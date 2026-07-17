Tiket termurah, yang awalnya dijual seharga sekitar 700 euro, kini dijual kembali dengan harga hingga lebih dari 32 ribu euro, sedangkan tiket kategori yang lebih tinggi bisa mencapai 190 ribu euro. Untuk tempat duduk paling eksklusif, bahkan disebutkan angka hingga 2 juta dolar AS, demikian dilaporkan Tuttosport. Penjualan kembali hanya diperbolehkan melalui platform resmi FIFA, yang mengenakan komisi sebesar 15% baik kepada penjual maupun pembeli.





Sistem ini telah memicu kritik tajam. Federasi Sepak Bola Spanyol menyebut harga-harga tersebut “memalukan dan tidak dapat diterima”, dengan alasan bahwa hal itu merugikan para penggemar. Di sisi lain, Presiden FIFA Gianni Infantino membela model tersebut, sambil bercanda bahwa ia akan secara pribadi membawa “hot dog dan Coca-Cola” kepada siapa pun yang bersedia mengeluarkan dua juta dolar untuk sebuah tiket.



