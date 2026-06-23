Final ini terancam berakhir dengan kegagalan total! Masalah besar di Piala Dunia ini terungkap untuk pertama kalinya

Dua pertandingan pertama yang digelar di sini antara Brasil dan Maroko (1:1) serta Prancis dan Senegal (3:1) berlangsung dalam kondisi cuaca yang sangat baik. Namun, pada pertandingan ketiga antara Norwegia dan Senegal (3:2) pada Senin malam waktu setempat, ketiadaan atap mulai terasa untuk pertama kalinya.

Bahkan sebelum peluit dibunyikan, para penggemar di tribun sudah kehujanan. Hujan sempat berhenti sejenak, sebelum kembali turun dengan deras di menit-menit akhir pertandingan. Tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, pihak berwenang setempat bahkan mengirimkan “pemberitahuan keamanan publik” ke semua ponsel di sekitar lokasi. Dalam pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa masyarakat disarankan mencari tempat berlindung karena “cuaca ekstrem”. Di area pers, terdengar pengumuman: “Jangan keluar! Semua orang tetap di dalam gedung!”

Berbeda dengan pertandingan antara Prancis dan Irak di Philadelphia—yang terletak satu setengah jam perjalanan dengan mobil ke arah selatan—yang harus dihentikan cukup lama, pertandingan ini setidaknya dapat berlangsung sesuai jadwal. Namun, terutama karena tidak adanya atap di “New York New Jersey Stadium”, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kelanjutan turnamen: Masih ada lima pertandingan yang akan digelar di sini—termasuk final Piala Dunia pada 19 Juli.