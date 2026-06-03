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Film dokumenter Bukayo Saka akan segera dirilis, saat bintang Arsenal itu menceritakan kisahnya di tengah musim yang luar biasa yang berujung pada gelar juara Liga Premier
Sebuah sekilas pandang ke balik layar perjalanan Saka
Setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar Liga Premier pertama mereka dalam 22 tahun, Saka bersiap untuk berbagi kisah perjalanannya yang luar biasa kepada dunia. Pemain sayap ini akan menjadi sorotan dalam sebuah film dokumenter baru berjudul 'Bukayo Saka: The Time is Now', yang dijadwalkan tayang perdana di Disney+ bulan ini.
Disutradarai oleh pembuat film pemenang Emmy, Robert Alexander, proyek ini menjanjikan pandangan tanpa sensor mengenai dedikasi luar biasa yang diperlukan untuk tampil di level tertinggi. Sejak bergabung dengan skuad senior pada Juli 2019, Saka telah memantapkan dirinya sebagai ikon modern bagi klub tersebut, dengan mencatatkan 312 penampilan dan mencetak 81 gol di semua kompetisi.
- AFP
Saka berbagi cerita tentang sistem dukungan yang luar biasa yang dimilikinya
Inti dari rilis yang akan datang ini berpusat pada jaringan pribadi yang luas yang telah mendampingi Saka melewati masa-masa kejayaannya maupun saat-saat terberatnya. Meskipun ia memiliki lemari trofi yang mengesankan, termasuk trofi Piala FA tahun 2020 dan dua gelar Piala Super Inggris, ia juga pernah menghadapi cobaan berat.
Menyusul rentetan hujatan daring yang ia terima setelah gagal mengeksekusi penalti krusial di bawah lengkungan Wembley pada Euro 2020, legenda The Gunners, Henry, adalah salah satu orang pertama yang menawarkan dukungan tak tergoyahkan kepadanya.
Merefleksikan proyek ini, Saka menjelaskan: “Film ini memberi saya kesempatan untuk menceritakan kisah saya dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Orang-orang melihat gol dan pertandingan, tetapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di balik layar, dan bagian dari itu adalah sistem pendukung saya, pesan-pesan WhatsApp dari orang-orang yang telah ada jauh sebelum semua ini terjadi dan yang telah percaya pada saya di setiap langkah.”
Menggambarkan ikatan antar generasi Arsenal
Alexander menghabiskan beberapa hari untuk merekam interaksi antara kedua tokoh ikonik tersebut di London, menangkap ikatan mendalam di antara mereka. Saka baru saja menyelesaikan musim yang melelahkan dengan 49 pertandingan, menyumbang 11 gol dan sembilan assist. Meskipun ada kebahagiaan menjadi juara Inggris, musim ini juga membawa kekecewaan, karena Arsenal kalah di final Liga Champions dari Paris Saint-Germain melalui adu penalti.
Menyoroti proses kreatifnya, sang sutradara berkata: “Selama beberapa hari syuting bersama di London, kami berhasil menangkap percakapan yang jujur, penuh kekaguman, dan cinta antara Thierry Henry dan Bukayo Saka. Para bintang ini menunjukkan kepada kami bahwa meskipun telah meraih ketenaran dan kesuksesan terbesar, kita semua berjuang untuk tujuan akhir yang sama—kebahagiaan. Harapan saya adalah film ini akan mengingatkan penonton bahwa hanya dengan mengejar impian kita sendiri, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bahan bakar yang diperlukan untuk membuat kita terus maju berasal dari orang-orang yang mencintai, mendukung, dan percaya pada kita. Namun, motivator terkuat dari semuanya adalah diri kita yang lebih muda—anak kecil yang pertama kali menemukan perasaan ajaib dan tujuan yang diberikan oleh mimpi.”
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi bintang Arsenal ini?
Para penggemar tidak perlu menunggu lama untuk menyaksikan potret intim ini, karena film dokumenter tersebut akan dirilis pada 5 Juni. Ke depannya, Saka, yang kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2030, akan berupaya bangkit dari kekecewaannya di ajang Eropa. Kini, ia akan mengarahkan momentum fenomenalnya di kancah domestik menuju Piala Dunia 2026, dengan harapan meraih kejayaan tertinggi bersama Inggris di panggung terbesar.