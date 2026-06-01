Final Liga Champions menambah penderitaan bagi William Saliba! Bek Arsenal itu kini diragukan bisa tampil bersama Prancis di Piala Dunia setelah cedera yang dideritanya semakin parah akibat kekalahan menyakitkan dari PSG
Kekecewaan di Liga Champions di Budapest
Impian Arsenal untuk meraih kejayaan di Eropa pupus dengan cara yang paling menyakitkan pada Sabtu malam, saat mereka kalah dalam adu penalti melawan Paris Saint-Germain. Bagi Saliba, kekecewaan akibat hasil imbang 1-1 di Puskas Arena semakin diperparah oleh cedera yang bisa menggagalkan seluruh rencana liburannya.
Pemain berusia 25 tahun itu tampil kokoh di lini belakang tim asuhan Arteta, bermain penuh selama 120 menit dalam laga di Budapest. Namun, tampaknya pemain asal Prancis itu bermain sambil menahan rasa sakit, sebuah keputusan yang kini mungkin akan membawa konsekuensi berat bagi Les Bleus.
Kekhawatiran soal cedera bintang Prancis
Menurut laporan dari Foot Mercato, Saliba tampil di final dengan membawa cedera ringan yang telah ditangani secara tertutup. Namun, intensitas pertandingan puncak tersebut serta sifat laga yang melelahkan selama 120 menit menyebabkan cedera tersebut memburuk secara signifikan. Bek tersebut kini diragukan dapat tampil dalam kampanye Piala Dunia Prancis, yang dijadwalkan akan dimulai di Amerika Utara pada 11 Juni.
Berita ini akan menjadi pukulan telak bagi pelatih Les Bleus, Didier Deschamps, yang memandang Saliba sebagai pilar pertahanan timnya. Dengan turnamen yang tinggal beberapa hari lagi, staf medis akan bekerja tanpa henti untuk menentukan apakah pemain Arsenal ini dapat pulih tepat waktu untuk bergabung dengan skuad atau apakah ia terpaksa menonton turnamen dari pinggir lapangan.
The Gunners gagal dalam adu penalti
Kabar cedera ini semakin menambah kesuraman suasana yang sudah muram di kubu Arsenal. Pasukan Arteta nyaris mencatat sejarah, namun mereka tak mampu mengalahkan raksasa Prancis itu sepanjang pertandingan, hingga akhirnya terpaksa menjalani adu penalti yang menegangkan.
Pada akhirnya, rekan setim Saliba di lini belakang, Gabriel, yang tendangan penaltinya melambung di atas mistar gawang, menyerahkan gelar juara kepada PSG dan membuat tim asal London Utara itu bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Bagi Saliba, beban mental akibat kekalahan ini kini diimbangi dengan kenyataan fisik bahwa ia berpotensi absen di turnamen tersebut.
Deschamps dihadapkan pada dilema pertahanan
Jika Saliba tidak dapat pulih tepat waktu, Deschamps terpaksa harus beralih ke opsi alternatif dalam skuadnya yang dipenuhi bintang. Ibrahima Konate tetap menjadi pengganti yang berkualitas tinggi, sementara pemain seperti Maxence Lacroix, Lucas Hernandez, dan Jules Kounde dapat memberikan kedalaman skuad tambahan bagi juara dunia 2018 tersebut.
Namun, kehilangan pemain yang secara luas dianggap sebagai bek tengah sayap kanan terbaik di Inggris merupakan pukulan telak bagi skuad Prancis. Meskipun staf dan pendukung tetap optimis, penilaian medis awal menunjukkan bahwa ambisi Piala Dunia bek Arsenal tersebut berada dalam bahaya serius setelah cedera yang dialaminya di Budapest.