ACF Fiorentina v Parma Calcio 1913 - Serie A

Fiorentina, De Gea: "Kami sudah hampir menyerah, tapi Vanoli menghidupkan kami kembali. Masa depan? Saya merasa nyaman di sini"

Kiper asal Spanyol itu menganalisis kondisi terkini Fiorentina dan menatap masa depan: pernyataan De Gea.

Kedatangan Paolo Vanoli telah menghidupkan kembali Fiorentina, David de Gea tidak ragu: "Kami sudah sekarat, dia menghidupkan kami kembali".


Kiper asal Spanyol itu memberikan wawancara panjang kepada La Gazzetta dello Sport, di mana ia membahas berbagai topik.


Kondisi terkini Viola menjadi topik utama; tim asal Tuscany ini, setelah awal musim yang dramatis, kini tengah berjuang keras untuk menghindari degradasi, namun mulai menunjukkan pemulihan perlahan seiring berjalannya perjalanan mereka di Conference League.


Tidak hanya itu, karena sang penjaga gawang juga memberikan sedikit pembaruan mengenai masa depannya, yang menjadi pusat rumor transfer.

  • BAGAIMANA ANDA MENJELASKAN KESULITAN YANG DIALAMI FIORENTINA DI AWAL TAHUN INI?

    David de Gea memulai pembicaraannya dengan membahas kesulitan yang dialami Fiorentina di awal musim:


    "Tidak ada penjelasan," akunya. "Kami memulai dengan buruk dan menempatkan tekanan besar pada diri kami sendiri. Ini juga sulit bagi saya, karena untuk pertama kalinya saya harus berjuang untuk bertahan di liga. Para pemain muda lebih menderita; dalam situasi seperti ini, kita harus kuat secara mental. Saya pun tidak berada di performa terbaik, tapi saya tidak putus asa: bekerja keras adalah satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini."


    Kiper asal Spanyol itu melanjutkan: "Momen tersulit terjadi pada akhir 2025, saat kami berada di posisi terbawah, tidak pernah menang, dan statistik menunjukkan bahwa tidak ada tim dalam situasi kami yang pernah selamat. Saat itu saya khawatir: saya merasa seperti berada dalam mimpi buruk. Namun sekarang kami telah membaik dalam banyak hal dan masih bersaing di Conference, tapi kami harus terus bekerja keras."

    • Iklan

  • APA YANG BERUBAH DENGAN VANOLI

    Namun, suasana di Florence kini telah berubah, berkat kedatangan Paolo Vanoli sebagai pelatih setelah pemecatan Stefano Pioli dan masa jabatan sementara Daniele Galloppa yang singkat. De Gea menegaskan:


    "Pemain-pemain baru telah datang dan memberi kami energi, namun perlu ditekankan kerja keras sang pelatih. Kami sudah sekarat, situasinya sangat putus asa, dan Vanoli menghidupkan kami kembali. Paratici juga sangat aktif: dia suka berbicara dengan kami dan mengikuti sesi latihan. Dia melakukan pekerjaan yang luar biasa. Saya juga berterima kasih kepada direktur umum Ferrari, klub, dan Goretti yang selalu mendukung saya."

  • PITA KAPTEN

    Vanoli sendiri yang menyerahkan ban kapten kepada De Gea, sekaligus mencabutnya dari Luca Ranieri. Namun, bagaimana kiper asal Spanyol itu menanggapi penunjukannya?


    "Vanoli berbicara dengan Luca dan saya, dia mengatakan bahwa sebagai yang paling senior, dia mengharapkan banyak hal dari saya. Saya sudah siap, saya pernah menjadi kapten di United. Hubungan saya dengan Ranieri sangat baik, dia sangat penting bagi tim. Dia adalah salah satu kapten."

  • LIGA KONFERENSI

    De Gea tak membatasi harapannya di Liga Konferensi:


    "Kami fokus pada Liga Utama, tapi kami harus percaya diri. Crystal Palace adalah tim yang kuat dan bagi saya akan menyenangkan bisa kembali ke Inggris. Memenangkan trofi akan menjadi hal yang luar biasa bagi para penggemar, kami bisa melakukannya."

  • Masa Depan

    De Gea juga dikaitkan dengan Juventus, namun untuk saat ini ia enggan berkomentar soal masa depannya:


    "Saya masih memiliki kontrak dua tahun lagi dan saya merasa nyaman di sini, tapi ini bukan saatnya untuk memikirkan masa depan. Saya ingin menyelamatkan Fiorentina dan memberikan yang terbaik di Conference."

  • APA YANG DIBUTUHKAN KEAN

    Terakhir, mari kita lihat juga rekan setimnya, Moise Kean, yang mencetak gol kemarin bersama timnas Italia melawan Irlandia Utara di semifinal playoff Piala Dunia. Apa yang masih kurang dari striker Fiorentina ini agar bisa benar-benar bersinar?


    "Moise adalah pemain yang istimewa, kami sering berbicara dan saya berusaha membantunya. Tahun lalu dia menjalani musim yang hebat, perbedaan antara pemain bagus dan juara terletak pada kemampuan untuk mempertahankan performa yang konsisten dari tahun ke tahun, ini adalah hal yang paling sulit, tapi saya pikir dia mampu melakukannya."

