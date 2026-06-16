Dalam pertemuan yang dijadwalkan antara agennya, Alessandro Lucci, dan jajaran manajemen Fiorentina, akan dilakukan evaluasi terhadap musim lalu dan masing-masing pihak akan memaparkan rencana mereka menjelang musim yang akan datang. Menurut laporan Sky Sport, ada keinginan bersama untuk melanjutkan kerja sama ini, dengan Fiorentina yang memiliki Grosso—seorang pengagum lama Kean yang pernah melatihnya saat masih di tim Primavera Juventus—serta Paratici yang pernah menjabat sebagai direktur olahraga Kean di Juventus. Sementara itu, sang penyerang, setelah menolak beberapa tawaran menggiurkan dari Arab Saudi pada bursa transfer terakhir, akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Fiorentina hanya jika ada tawaran yang secara signifikan lebih baik.