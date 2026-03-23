Nicolò Fagioli adalah Fiorentina. Kini tak ada lagi keraguan: gelandang mantan Juventus ini telah memikul beban tim yang berada di ambang degradasi, membawa mereka melaju di liga domestik maupun di kompetisi Eropa. Semua orang memperhatikan dan memuji Fagioli. Semua, kecuali Rino Gattuso. Pelatih timnas Italia itu, memang, memutuskan untuk tidak memanggilnya ke babak playoff Piala Dunia. Sebuah keputusan yang memicu perdebatan, dan tidak sedikit.
Fiorentina, Fagioli tampil gemilang. Namun, Gattuso tidak mempertimbangkannya: keputusan untuk tidak memanggilnya ke tim nasional sulit dijelaskan
ALLEGRI MENGAGUMINYA, SPALLETTI BERANI
“Nicolò Fagioli adalah gelandang Italia terbaik,” kata Massimiliano Allegri saat masih melatih Juventus. Luciano Spalletti sendiri, dalam pengalaman mengecewakan di Euro bersama Italia, mengejutkan semua orang dengan memanggil gelandang muda tersebut. Bahwa Fagioli dianggap sebagai masa depan timnas sudah jelas: satu-satunya yang tidak mempertimbangkan skenario ini adalah Gattuso. Faktanya, mereka yang mengenalnya dengan baik menyatakan bahwa Fagioli tidak pernah dipertimbangkan. Bahkan untuk sedetik pun, pelatih kepala itu tidak pernah berpikir untuk memanggil mantan pemain Juventus tersebut.
FAGIOLI TIDAK, VERRATTI YA
Jelaslah, wajar jika ada pilihan yang berbeda. Sepak bola Italia sedang berada dalam situasi yang mengkhawatirkan dan Nicolò Fagioli bukanlah penyelamat bangsa. Namun, sulit dipahami ide yang terlintas di benak pelatih kepala untuk memanggil kembali Mattia Verratti—yang kini berada di Qatar dan tidak bermain selama lebih dari 40 hari—yang kemudian batal karena cedera yang dialamimantan pemain PSG tersebut. Peran yang persis sama dengan Fagioli, yang membuat pengecualian gelandang Vanoli ini semakin “menarik perhatian”. Verratti ya, Fagioli tidak. Mengapa?
KACANG SEPERTI ZANIOLO
Apakah Fagioli tidak dipertimbangkan karena insiden taruhan yang terjadi beberapa tahun lalu? Kemungkinan besar. Hal ini juga terlihat dari pernyataan Rino Gattuso sendiri: “Fagioli pantas berada di sini. Saya membuat keputusan ini untuk mengutamakan tim, mereka yang selalu ada bersama kami. Kami pantas merasakan kebahagiaan. Saya ingin menghadapi dua pertandingan ini dengan keyakinan saya. Saya sadar ada pemain yang tampil sangat baik.” Semua orang tahu betapa pentingnya keseimbangan ruang ganti bagi Gattuso, dan sama seperti Zaniolo—nama lain yang dikecualikan oleh pelatih dari daftar pemanggilan—masalah dengan otoritas sepak bola telah menjadi pertimbangan.
MASA DEPAN VIOLA
“Timnas? Semua orang ingin masuk ke sana. Saya kecewa tidak dipanggil, tapi ini hanya berarti saya harus bekerja lebih keras.” Demikian kata-kata Fagioli mengenai hal tersebut, setelah hasil imbang yang gemilang melawan Inter. Penampilan dominan lainnya dari mantan pemain Juventus ini. Dari Viola Park, ia digambarkan sebagai pemain yang matang, serius, dan telah terlahir kembali. Pujian utama diberikan kepada Paolo Vanoli, yang berhasil di mana Pioli gagal, dengan menempatkannya sebagai pengatur serangan. Namun, peran Fabio Paratici juga sangat berpengaruh dalam perkembangan sang pemain. Direktur olahraga Fiorentina ini mengenalnya dengan sempurna: ia melihatnya tumbuh di Juventus dan, sejak kedatangannya di Florence, tak pernah absen diskusi konstruktif yang membawa kita melihat Fagioli yang kini menjadi tumpuan seluruh Fiorentina. Siapa tahu, mungkin sebentar lagi Gattuso akan berubah pikiran.