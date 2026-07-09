FIGC merayakan ulang tahun ke-20 Piala Dunia Jerman 2006. Malagò: “Prestasi di masa lalu menjadi motivasi untuk masa depan”

Pada hari peringatan ke-20 gelar juara dunia keempat yang diraih Tim Nasional pada 9 Juli 2006, FIGC merayakan kemenangan di Berlin dengan sebuah tayangan khusus berjudul ‘Kami, Para Juara 2006’ yang dipublikasikan di platform digital Vivo Azzurro TV dan di saluran media sosialnya. Sebuah penghormatan atas prestasi gemilang yang diraih oleh Azzurri melalui kata-kata dari beberapa tokoh utama di Piala Dunia tersebut, mulai dari mantan Pelatih Kepala Marcello Lippi hingga Gigi Buffon, dari Alessandro Del Piero hingga Francesco Totti. Selain itu, terdapat juga kesaksian dari Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi, serta kenangan mengharukan dari Nicola Riva, putra dari sang juara yang tak terlupakan sekaligus manajer tim Azzurri, Gigi Riva.