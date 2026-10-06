Cukup dengan satu pertemuan sederhana antara kedua pihak untuk menutup polemik soal masa depan Federasi Sepakbola Italia dan dugaan tidak dapat dicalonkannya presiden terpilih Giovanni Malagò.

Pagi ini, orang nomor satu FIGC bertemu langsung dengan orang nomor satu CONI Luciano Buonfiglio dan keduanya mencapai kesepakatan untuk menempatkan Federasi Sepakbola Italia di bawah komisioner, dengan mengesahkan adanya cacat formal dalam pemilihan, namun sepakat memilih Malagò sendiri sebagai komisioner demi menghormati kehendak yang dinyatakan dalam pemilihan oleh komponen-komponen federasi.



