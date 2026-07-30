Dalam pernyataan yang rinci, serikat tersebut mengungkapkan kekhawatiran mendalam terkait kurangnya transparansi seputar proyek itu.

FIFPRO menyatakan: "FIFPRO Eropa mencatat dengan keprihatinan mendalam usulan untuk mengubah Piala Dunia FIFA dan kompetisi FIFA lainnya menjadi aset yang dapat diinvestasikan bagi modal swasta, sebuah langkah yang secara mendasar dan tidak dapat dipulihkan akan mengubah insentif yang menopang kompetisi tempat para pemain bekerja, bersaing, dan membangun karier mereka.

"Mengingat implikasi proposal tersebut yang berpotensi luas terhadap kesejahteraan pemain, kalender pertandingan internasional, dan tata kelola masa depan permainan ini, sangat mengkhawatirkan bahwa proyek sebesar ini dikembangkan sebagian besar secara tertutup dan dibawa mendekati kesepakatan tanpa keterlibatan berarti dengan pihak-pihak yang paling terdampak.

"Keputusan untuk mengabaikan mekanisme dialog yang baru-baru ini dibentuk antara FIFA dan FIFPRO hanya semakin memperkuat kekhawatiran ini."