Fiorentina, Fabio Grosso tidak menutup kemungkinan kepergian Moise Kean: "Saya akan senang jika dia tetap di sini, tapi jika ada tawaran yang menguntungkan bagi semua pihak, kami akan mendoakan yang terbaik untuknya"

“Saya melihatnya tenang, saya senang bisa bertemu dengannya lagi setelah beberapa tahun. Saya mengenalnya saat dia masih anak-anak dan kini saya menemuinya kembali sebagai pria dewasa dan pesepakbola yang sudah mapan. Kalian dan saya sama-sama tahu betul karakteristiknya; dia adalah pemain yang sangat hebat bagi tim kami. Selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, memang ada rumor transfer, tapi kami di sini hanya untuk bekerja dan berkembang. Kalian tahu bahwa ada dinamika bursa transfer: saya senang dia ada di sini, saya akan senang jika dia tetap di sini, tetapi jika ada tawaran bagus untuknya yang menguntungkan semua pihak, saya juga akan dengan senang hati mendoakan yang terbaik untuknya,” kata Fabio Grosso dari Viola Park.