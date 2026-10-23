Di sela-sela acara "Budaya dan Demokrasi" di Fondazione Foqus, Napoli, Malagò mengomentari keputusan ini: "Pada titik ini, setelah apa yang terjadi, tidak mengambil keputusan itu akan terasa tidak masuk akal. Itu saja. Pemilihan? Saya mencalonkan diri. Tentu saja, ada proses formal yang melibatkan semua pihak, bukan hanya saya, dan harus menghasilkan dukungan mayoritas".



