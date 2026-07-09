Fiorentina memperkenalkan pelatih barunya, Fabio Grosso. Berikut adalah pernyataan mantan pemain Sassuolo tersebut dalam konferensi pers.
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Fiorentina, Grosso: “Atta? Selamat untuk Paratici, saya menulis kepadanya, ‘Tapi, apakah kita yakin?’. Saya bermimpi meraih trofi, begini cara kami akan bermain”
“Fiorentina adalah klub bersejarah dan melatihnya merupakan suatu kebanggaan. Sudah 20 tahun berlalu sejak tendangan penalti di Piala Dunia itu, namun momen tersebut tetap relevan hingga kini, terlepas dari hasil pertandingan. Level yang telah kami capai begitu tinggi hingga terukir dalam halaman-halaman sejarah. Saya sangat senang dengan kesempatan ini, saya menyadari tanggung jawabnya, dan berharap dapat membangun sesuatu yang indah.”
“Di Firenze, trofi sudah tak pernah diraih selama 25 tahun: itu adalah impian semua orang. Saya ingin menciptakan sesuatu yang indah, menjadikan Fiorentina sebagai tim yang menjadi protagonis di liga kami. Saya suka membayangkan apa yang ingin saya capai, ke mana saya ingin pergi; hal itu membantu memperjelas jalan untuk mengejar tujuan-tujuan tersebut. Tentu saja, yang dibutuhkan adalah tindakan, bukan sekadar kata-kata.”
“Bagaimana kami akan bermain? Saat ini penting untuk memiliki gagasan yang jelas, jika tidak, kami rentan terhadap gejolak karena selalu berada di bawah tekanan. Saya selalu senang mencoba menurunkan tim yang memiliki kualitas moral dan keberanian dalam serangan. Gagasan yang jelas tentang bagaimana membangun Fiorentina sudah ada, yaitu dengan mengandalkan formasi 4-3-3; tentu saja, ada karakteristik atau situasi tertentu yang dapat memicu perubahan.”
“Atta? Saya ingin memuji sang Direktur; beberapa hari yang lalu saya mengirimkan pesan kepadanya: ‘tapi apakah kita yakin...’ (tertawa, red.). Bagi saya, dia adalah pemain yang sangat hebat dengan potensi besar. Saya membayangkan dia akan bermain sebagai gelandang sayap kiri.”
“Semangat di sini sangat besar, Firenze adalah kota yang terkenal di seluruh dunia, saya merasakan hal-hal ini, sama seperti saya merasakan keinginan yang kuat untuk mulai bekerja membangun sesuatu yang hebat. Paratici sedang bekerja keras untuk menyediakan pemain-pemain berbakat bagi saya, lalu terserah saya untuk mengubah para pemain berbakat ini menjadi tim yang hebat. Saya ingin bersikap meritokratis dan konsisten, terus mengevaluasi diri dan selalu berusaha. Kita tahu di lingkungan seperti apa kita bekerja: luar biasa dan penuh ekspektasi, dan memang seharusnya begitu.”
“Viery dan Dragusin? Saya sudah mencari tahu dan saya percaya pada Direktur. Viery adalah pemain muda dengan potensi besar; saya ingin mengenalnya dan mengamati permainannya untuk memahami potensinya. Dragusin sudah lebih kita kenal; dia datang dari klub papan atas dan merupakan rekrutan penting.”
“Kean? Saya memulai karier di Juve dan dia saat itu masih di tim junior. Kami mempromosikannya ke tim Primavera lebih cepat dari yang direncanakan; dia adalah pemain yang melesat cepat karena memiliki bakat fisik dan teknis. Dia selalu memiliki ambisi besar untuk menjadi pemain kelas dunia. Saya tidak sabar untuk berbicara dengannya lagi: bagiku, dia adalah pemain penting di tim ini.”
“Gudmundsson? Dia telah menunjukkan kualitasnya, saya ingin berbicara dengannya dan memahami apa yang dia rasakan. Saya ingin orang-orang yang mau bekerja keras di tim ini. Dia bukan pemain sayap, tapi juga bukan penyerang. Gelandang serang? Saya tidak membayangkan dia di posisi itu, terutama setelah kedatangan Atta. Nanti saat melatihnya, mungkin saya akan mencoba memahami kelebihan-kelebihannya dan menutupi kelemahannya.”
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