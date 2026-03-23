“Timnas? Semua orang ingin masuk ke sana. Saya kecewa tidak dipanggil, tapi ini hanya berarti saya harus bekerja lebih keras.” Demikian kata-kata Fagioli mengenai hal tersebut, setelah hasil imbang yang gemilang melawan Inter. Penampilan dominan lainnya dari mantan pemain Juventus ini. Dari Viola Park, ia digambarkan sebagai pemain yang matang, serius, dan telah terlahir kembali. Pujian utama diberikan kepada Paolo Vanoli, yang berhasil di mana Pioli gagal, dengan menempatkannya sebagai pengatur serangan. Namun, peran Fabio Paratici juga sangat berpengaruh dalam perkembangan sang pemain. Direktur olahraga Fiorentina ini mengenalnya dengan sempurna: ia melihatnya tumbuh di Juventus dan, sejak kedatangannya di Florence, tak pernah absen diskusi konstruktif yang membawa kita melihat Fagioli yang kini menjadi tumpuan seluruh Fiorentina. Siapa tahu, mungkin sebentar lagi Gattuso akan berubah pikiran.