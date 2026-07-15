Fiorentina, inilah Atta: "Posisi favorit saya dan idola saya, Cristiano Ronaldo dan Pogba"

Arthur Atta, salah satu pemain baru Fiorentina, memperkenalkan diri dalam konferensi pers: "Saya memilih Firenze karena ketika saya berbicara dengan direktur Paratici dan pelatih, mereka mengatakan ingin mengembangkan Fiorentina. Saya berpikir ini adalah tempat yang tepat bagi saya. Di sini juga ada suporter yang sangat antusias, dan hal itu pun meyakinkan saya."





Pemain asal Prancis kelahiran 2003 ini melanjutkan: “Ada tim lain yang menawar, tapi saya memilih Firenze. Gaya bermain tim ini langsung menarik perhatian saya. Mereka selalu ingin bermain menyerang dan memanfaatkan ruang kosong. Mereka ingin bola terus bergerak dan terus bermain. Itulah mengapa saya sangat senang bisa bergabung dengan Fiorentina dan memiliki pelatih seperti Grosso. Saya masih harus banyak belajar. Saya siap dan tidak sabar untuk memulai. Tahun lalu saya menjalani musim yang bagus, tapi saya rasa dengan berada di sini, saya bisa tampil lebih baik lagi. Saya bisa mencetak gol dan memberikan assist. Itulah yang akan saya coba lakukan bersama tim. Saya yakin di tim ini akan ada lebih banyak ruang kosong bagi saya di lapangan. Saya rasa saya bisa mencetak lebih banyak gol, setidaknya saya berharap begitu. Saya akan bekerja keras untuk itu. Kami ingin tampil bagus, tetapi kami belum memiliki target. Untuk saat ini, kami harus saling mengenal dan bekerja sama dengan baik, mengikuti arahan pelatih.”



