatkan namanya di papan skor.

67' GOL - Bola kembali dikirim ke depan untuk Laurienté. Saat berduel dengan Jimenez, ia terpeleset, tetapi tetap berhasil mengecoh bek sayap Fiorentina itu. Setelah mengontrol bola ke arah yang dituju, ia melepaskan tembakan keras dengan kaki kanan ke tiang jauh untuk menyamakan skor menjadi 2-2. VAR melakukan pemeriksaan panjang atas kemungkinan bola mengenai tangan, tetapi gol akhirnya disahkan.

62' PELUANG - Mastantuono melesat ke depan setelah Sassuolo kembali kehilangan bola di area berbahaya. Ia mencoba melepaskan tembakan menyilang dengan kaki kiri di bawah tekanan Idzes. Tembakan keras yang sedikit berubah arah itu tampak menuju sudut gawang, tetapi Turati meregangkan badan untuk menepisnya menjadi sepak pojok.

50' GOL - Gol kedua secara beruntun bagi Njie. Ia bergerak dari kiri ke tengah, membidik, lalu menaklukkan Turati dengan tembakan melengkung kaki kanan ke tiang jauh.

45+2' GOL - Setelah 20 menit tanpa banyak aksi, pertandingan kembali hidup dalam serangan terakhir babak pertama. Di tengah kemelut di kotak penalti, Njie berhasil merebut dan mengolah bola sulit dari sisi kiri, lalu mengirimnya ke tengah. Pellegrino menggunakan tubuhnya untuk menahan Candé, berbalik melepaskan diri, lalu dengan cepat melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang untuk menaklukkan Turati.

25' GOL - Viery kehilangan bola di area berbahaya. Esposito merebutnya dan langsung mengirim umpan terobosan kepada Laurienté. Ia berlari tepat di garis offside hingga berhadapan satu lawan satu dengan De Gea, yang tidak cukup sigap saat keluar dari gawang. Tembakan mendatar kaki kanannya melewati sela kaki kiper dan membawa Sassuolo unggul.

5' PELUANG - Jimenez mengirim umpan terobosan menyambut pergerakan Mastantuono yang berhadapan satu lawan satu dengan Turati, tetapi tembakan menyilangnya terlalu mengarah ke luar dan meleset tipis dari gawang.

0' Sepak mula di Mapei Stadium, Reggio Emilia, dimulai pukul 18.30.

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