Dalam menghadapi pengabaian, kita semua berada dalam situasi yang sama: bahkan pikiran yang paling jernih pun bisa runtuh saat menyadari bahwa dirinya tidak dicintai. Lalu, mengapa Albert Gudmundsson harus menjadi pengecualian? Namun, kembalinya Manor Solomon telah memunculkan kembali pertanyaan mengenai peran pemain asal Islandia itu dalam tim yang dipimpin oleh Paolo Vanoli. Sebuah keputusan yang dapat dimengerti, mengingat penampilan kurang meyakinkan yang ditunjukkan oleh pemain bernomor punggung 10 Fiorentina belakangan ini.
Fiorentina, apakah Gudmundsson terancam dilepas? Sikap klub Viola terhadap pemain asal Islandia tersebut
GUDMUNDSSON MENJADI BAHAN PEMBAHASAN
Namun, perlu diakui bahwa jika melihat angka-angkanya (total 9 gol dan 6 assist), kritik tersebut tampaknya sulit untuk dipertahankan. Meskipun demikian, sikapnya menunjukkan adanya ketidakpuasan yang, seiring berjalannya waktu, mulai mengikis kesabaran para pendukung.
Jadi, apakah Solomon akan menjadi starter? Apakah Gudmundsson akan duduk di bangku cadangan? Titik awalnya jelas: Gudmundsson dianggap sebagai pemain paling berbakat di skuad Vanoli. Keyakinan ini tidak pernah benar-benar dipertanyakan, baik di era Pradè maupun Paratici.
POSISI FIORENTINA
Namun, di Viola Park, tak ada yang berniat membiarkannya sendirian. Musim ini masih terbuka, kelangsungan tim di liga harus diperjuangkan, dan target lolos ke Conference League masih tetap hidup. Untuk mencapai semua itu, dibutuhkan performa terbaik dari pemain asal Islandia tersebut. Itulah sebabnya Vanoli tampaknya tidak berniat menempatkannya di bangku cadangan pada fase akhir musim ini.
Selain di lapangan, faktor mental juga berperan penting. Di Firenze, Gudmundsson sudah sangat dikenal: duduk di bangku cadangan, bagi seseorang yang terbiasa selalu menjadi starter, kemungkinan besar tidak akan menjadi dorongan yang tepat untuk bangkit di akhir musim ini. Raffaele Palladino juga pernah mencobanya tahun lalu, tanpa hasil yang memuaskan.
Gudmundsson harus didukung, dihargai, dan dikembalikan ke pusat proyek saat diperlukan. Dan itulah yang akan dilakukan Paratici dan Vanoli hingga Juni. Selanjutnya kita lihat saja.
AKAN DIJUAL PADA BULAN JUNI?
Di akhir musim, berbagai kemungkinan bisa saja terjadi. Investasi yang dilakukan klub cukup besar, dan karenanya, dibutuhkan tawaran yang sama besarnya untuk meyakinkan pihak klub agar melepasnya.
Namun, untuk saat ini, Albert Gudmundsson tetap menjadi pemain kunci bagi Fiorentina ini, yang telah diubah menjadi tim yang solid oleh Paolo Vanoli melalui kerja kerasnya setiap hari. Dan, seperti dalam setiap keluarga, tidak ada yang ditinggalkan.