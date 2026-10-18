Fiorentina memprotes gol pertama Como dalam laga sore ini di Franchi pada pekan ketujuh Serie A. Proses golnya: Liberali membobol gawang De Gea lewat sepakan melengkung kaki kiri, tetapi Fiorentina memprotes keras pelanggaran Kempf terhadap Gonçalves tepat sebelumnya, saat serangan dimulai.
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Fiorentina-Como, Marelli: "Saya tidak mengerti bagaimana gol ini bisa disahkan, itu jelas-jelas pelanggaran"
Luca Marelli, pakar perwasitan DAZN, berkomentar: "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pelanggaran tidak diberikan dan gol ini disahkan. Kempf sama sekali tidak berusaha menghindari kontak dan justru jelas-jelas menahan pemain Fiorentina itu hingga terjepit erat. Itu jelas pelanggaran."
Perlu diingat, wasit pertandingan ini adalah Di Bello, dengan Pezzuto bertugas di VAR.
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