Dalam sesi latihan terbuka untuk para penggemar yang diselenggarakan oleh Fiorentina pada hari Sabtu, terjadi insiden yang berpotensi menjadi masalah serius bagi Fiorentina: setelah melakukan sprint dalam sebuah latihan yang akan membawanya melakukan umpan silang, bek sayap asal Brasil Dodô tiba-tiba berhenti dan terjatuh di luar lapangan, lalu menerima pertolongan pertama dari tim medis.
Fiorentina, kekhawatiran terkait Dodô: ia terpaksa berhenti setelah melakukan sprint dalam sesi latihan yang terbuka untuk para penggemar, berikut kondisinya
Segera ditangani oleh tim medis, pemain sayap tersebut meninggalkan lapangan dengan berjalan sendiri, tampak kesal setelah harus keluar lapangan; berdasarkan penilaian awal, cedera tersebut tampaknya terjadi pada otot fleksor kaki kanan. Kini, pemeriksaan medis yang diperlukan akan menentukan tingkat keparahan cedera dan estimasi waktu pemulihannya.
MUSIM DODO
Dodò telah tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak 1 gol di liga, ditambah 1 gol di Liga Konferensi pada babak playoff bulan Agustus melawan Polissya di leg kedua. Ia juga mencatatkan 3 assist yang berbuah gol. Di akhir musim, saatnya membicarakan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027 dan kembali menjadi topik pembicaraan setelah kebuntuan sebelumnya, seiring kedatangan Paratici sebagai direktur olahraga.