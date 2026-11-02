Dalam pertandingan yang penuh pasang surut, serangan cepat, dan aksi saling balas, Fiorentina menang 4-2 di kandang lawan atas Sassuolo di Mapei Stadium, Reggio Emilia. Hasil ini mengangkat posisi Fiorentina di klasemen sekaligus mengakhiri periode buruk yang menyeret tim asuhan Paolo Vanoli jauh ke zona degradasi. Sebaliknya, Alberto Aquilani tengah mengalami periode kelam. Timnya menelan kekalahan keempat beruntun dan kini hanya unggul tiga poin dari zona degradasi, sama seperti Fiorentina.
Laga yang diwarnai banyak kesalahan individu dari kedua tim ini dibuka oleh gol pertama Armand Laurienté untuk Sassuolo. Menjelang akhir babak pertama, Mateo Pellegrino menyamakan kedudukan sekaligus membuka keran golnya. Pada babak kedua, Njie mencetak gol untuk kali kedua secara beruntun setelah sebelumnya memberi assist untuk gol 1-1, tetapi ia kemudian mengalami cedera. Keunggulan Fiorentina tak bertahan lama karena gol kedua Laurienté kembali menyamakan skor. Saat pertandingan tampak akan berakhir imbang, hasil yang menguntungkan kedua tim, pergantian pemain Vanoli menjadi titik balik. Goncalves masuk dan berperan dalam gol Mastantuono yang mengubah skor menjadi 3-2 serta gol Valdepenas yang memastikan kemenangan 4-2.
SASSUOLO-FIORENTINA 2-4
PENCETAK GOL: 25' Laurienté (S), 45+2' Pellegrino (F), 50' Njie (F), 67' Laurienté (S), 79' Mastantuono (F), 93' Valdepenas (F)