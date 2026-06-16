Setelah menunjuk Fabio Grosso sebagai sosok yang akan memimpin proyek teknis baru yang disusun oleh direktur olahraga Fabio Paratici, Fiorentina kini secara resmi memulai perencanaan musim baru. Setelah melewati salah satu musim tersulit dalam sejarah terkini—yang bertepatan dengan wafatnya pemilik klub Rocco Commisso dan ancaman degradasi—tim Viola kini menaruh harapan pada salah satu pelatih muda berbakat di Serie A untuk kembali bersaing memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa. Untuk mencapai hal tersebut, mereka juga perlu mengembalikan performa terbaik para pemain andalannya, seperti Moise Kean yang baru saja melewati musim yang sangat berat.
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Fiorentina, dalam beberapa jam ke depan akan digelar pertemuan dengan agen Kean untuk merencanakan masa depan: pandangan Grosso dan Paratici serta keinginan sang pemain, inilah intinya
KONFERENSI TINGKAT TINGGI
Setelah berhasil mengatasi masalah pada tulang kering yang sangat memengaruhi performanya, terutama dalam beberapa bulan terakhir, serta meredakan kekecewaan akibat kegagalan Italia lolos ke Piala Dunia, penyerang kelahiran tahun 2000 ini akan bertemu dengan jajaran petinggi klub dalam beberapa hari ke depan untuk membahas masa depannya. Menurut laporan Sky Sport, besok sudah dijadwalkan pertemuan puncak untuk mengevaluasi situasi terkini. Moise Kean – yang telah bermain dalam 77 pertandingan dan mencetak 34 gol di Florence – terikat kontrak hingga 30 Juni 2029, menerima gaji bersih sebesar 4,5 juta euro, dan hingga 15 Juli mendatang dilindungi oleh klausul pelepasan senilai 62 juta euro.
KEINGINAN BERSAMA
Dalam pertemuan yang dijadwalkan antara agennya, Alessandro Lucci, dan jajaran manajemen Fiorentina, akan dilakukan evaluasi terhadap musim lalu dan masing-masing pihak akan memaparkan rencana mereka menjelang musim yang akan datang. Menurut laporan Sky Sport, ada keinginan bersama untuk melanjutkan kerja sama ini, dengan Fiorentina yang memiliki Grosso—seorang pengagum lama Kean yang pernah melatihnya saat masih di tim Primavera Juventus—serta Paratici yang pernah menjabat sebagai direktur olahraga Kean di Juventus. Sementara itu, sang penyerang, setelah menolak beberapa tawaran menggiurkan dari Arab Saudi pada bursa transfer terakhir, akan mempertimbangkan untuk meninggalkan Fiorentina hanya jika ada tawaran yang secara signifikan lebih baik.
Hanya untuk Tim Besar
Ambisi sang pemain adalah suatu saat nanti bisa berkompetisi di liga bergengsi seperti Liga Premier – di mana ia pernah bermain untuk Everton pada musim 2019/2020 – atau setidaknya menguji kemampuannya di klub ambisius yang, jika memungkinkan, berlaga di Liga Champions. Banyak peluang Moise Kean untuk tetap bertahan di Firenze akan bergantung pada tawaran-tawaran yang mungkin muncul dalam beberapa minggu ke depan, tetapi juga pada kemampuan Fiorentina untuk menawarkan kepadanya sebuah proyek kebangkitan yang menempatkannya sebagai pusat perhatian dan yang menciptakan landasan bagi mereka untuk kembali bersaing bersama demi mencapai target-target yang lebih ambisius.