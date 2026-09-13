"Sayang nomor 10 saya sudah dipensiunkan untuk tahun ini karena saya akan senang melihat dia mengenakan jersey itu. Bakat semakin langka di Italia, pemain-pemain tertentu adalah anugerah bagi sepak bola. Bisa dibilang dia adalah sepuluh setengah, lebih seperti Roberto Baggio. Mastantuono termasuk dalam kategori mereka yang bermain dari tengah lapangan ke depan dan selalu tahu cara menciptakan sesuatu. Kami berbeda dari segi tipologi, saya dulu lebih merupakan seorang gelandang, sedangkan dia lebih penyerang. Namun ada sesuatu yang sama: kaki. Dia berkaki kiri, saya menggunakan kaki kanan, tetapi teknik membuat kami mirip. Seorang pemain yang datang dari Real Madrid selalu punya voucher untuk bisa pergi dan tampil baik di mana pun. Saya rasa Fiorentina sangat bagus karena merekrutnya, meski hanya dengan pinjaman murni, dan mengembangkannya dengan memainkannya secara reguler. Seseorang dengan kualitas seperti dia harus selalu berada di lapangan, karena dia melewati lawan dan selalu mencari gol".





"Dia berusia 19 tahun dan masih punya ruang perkembangan yang besar, musim ini di Italia tentu akan baik untuknya dan akan membuatnya berkembang dalam banyak aspek, tetapi dia begitu sering berada di depan kiper sehingga mencetak gol kemudian menjadi formalitas. Sebelum hat-trick ke gawang Venezia, bukan berarti dia tidak mencobanya, tetapi dia sempat membentur tiang dan mendapati kiper. Dia memang belum mencetak gol, tetapi dia telah menciptakan banyak ancaman dan melepaskan tembakan. Sekarang setelah sumbatnya lepas, itu akan lebih mudah, saya yakin. Jika dia juga mengeksekusi tendangan bebas dan penalti, dia bisa dengan tenang mencapai 15 gol dan bahkan lebih. Mastantuono punya genius, visi, kepribadian, dan juga keberanian khas anak muda. Saya suka caranya berada di lapangan, dia memancarkan keceriaan. Terlihat bahwa bermain sepak bola adalah kesenangan baginya. Dalam dirinya ada perpaduan beberapa pemain. Saya melihat ada sesuatu dari Rui Costa, tetapi juga De Sisti, tetapi jika saya benar-benar harus membandingkannya dengan seseorang, saya memilih Daniel Bertoni, mantan rekan setim saya dan sahabat yang luar biasa. Keduanya sama-sama orang Argentina dan telah membawa ke liga kami, selain fantasi, juga sikap santai khas orang Amerika Selatan. Daniel adalah pemain asing pertama Fiorentina, dia juga mengingatkan saya padanya dalam cara bergaul dengan rekan-rekan setim dan dengan orang-orang, sangat tulus dan informal”.





“Saya rasa dia baik untuk Fiorentina dan juga untuk sepak bola Italia, di mana nomor sepuluh kini seperti panda, spesies yang terancam punah. Apakah dia mirip dengan Dybala? Tentu. Mereka berdua sama-sama berkaki kiri dan sama-sama memiliki karunia untuk bisa mengubah pertandingan. Kualitas selalu membuat perbedaan, terutama di liga yang taktis seperti liga kami yang menjadi semakin rumit. Anak itu punya mentalitas yang tepat dan telah menunjukkan betapa menentukan dirinya".