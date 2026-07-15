Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina... Saluran siaran, susunan pemain yang diperkirakan, dan riwayat pertemuan

Para penggemar sepak bola menantikan pertandingan seru di final Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) telah memutuskan untuk menambah jumlah tim peserta Piala Dunia menjadi 48 tim mulai dari edisi saat ini, yang dimulai pada 11 Juni lalu.

Timnas Spanyol menjadi yang pertama lolos ke final setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0, dan kini berambisi meraih gelar juara keduanya serta yang pertama sejak 2010 di Afrika Selatan.

Timnas Argentina berhasil mengulangi prestasi edisi sebelumnya dengan mengalahkan Inggris, dan kini berambisi mencatatkan prestasi bersejarah dengan meraih gelar juara dua kali berturut-turut.

Dalam laporan berikut ini, kami akan mengulas jadwal final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina/Inggris, saluran siaran, susunan pemain yang diperkirakan, serta riwayat pertemuan kedua tim.