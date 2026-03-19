Beberapa menit menjelang kick-off pertandingan LigaKonferensi melawan Rakow, yang merupakan leg kedua babak 16 besar kompetisi tersebut, Direktur Jenderal Fiorentina Alessandro Ferrari memberikan pernyataan kepada Sky Sport. Berikut ini pernyataannya:
Fiorentina, Ferrari: "Sudah ada kemajuan, tapi mudah untuk kembali terpuruk. Barone selalu bersama kami"
PERSAINGAN
"Ini adalah kompetisi piala di mana kami berusaha melaju sejauh mungkin. Kompetisi ini memberi kami kesempatan untuk sedikit melupakan beban kompetisi liga, yang musim ini sangat berat. Ini adalah kesempatan yang sangat baik yang ingin kami manfaatkan sebaik mungkin. Setiap tim turun ke lapangan untuk memberikan yang terbaik, dan malam ini pun tidak akan berbeda. Kami tahu betapa sulitnya melaju di kompetisi Eropa, jadi tidak ada yang bisa dianggap remeh."
KENANGAN BARONE
"Joe Barone telah meninggalkan jejak yang sangat mendalam bagi kita semua; ia telah menanamkan keteguhan dan kekuatan yang tak terlupakan di Viola Park. Ia takkan pernah meninggalkan kita."
LIGA DAN PIALA
"Kami telah melalui dua fase yang berbeda: satu hingga Januari, dan satu lagi sejak awal tahun. Kami telah membuat kemajuan, terutama dalam hal manajemen dan persiapan menjelang pertandingan. Namun, kami telah melihat betapa mudahnya mengalami kemunduran, sehingga kami harus tetap fokus pada setiap pertandingan."