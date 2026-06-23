"New York New Jersey Stadium": Itulah nama yang agak panjang yang digunakan untuk MetLife Stadium di East Rutherford selama Piala Dunia, guna mencakup baik lokasi aslinya (New Jersey) maupun kota metropolis yang berjarak sekitar delapan kilometer (New York) dalam namanya, sekaligus menghindari penyebutan sponsor non-FIFA (MetLife). Dengan kapasitas 80.663 tempat duduk dan tribun yang curam, arena ini memang megah, namun pada saat yang sama terkesan agak hambar—bukan hanya karena warna abu-abu yang mendominasi—dan juga memiliki satu kekurangan besar: tidak ada atap!
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Final ini terancam berakhir dengan kegagalan total! Masalah besar di Piala Dunia ini terungkap untuk pertama kalinya
Dua pertandingan pertama yang digelar di sini antara Brasil dan Maroko (1:1) serta Prancis dan Senegal (3:1) berlangsung dalam kondisi cuaca yang sangat baik. Namun, pada pertandingan ketiga antara Norwegia dan Senegal (3:2) pada Senin malam waktu setempat, ketiadaan atap mulai terasa untuk pertama kalinya.
Bahkan sebelum peluit dibunyikan, para penggemar di tribun sudah kehujanan. Hujan sempat berhenti sejenak, sebelum kembali turun dengan deras di menit-menit akhir pertandingan. Tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, pihak berwenang setempat bahkan mengirimkan “pemberitahuan keamanan publik” ke semua ponsel di sekitar lokasi. Dalam pemberitahuan tersebut disebutkan bahwa masyarakat disarankan mencari tempat berlindung karena “cuaca ekstrem”. Di area pers, terdengar pengumuman: “Jangan keluar! Semua orang tetap di dalam gedung!”
Berbeda dengan pertandingan antara Prancis dan Irak di Philadelphia—yang terletak satu setengah jam perjalanan dengan mobil ke arah selatan—yang harus dihentikan cukup lama, pertandingan ini setidaknya dapat berlangsung sesuai jadwal. Namun, terutama karena tidak adanya atap di “New York New Jersey Stadium”, hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait kelanjutan turnamen: Masih ada lima pertandingan yang akan digelar di sini—termasuk final Piala Dunia pada 19 Juli.
- AFP
Final Piala Dunia: Alternatif stadion apa saja yang mungkin ada?
Dengan memilih stadion final tersebut, FIFA dan ketiga negara tuan rumah secara sadar telah mengambil risiko bahwa acara terbesar mereka ini, dalam arti sebenarnya, bisa gagal total. Bahwa dalam skenario terburuk, pertandingan harus dihentikan sementara atau ditunda, dan para penggemar akan basah kuyup (atau justru terpanggang di bawah terik matahari saat kick-off pukul 15.00 waktu setempat). Padahal, tiket-tiket tersebut berharga ribuan euro dan kini diperjualbelikan seharga ratusan ribu euro di platform penjualan kembali resmi FIFA. Panas ekstrem maupun badai petir yang hebat memang bukanlah hal yang tidak biasa di wilayah tersebut pada musim ini.
Padahal, sebenarnya ada beberapa alternatif yang bagus. Misalnya, stadion terbesar di turnamen ini: Stadion Azteca di Mexico City, yang menurut data resmi memiliki 161 kursi lebih banyak daripada Arena di East Rutherford. Pilihan yang masuk akal lainnya adalah memilih salah satu dari empat stadion yang dilengkapi atap di Los Angeles, Houston, Dallas, atau Atlanta. Semua stadion tersebut memiliki kapasitas sekitar 70.000 tempat duduk, yang cukup memadai untuk final Piala Dunia.
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Jerman akan bertanding melawan Ekuador pada hari Kamis di East Rutherford
Terlepas dari pilihan stadion tempat final digelar, fakta bahwa arena di East Rutherford tidak memiliki atap itu sendiri memang cukup mengejutkan. Stadion kandang klub-klub NFL New York Giants dan New York Jets ini baru diresmikan pada tahun 2010 dan secara keseluruhan sangat modern. Selama tahap perencanaan, pembangunan atap sempat dibahas, namun pada akhirnya tidak direalisasikan karena pertimbangan biaya. Meski demikian, pembangunan stadion ini tetap menelan biaya yang sangat besar, yaitu 1,6 miliar dolar.
Final Piala Dunia terakhir di AS pada tahun 1994, ngomong-ngomong, juga digelar di stadion tanpa atap: Stadion Rose Bowl yang legendaris di Pasadena dekat Los Angeles, yang kali ini tidak digunakan sebagai tempat pertandingan. Di sana sebenarnya ada bangunan baru yang beratap, yang sangat cocok dijadikan stadion final pada tahun 2026.
Pertandingan berikutnya di East Rutherford akan digelar pada hari Kamis — yaitu pertandingan antara Jerman melawan Ekuador. Kick-off dijadwalkan pukul 16.00 waktu setempat, dan menurut prakiraan cuaca terkini, cuaca akan cerah. Jika Jerman lolos ke babak 16 besar dan menghadapi Prancis, pertandingan tersebut akan digelar di stadion tanpa atap di Philadelphia.