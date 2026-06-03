Inti dari rilis yang akan datang ini berpusat pada jaringan pribadi yang luas yang telah mendampingi Saka melewati masa-masa kejayaannya maupun saat-saat terberatnya. Meskipun ia memiliki lemari trofi yang mengesankan, termasuk trofi Piala FA tahun 2020 dan dua gelar Piala Super Inggris, ia juga pernah menghadapi cobaan berat.

Menyusul rentetan hujatan daring yang ia terima setelah gagal mengeksekusi penalti krusial di bawah lengkungan Wembley pada Euro 2020, legenda The Gunners, Henry, adalah salah satu orang pertama yang menawarkan dukungan tak tergoyahkan kepadanya.

Merefleksikan proyek ini, Saka menjelaskan: “Film ini memberi saya kesempatan untuk menceritakan kisah saya dengan cara yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Orang-orang melihat gol dan pertandingan, tetapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di balik layar, dan bagian dari itu adalah sistem pendukung saya, pesan-pesan WhatsApp dari orang-orang yang telah ada jauh sebelum semua ini terjadi dan yang telah percaya pada saya di setiap langkah.”