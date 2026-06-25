Niclas Fullkrug meninggalkan Milan setelah hanya 6 bulan dan mencetak satu gol saja, untuk kembali ke West Ham. Kabar ini sudah beredar sejak lama dan kini tinggal menunggu pengumuman resmi. Pemain asal Hannover yang dijuluki "Panzer" ini tidak masuk dalam rencana The Hammers, yang baru saja terdegradasi ke Championship, dan akan kembali dilepas ke bursa transfer.