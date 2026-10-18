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Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Fiorentina-Como, Marelli: "Saya tidak mengerti bagaimana gol ini bisa disahkan, itu jelas-jelas pelanggaran"

Fiorentina vs Como
Serie A
Fiorentina
Como

Keputusan wasit kontroversial pada gol pertama tim tamu

Fiorentina memprotes gol pertama Como dalam laga sore ini di Franchi pada pekan ketujuh Serie A. Proses golnya: Liberali membobol gawang De Gea lewat sepakan melengkung kaki kiri, tetapi Fiorentina memprotes keras pelanggaran Kempf terhadap Gonçalves tepat sebelumnya, saat serangan dimulai.


  • Luca Marelli, pakar perwasitan DAZN, berkomentar: "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pelanggaran tidak diberikan dan gol ini disahkan. Kempf sama sekali tidak berusaha menghindari kontak dan justru jelas-jelas menahan pemain Fiorentina itu hingga terjepit erat. Itu jelas pelanggaran."


    Perlu diingat, wasit pertandingan ini adalah Di Bello, dengan Pezzuto bertugas di VAR.


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