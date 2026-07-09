Pada hari peringatan ke-20 gelar juara dunia keempat yang diraih Tim Nasional pada 9 Juli 2006, FIGC merayakan kemenangan di Berlin dengan sebuah tayangan khusus berjudul ‘Kami, Para Juara 2006’ yang dipublikasikan di platform digital Vivo Azzurro TV dan di saluran media sosialnya. Sebuah penghormatan atas prestasi gemilang yang diraih oleh Azzurri melalui kata-kata dari beberapa tokoh utama di Piala Dunia tersebut, mulai dari mantan Pelatih Kepala Marcello Lippi hingga Gigi Buffon, dari Alessandro Del Piero hingga Francesco Totti. Selain itu, terdapat juga kesaksian dari Marco Materazzi, Fabio Grosso, Filippo Inzaghi, Gianluca Zambrotta, Gennaro Gattuso, Angelo Peruzzi, serta kenangan mengharukan dari Nicola Riva, putra dari sang juara yang tak terlupakan sekaligus manajer tim Azzurri, Gigi Riva.
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FIGC merayakan ulang tahun ke-20 Piala Dunia Jerman 2006. Malagò: “Prestasi di masa lalu menjadi motivasi untuk masa depan”
MOTIVASI UNTUK MASA DEPAN
“Perayaan ini – tegas Presiden Federasi Giovanni Malagò – menjadi dorongan untuk masa depan, karena dari kemenangan-kemenangan di masa lalu, Tim Nasional harus menemukan semangat baru agar dapat kembali merasakan emosi luar biasa tersebut secepatnya. Merupakan tugas kita untuk bekerja setiap hari agar dapat kembali bersaing demi meraih kesuksesan-kesuksesan tersebut. Seragam biru ini adalah kebanggaan dan rasa memiliki, sebuah simbol yang harus dihormati serta pendorong terbaik bagi nilai-nilai olahraga Italia di mata dunia.”
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