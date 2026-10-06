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cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

FIGC, resmi: Malagò beralih dari presiden menjadi komisaris. "Pemilihan baru paling lambat 31 Januari 2027"

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Pertemuan antara kedua presiden itu mungkin menjadi titik balik dalam kasus ini, yang tidak membawa dampak baik bagi sepakbola.

Cukup dengan satu pertemuan sederhana antara kedua pihak untuk menutup polemik soal masa depan Federasi Sepakbola Italia dan dugaan tidak dapat dicalonkannya presiden terpilih Giovanni Malagò.

Pagi ini, orang nomor satu FIGC bertemu langsung dengan orang nomor satu CONI Luciano Buonfiglio dan keduanya mencapai kesepakatan untuk menempatkan Federasi Sepakbola Italia di bawah komisioner, dengan mengesahkan adanya cacat formal dalam pemilihan, namun sepakat memilih Malagò sendiri sebagai komisioner demi menghormati kehendak yang dinyatakan dalam pemilihan oleh komponen-komponen federasi.


  • PERTEMUAN

    Pada pukul 12.00, presiden Malagò tiba di Palazzo H untuk bertemu dengan orang nomor satu CONI dan memahami bagaimana melangkah sebelum suara diberikan di dalam Giunta del CONI.

    Pertemuan yang berlangsung tak lama kemudian itu menghadirkan solusi paling sederhana untuk menjaga keseimbangan politik dan olahraga, tetapi terutama otonomi, dari pergerakan sepakbola Italia.

    Buonfiglio mengusulkan kepada Malagò agar dialah yang menjadi komisaris dalam fase transisi ini yang harus mengarah pada pemilihan baru dan terutama pemilihan yang reguler.

  • Disetujui dengan suara bulat

    Usulan itu kemudian diteruskan kepada Dewan yang, seperti dilaporkan Gazzetta dello Sport, menyetujui secara bulat dalam beberapa menit usulan Malagò sebagai komisaris baru FIGC. Untuk peresmian, kini hanya tinggal persetujuan Dewan CONI yang akan berkumpul pada pukul 14.00, tetapi itu seharusnya hanya menjadi formalitas belaka.

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