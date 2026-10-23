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cm grafica malago italia 2026 27Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

FIGC, Malagò terdaftar sebagai ofisial pendamping di klub futsal Aniene: "Tidak masuk akal jika saya tidak mengurus kartu anggota sekarang. Pemilihan? Tentu saja saya mencalonkan diri"

Italy
Serie A

Komisaris saat ini akan kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden FIGC pada Desember.

Setelah kontroversi dan persoalan hukum yang menyebabkan Federasi Sepak Bola Italia dikelola oleh komisaris, Giovanni Malagò terdaftar di FIGC melalui Circolo canottieri Aniene sebagai ofisial pendamping tim futsal. Hal itu diketahui ANSA. Lega Serie A kembali menegaskan dukungan penuhnya untuk mencalonkan Malagò lagi sebagai presiden federasi dalam sidang umum pada 14 Desember mendatang.


  • Canottieri Aniene, yang memiliki Malagò sebagai presiden kehormatan, kembali berafiliasi dengan Federasi Sepak Bola Italia musim ini dan mengikuti kompetisi Serie D melalui tim futsalnya.

  • Di sela-sela acara "Budaya dan Demokrasi" di Fondazione Foqus, Napoli, Malagò mengomentari keputusan ini: "Pada titik ini, setelah apa yang terjadi, tidak mengambil keputusan itu akan terasa tidak masuk akal. Itu saja. Pemilihan? Saya mencalonkan diri. Tentu saja, ada proses formal yang melibatkan semua pihak, bukan hanya saya, dan harus menghasilkan dukungan mayoritas".


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