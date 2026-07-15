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grafica cm atta fiorentinaGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Fiorentina, inilah Atta: "Posisi favorit saya dan idola saya, Cristiano Ronaldo dan Pogba"

Fiorentina
A. Atta

Pemain asal Prancis kelahiran 2003, rekrutan baru Fiorentina, tampil dalam konferensi pers

Arthur Atta, salah satu pemain baru Fiorentina, memperkenalkan diri dalam konferensi pers: "Saya memilih Firenze karena ketika saya berbicara dengan direktur Paratici dan pelatih, mereka mengatakan ingin mengembangkan Fiorentina. Saya berpikir ini adalah tempat yang tepat bagi saya. Di sini juga ada suporter yang sangat antusias, dan hal itu pun meyakinkan saya."


Pemain asal Prancis kelahiran 2003 ini melanjutkan: “Ada tim lain yang menawar, tapi saya memilih Firenze. Gaya bermain tim ini langsung menarik perhatian saya. Mereka selalu ingin bermain menyerang dan memanfaatkan ruang kosong. Mereka ingin bola terus bergerak dan terus bermain. Itulah mengapa saya sangat senang bisa bergabung dengan Fiorentina dan memiliki pelatih seperti Grosso. Saya masih harus banyak belajar. Saya siap dan tidak sabar untuk memulai. Tahun lalu saya menjalani musim yang bagus, tapi saya rasa dengan berada di sini, saya bisa tampil lebih baik lagi. Saya bisa mencetak gol dan memberikan assist. Itulah yang akan saya coba lakukan bersama tim. Saya yakin di tim ini akan ada lebih banyak ruang kosong bagi saya di lapangan. Saya rasa saya bisa mencetak lebih banyak gol, setidaknya saya berharap begitu. Saya akan bekerja keras untuk itu. Kami ingin tampil bagus, tetapi kami belum memiliki target. Untuk saat ini, kami harus saling mengenal dan bekerja sama dengan baik, mengikuti arahan pelatih.”


  • Posisi: "Sejak masih muda, saya selalu bermain sebagai gelandang sayap kiri dalam formasi 4-3-3. Namun, tentu saja, di level profesional, segalanya berubah. Saya selalu melakukan apa yang diminta pelatih. Tentu saja, formasi yang ingin kami terapkan akan sangat membantu saya."


    Gianluca Nani, direktur olahraga Udinese, pernah menyebutnya sebagai “perpaduan antara Bellingham dan Zidane”. Atta berkomentar, “Saya sudah mengatakan kepada direktur secara pribadi bahwa saya tidak terlalu melihat diri saya seperti itu… saat ini, idola saya adalah Cristiano Ronaldo dan Pogba.”



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