Luca Marelli, pakar perwasitan DAZN, berkomentar: "Saya benar-benar tidak mengerti mengapa pelanggaran tidak diberikan dan gol ini disahkan. Kempf sama sekali tidak berusaha menghindari kontak dan justru jelas-jelas menahan pemain Fiorentina itu hingga terjepit erat. Itu jelas pelanggaran."





Perlu diingat, wasit pertandingan ini adalah Di Bello, dengan Pezzuto bertugas di VAR.



