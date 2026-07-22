Masa depan Moise Kean terus menjadi topik pembicaraan terkini di dunia Fiorentina. Setelah beredar rumor beberapa hari terakhir mengenai ketertarikan Como terhadap penyerang timnas Italia tersebut, pelatih Fiorentina Fabio Grosso kembali menanggapi kabar terbaru terkait apakah pemain kelahiran tahun 2000 itu akan tetap bertahan atau tidak. Kabar terbaru adalah bahwa pelatih asal Abruzzo tersebut, saat ditanyai oleh wartawan setelah pertandingan persahabatan yang dimenangkan dengan skor 1-0 melawan Gubbio (gol dicetak oleh Gudmundsson), tidak menutup kemungkinan kepergian sang pemain.
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Fiorentina, Fabio Grosso tidak menutup kemungkinan kepergian Moise Kean: "Saya akan senang jika dia tetap di sini, tapi jika ada tawaran yang menguntungkan bagi semua pihak, kami akan mendoakan yang terbaik untuknya"
KATA-KATA PERPISAHAN?
“Saya melihatnya tenang, saya senang bisa bertemu dengannya lagi setelah beberapa tahun. Saya mengenalnya saat dia masih anak-anak dan kini saya menemuinya kembali sebagai pria dewasa dan pesepakbola yang sudah mapan. Kalian dan saya sama-sama tahu betul karakteristiknya; dia adalah pemain yang sangat hebat bagi tim kami. Selain itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, memang ada rumor transfer, tapi kami di sini hanya untuk bekerja dan berkembang. Kalian tahu bahwa ada dinamika bursa transfer: saya senang dia ada di sini, saya akan senang jika dia tetap di sini, tetapi jika ada tawaran bagus untuknya yang menguntungkan semua pihak, saya juga akan dengan senang hati mendoakan yang terbaik untuknya,” kata Fabio Grosso dari Viola Park.
BAGAIMANA COMO MENDAPATKAN INFORMASI
Terdapat keterbukaan yang nyata terhadap kemungkinan kepindahan Moise Kean dari Fiorentina. Sejak bergabung pada musim panas 2024, ia telah mencatatkan total 77 pertandingan dan 34 gol bersama Fiorentina. Kontraknya akan berakhir pada Juni 2029, dan beberapa hari yang lalu, batas waktu klausul pelepasan senilai 52 juta euro telah habis. Como adalah klub yang paling baru ini menjalin kontak dengan Fiorentina untuk memahami ruang gerak dalam negosiasi yang mungkin terjadi, serta dengan pihak-pihak terdekat sang penyerang. Dengan nilai sekitar 40 juta euro, persetujuan untuk kepindahannya mungkin akan tercapai.
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