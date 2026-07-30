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FIFPRO 'tidak akan pernah mendukung' rencana penjualan Piala Dunia ketika serikat pemain mengecam rencana kontroversial Gianni Infantino untuk 'mengubah secara permanen' kompetisi
Para pemain bersatu melawan revolusi komersial
FIFPRO Eropa melontarkan penilaian keras terhadap usulan untuk mengubah Piala Dunia FIFA dan kompetisi elite lainnya menjadi aset yang dapat diinvestasikan bagi modal swasta. Serikat itu memperingatkan bahwa langkah semacam itu akan "secara mendasar dan tidak dapat diubah kembali membentuk ulang insentif yang mendasari kompetisi tempat para pemain bekerja, bersaing, dan membangun karier mereka."
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FIFPRO kecam proposal Infantino
Dalam pernyataan yang rinci, serikat tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kurangnya transparansi seputar proyek itu.
FIFPRO menyatakan: "FIFPRO Eropa mencatat dengan keprihatinan mendalam usulan untuk mengubah Piala Dunia FIFA dan kompetisi FIFA lainnya menjadi aset yang dapat diinvestasikan bagi modal swasta, sebuah langkah yang secara mendasar dan tidak dapat dipulihkan akan mengubah insentif yang menopang kompetisi tempat para pemain bekerja, bersaing, dan membangun karier mereka.
"Mengingat implikasi proposal tersebut yang berpotensi luas terhadap kesejahteraan pemain, kalender pertandingan internasional, dan tata kelola masa depan permainan ini, sangat mengkhawatirkan bahwa proyek sebesar ini dikembangkan sebagian besar secara tertutup dan dibawa mendekati kesepakatan tanpa keterlibatan berarti dengan pihak-pihak yang paling terdampak.
"Keputusan untuk mengabaikan mekanisme dialog yang baru-baru ini dibentuk antara FIFA dan FIFPRO hanya semakin memperkuat kekhawatiran ini."
Perjuangan demi integritas pertandingan
Bagi FIFPRO, persoalan ini tetap berkaitan dengan tata kelola dan penyingkiran para atlet yang menjadi penggerak pendapatan olahraga ini. FIFPRO menambahkan: "Usulan itu juga menimbulkan kekhawatiran mendasar tentang tata kelola sepakbola dunia di masa depan dan integritas permainan ini. Partisipasi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan FIFA selama ini selalu terbatas.
"Hal itu kini tidak boleh tergeser oleh pengaruh komersial, yang memungkinkan kepentingan finansial mengesampingkan suara mereka yang bermain, mendukung, dan menopang permainan ini. FIFPRO Europe tidak bisa, dan tidak akan pernah, mendukung model seperti itu."
Serikat itu menekankan bahwa pemain adalah pihak yang pada akhirnya akan hidup dengan konsekuensi dari pergeseran komersial ini jauh setelah kepemimpinan saat ini sudah pergi. Pernyataan itu ditutup dengan: "Di dalam FIFA, baik FIFPRO maupun para pemain tidak memiliki suara. Namun, merekalah yang akan hidup dengan konsekuensi dari keputusan-keputusan ini jauh setelah kepemimpinan FIFA saat ini telah berlalu.
"FIFPRO Europe siap bekerja sama dengan setiap institusi dan pemangku kepentingan yang berkomitmen untuk melindungi kepentingan para pemain serta integritas jangka panjang permainan ini. Masa depan sepakbola layak mendapatkan itu. Begitu pula para pemain yang akan membentuknya."
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Perpecahan internal di jajaran Eropa
Terlepas dari penolakan besar-besaran dari serikat pemain dan sejumlah federasi besar, ada tanda-tanda perpecahan di dalam benua itu. David Trunda, presiden Asosiasi Sepakbola Republik Ceko, secara terbuka menyuarakan dukungannya kepada bos FIFA tersebut. Trunda mengatakan kepada Sky News: "Saya bisa melihat manfaat pragmatis bagi sepakbola Ceko dari bekerja sama erat dengan Gianni Infantino dan timnya. Tentu kami memerlukan lebih banyak detail, tetapi dari sudut pandang pribadi saya, saya bisa melihat dampak positif dari niat FIFA."
Pendapat berbeda ini menyoroti tantangan yang dihadapi pihak-pihak yang berupaya mengorganisasi blokade yang terpadu terhadap rencana tersebut. Strategi FIFA mencakup janji peningkatan distribusi dana yang signifikan, yang berpotensi naik menjadi $40 juta per asosiasi anggota pada siklus berikutnya.
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