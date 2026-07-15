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world cup trophyGetty Images

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Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina... Saluran siaran, susunan pemain yang diperkirakan, dan riwayat pertemuan

Spain vs TBD
Spain
World Cup
Argentina
Spanyol
AS
Inggris
Argentina

Semua yang perlu Anda ketahui tentang final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina... Saluran siaran, susunan pemain yang diperkirakan, dan riwayat pertemuan keduanya...

Para penggemar sepak bola menantikan pertandingan seru di final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk menambah jumlah tim peserta Piala Dunia menjadi 48 tim mulai dari edisi saat ini, yang dimulai pada 11 Juni lalu.

Timnas Spanyol menjadi yang pertama lolos ke final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0, dan kini berambisi meraih gelar juara keduanya serta yang pertama sejak 2010 di Afrika Selatan.

Timnas Argentina berhasil mengulangi prestasi edisi sebelumnya dengan mengalahkan Inggris, dan kini berambisi mencatatkan prestasi bersejarah dengan meraih gelar juara dua kali berturut-turut.

Dalam laporan berikut ini, kami akan mengulas jadwal final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina/Inggris, saluran siaran, susunan pemain yang diperkirakan, serta riwayat pertemuan kedua tim.

  • Kapan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan digelar?

    Pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina akan digelar pada hari Minggu, 19 Juli 2026, di Stadion New York/New Jersey.

     Pertandingan akan dimulai tepat pukul 10 malam (22:00) waktu Arab Saudi, dan pukul 11 malam (23:00) waktu Uni Emirat Arab.

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  • Saluran mana saja yang menyiarkan pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina?

    Jaringan saluran beIN SPORTS memegang hak siar pertandingan Piala Dunia 2026, dan pertandingan final Piala Dunia akan disiarkan melalui beIN SPORTS MAX.

    Jaringan ini telah mengalokasikan saluran beIN SPORTS MAX 1, beIN SPORTS MAX 2, beIN SPORTS MAX 3, dan beIN SPORTS MAX 4 dengan komentar dalam bahasa Arab, sedangkan beIN SPORTS MAX 5 akan menayangkan dengan komentar dalam bahasa Inggris dan beIN SPORTS MAX 6 dengan komentar dalam bahasa Prancis.

    Selain itu, pertandingan final juga disiarkan melalui saluran beIN FIFA WORLD CUP yang dapat diakses secara gratis.


  • Di saluran mana saja siaran terbuka beIN Sports yang menayangkan final Piala Dunia 2026?

    Saluran gratis yang menyiarkan Piala Dunia 2026 dapat ditonton 

    Frekuensi saluran BeIN Sports gratis yang baru di Nilesat

    SaluranbeIN Sports Piala Dunia FIFA
    SatelitNilesat
    Frekuensi12245
    PolarisasiVertikal (V)
     Modulasi27500
    Modulator2/3 – DVB-S2 8PSK

    Frekuensi saluran BeIN Sports gratis yang baru di Arabsat

    SaluranbeIN Sports Piala Dunia FIFA
    SatelitArabsat
    Frekuensi10850
    PolarisasiVertikal (V)
     Modulasi27500
    Modulator2/3 – DVB-S2 8PSK

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  • Bagaimana cara menonton siaran langsung pertandingan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina secara daring?

    Pertandingan Spanyol melawan Argentina di final Piala Dunia 2026 dapat disaksikan melalui aplikasi TOD TV.

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    PertandinganWaktuSaluran siaranStadion
    Spanyol - ArgentinaMinggu, 19 Juli 2026
    pukul 22.00 (Saudi Arabia), 23.00 (UAE)    		beIN FIFA WORLD CUPMetLife - New York/New Jersey
    beIN 4K HDR
    beIN SPORTS MAX 1
    beIN SPORTS MAX 2
    beIN SPORTS MAX 3
    beIN SPORTS MAX 4

  • Perjalanan Spanyol Menuju Final Piala Dunia 2026

    Tim nasional Spanyol lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah memuncaki Grup 8 dengan raihan 7 poin.

    La Roja mengawali turnamen ini dengan hasil imbang tanpa gol melawan Cabo Verde, kemudian mengalahkan Arab Saudi dengan skor 4-0, dan pada pertandingan terakhir mengalahkan Uruguay dengan skor 1-0.

    Sedangkan di babak 32 besar, timnas Spanyol berhadapan dengan Austria dan menang dengan skor 3-0; di babak 16 besar, mereka menyingkirkan Portugal dengan skor 1-0; dan di perempat final, mereka mengalahkan timnas Belgia dengan skor 2-1.

    Di babak semifinal, mereka berhasil mengungguli Prancis secara mutlak dan lolos ke pertandingan final.

  • Perjalanan Argentina Menuju Final Piala Dunia 2026

    Tim nasional Argentina lolos ke final Piala Dunia 2026 setelah memuncaki Grup 10 dengan raihan poin sempurna, yaitu 9 poin.

    Para penari tango ini mengawali turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Aljazair, dilanjutkan dengan kemenangan 2-0 atas Austria, dan terakhir mengalahkan Yordania 3-1.

    Sedangkan di babak 32 besar, timnas Argentina berhadapan dengan Cabo Verde dan menang dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlanjut hingga perpanjangan waktu, kemudian menyingkirkan timnas Mesir di babak 16 besar meskipun sempat tertinggal 0-2 hingga menit ke-80, sebelum membalikkan keadaan dan menang 3-2. Di perempat final, mereka mengalahkan Swiss dengan skor 3-1 setelah pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu.

    Di semifinal, mereka berhasil mengalahkan Inggris dan lolos ke pertandingan final.

  • Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim nasional Spanyol saat menghadapi Argentina di final Piala Dunia 2026

    Pelatih Luis de la Fuente diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain berikut:

    Formasi 4-3-3
    Penjaga gawangOnai Simon
    PertahananPedro Porro - Aymeric Laporte - Pau Kubarsi - Marc Cucurella
    Lini TengahRodri - Fabián Ruiz - Dani Olmo
    Lini DepanLamine Yamal - Mikel Oyarzabal - Alex Peña

  • Susunan pemain yang diperkirakan untuk tim nasional Argentina saat menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026

    Pelatih Lionel Scaloni diperkirakan akan mengandalkan susunan pemain berikut:

    Formasi 4-2-3-1
    Penjaga gawangEmiliano Martínez
    PertahananNahuel Molina - Cristian Romero - Lisandro Martínez - Nicolás Tagliafico
    GelandangLeandro Paredes - Rodrigo De Paul
    GelandangLionel Messi - Enzo Fernández - Alex Mac Allister
    PenyerangJulian Álvarez

  • Bagaimana hasil final Piala Dunia pada edisi-edisi sebelumnya?

    Hanya delapan negara yang pernah menjuarai Piala Dunia, sejak pertama kali digelar pada tahun 1930, dengan Brasil sebagai negara yang paling sering menjuarai Piala Dunia berkat lima gelar juara yang diraihnya, yaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002, dan para penari samba ini telah melahirkan talenta-talenta seperti Pelé, Ronaldo, dan Romário.

    Setelah Brasil, diikuti oleh Italia dan Jerman dengan masing-masing empat gelar, meskipun tiga di antaranya diraih Jerman saat masih bernama Jerman Barat. Di urutan berikutnya ada Argentina dengan tiga gelar, lalu Uruguay dan Prancis masing-masing dua kali, sedangkan timnas Inggris dan Spanyol masing-masing meraih gelar sekali.

    TahunTuan RumahJuaraHasil FinalJuara Kedua
    1930UruguayUruguay4-2Argentina
    1934ItaliaItalia2–1 setelah perpanjangan waktuCekoslowakia
    1938PrancisItalia4-2Hongaria
    1950BrasilUruguay2-1Brasil
    1954SwissJerman Barat3-2Hongaria
    1958SwediaBrasil5-2Swedia
    1962ChiliBrasil3-1Cekoslowakia
    1966InggrisInggris4-2 "perpanjangan waktu"Jerman Barat
    1970MeksikoBrasil4-1Italia
    1974Jerman BaratJerman Barat2-1Belanda
    1978ArgentinaArgentina3-1 (perpanjangan waktu)Belanda
    1982SpanyolItalia3-1Jerman Barat
    1986MeksikoArgentina3-2Jerman Barat
    1990ItaliaJerman Barat1-0Argentina
    1994Amerika SerikatBrasil0-0 "3-2 adu penalti"Italia
    1998PrancisPrancis3-0Brasil
    2002Korea Selatan dan JepangBrasil2-0Jerman
    2006JermanItalia1-1 "5-3"Prancis
    2010Afrika SelatanSpanyol1-0 "perpanjangan waktu"Belanda
    2014BrasilJerman1-0 "perpanjangan waktu"Argentina
    2018RusiaPrancis4-1Kroasia
    2022QatarArgentina3-3 (4-2) adu penaltiPrancis

  • Bagaimana catatan para juara Piala Dunia sepanjang sejarah?

    Tim nasionalJuaraJuara KeduaJuara ketigaPeringkat keempat
    Brasil5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)2 (1950, 1998)2 (1938, 1978)2 (1974, 2014)
    Jerman4 (1954, 1974, 1990, 2014)4 (1966, 1982, 1986, 2002)4 (1934, 1970, 2006, 2010)1 (1958)
    Italia4 (1934, 1938, 1982, 2006)2 (1970, 1994)1 (1990)1 (1978)
    Argentina3 (1978, 1986, 2022)3 (1930, 1990, 2014)  
    Prancis2 (1998, 2018)2 (2006, 2022)2 (1958, 1986)1 (1982)
    Uruguay2 (1930, 1950)  3 (1954, 1970, 2010)
    Inggris1 (1966)  2 (1990, 2018)
    Spanyol1 (2010)  1 (1950)
    Belanda 3 (1974, 1978, 2010)1 (2014)1 (1998)
    Hongaria 2 (1938, 1954)  
    Cekoslowakia 2 (1934, 1962)  
    Swedia 1 (1958)2 (1950, 1994)1 (1938)
    Kroasia 1 (2018)2 (1998, 2022) 
    Polandia  2 (1974, 1982) 
    Austria  1 (1954)1 (1934)
    Portugal  1 (1966)1 (2006)
    Belgia  1 (2018)1 (1986)
    Amerika  1 (1930) 
    Chelsea  1 (1962) 
    Turki  1 (2002) 
    Serbia   2 (1930, 1962)
    Rusia   1 (1966)
    Bulgaria   1 (1994)
    Korea Selatan   1 (2002)
    Maroko   1 (2022)
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