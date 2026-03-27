Fiorentina, De Gea: "Kami sudah hampir menyerah, tapi Vanoli menghidupkan kami kembali. Masa depan? Saya merasa nyaman di sini"

Kedatangan Paolo Vanoli telah menghidupkan kembali Fiorentina, David de Gea tidak ragu: "Kami sudah sekarat, dia menghidupkan kami kembali".





Kiper asal Spanyol itu memberikan wawancara panjang kepada La Gazzetta dello Sport, di mana ia membahas berbagai topik.





Kondisi terkini Viola menjadi topik utama; tim asal Tuscany ini, setelah awal musim yang dramatis, kini tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi, namun mulai menunjukkan pemulihan perlahan seiring berjalannya perjalanan mereka di Conference League.





Tidak hanya itu, karena sang penjaga gawang juga memberikan sedikit pembaruan mengenai masa depannya, yang menjadi pusat rumor transfer.