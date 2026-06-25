Niclas Fullkrug meninggalkan Milan setelah hanya 6 bulan dan mencetak satu gol saja, untuk kembali ke West Ham. Kabar ini sudah beredar sejak lama dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi. Pemain asal Hannover yang dijuluki "Panzer" ini tidak masuk dalam rencana The Hammers, yang baru saja terdegradasi ke Championship, dan akan kembali dilepas ke bursa transfer.
Calciomercato
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Fiorentina, ide mengejutkan terkait Fullkrug: penyerang tengah asal Jerman itu tidak dibeli secara permanen oleh Mila dan harganya 3 juta
DUA PERMINTAAN DI SERIE A
Selama beberapa minggu terakhir, Venezia telah menjalin kontak dengan Roof, agensi yang menangani kepentingan Fullkrug, untuk mencoba mendapatkan persetujuan dari penyerang berpengalaman tersebut. Namun, Fiorentina juga patut diperhatikan: menurut laporan Tirreno, klub asal Florence itu sedang mempertimbangkan mantan pemain Werder Bremen tersebut jika Roberto Piccoli hengkang. Nilai pasar pemain asal Jerman itu diperkirakan sekitar 3 juta euro.