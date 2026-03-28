Fiorentina, kekhawatiran terkait Dodô: ia terpaksa berhenti setelah melakukan sprint dalam sesi latihan yang terbuka untuk para penggemar, berikut kondisinya

Dodò telah tampil dalam 29 pertandingan dan mencetak 1 gol di liga, ditambah 1 gol di Liga Konferensi pada babak playoff bulan Agustus melawan Polissya di leg kedua. Ia juga mencatatkan 3 assist yang berbuah gol. Di akhir musim, saatnya membicarakan perpanjangan kontrak yang akan berakhir pada 2027 dan kembali menjadi topik pembicaraan setelah kebuntuan sebelumnya, seiring kedatangan Paratici sebagai direktur olahraga.