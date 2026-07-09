Fiorentina, Grosso: “Atta? Selamat untuk Paratici, saya menulis kepadanya, ‘Tapi, apakah kita yakin?’. Saya bermimpi meraih trofi, begini cara kami akan bermain”

“Atta? Saya ingin memuji sang Direktur; beberapa hari yang lalu saya mengirimkan pesan kepadanya: ‘tapi apakah kita yakin...’ (tertawa, red.). Bagi saya, dia adalah pemain yang sangat hebat dengan potensi besar. Saya membayangkan dia akan bermain sebagai gelandang sayap kiri.”





“Semangat di sini sangat besar, Firenze adalah kota yang terkenal di seluruh dunia, saya merasakan hal-hal ini, sama seperti saya merasakan keinginan yang kuat untuk mulai bekerja membangun sesuatu yang hebat. Paratici sedang bekerja keras untuk menyediakan pemain-pemain berbakat bagi saya, lalu terserah saya untuk mengubah para pemain berbakat ini menjadi tim yang hebat. Saya ingin bersikap meritokratis dan konsisten, terus mengevaluasi diri dan selalu berusaha. Kita tahu di lingkungan seperti apa kita bekerja: luar biasa dan penuh ekspektasi, dan memang seharusnya begitu.”





“Viery dan Dragusin? Saya sudah mencari tahu dan saya percaya pada Direktur. Viery adalah pemain muda dengan potensi besar; saya ingin mengenalnya dan mengamati permainannya untuk memahami potensinya. Dragusin sudah lebih kita kenal; dia datang dari klub papan atas dan merupakan rekrutan penting.”





“Kean? Saya memulai karier di Juve dan dia saat itu masih di tim junior. Kami mempromosikannya ke tim Primavera lebih cepat dari yang direncanakan; dia adalah pemain yang melesat cepat karena memiliki bakat fisik dan teknis. Dia selalu memiliki ambisi besar untuk menjadi pemain kelas dunia. Saya tidak sabar untuk berbicara dengannya lagi: bagiku, dia adalah pemain penting di tim ini.”





“Gudmundsson? Dia telah menunjukkan kualitasnya, saya ingin berbicara dengannya dan memahami apa yang dia rasakan. Saya ingin orang-orang yang mau bekerja keras di tim ini. Dia bukan pemain sayap, tapi juga bukan penyerang. Gelandang serang? Saya tidak membayangkan dia di posisi itu, terutama setelah kedatangan Atta. Nanti saat melatihnya, mungkin saya akan mencoba memahami kelebihan-kelebihannya dan menutupi kelemahannya.”